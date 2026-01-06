Stranger Things, ultimo episodio il 7 gennaio 2026: le "prove" del conformity gate

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il vero finale di Stranger Things il 7 gennaio 2026: cos'è la teoria del conformity gate e quali sono le "prove" dei fan

Se non avete visto il finale di Stranger Things 5 non dovreste essere in questo articolo. Quanto segue dopo l’introduzione non è affatto “spoiler free". Il testo parte dell’assunto che il lettore sia al corrente di tutti gli sviluppi e, dunque, consideratevi avvisati.

Stranger Things 5, ultimo episodio il 7 gennaio

I Duffer Brothers hanno concluso Stranger Things, che forse rappresenterà l’apice della loro carriera. Com’è andata? Poteva finire meglio. I buchi di trama non si contano, al netto di un episodio conclusivo che ritrova la scintilla dell’emotività, dopo una stagione divisiva a dir poco.

Il mondo si è collegato, ha visto, applaudito e fischiato. E ora? Com’era prevedibile, i fan non sono sazi. Fino a qualche tempo fa ancora si chiedeva una nuova stagione di Friends, così come un film di Harry Potter con il cast originale. Come pensare che con Stranger Things sarebbe stato diverso.

E allora ecco una nuova teoria, quella del Conformity Gate, che spiega come il finale non sia tale. L’ultimo episodio non sarebbe ancora andato in onda. Prepararsi, dunque, al 7 gennaio 2026.

Cos’è il Conformity gate

Sui social si sta discutendo animatamente di quanto il finale di Stranger Things abbia deluso. Al netto dei buchi di trama, in alcuni casi grandi quanto la casa dei Wheeler, svariati utenti lamentano una certa assenza di coraggio nelle scelte di trama.

In cima alla lista troviamo i “Byler" (Wheeler e Byers): alcuni si attendevano che Mike e Will finissero insieme, sulla base di alcuni “suggerimenti" di trama. Sarebbe stata scelta invece la via “sicura" del conformismo di massa.

Se a ciò si aggiungono i tanti problemi di questi episodi, le trame troncate di colpo e le domande lasciate senza risposta, si comprende come la voglia di spiegazioni sia confluita in questa macro teoria. Del resto siamo abituati a tutto ciò. Basti pensare che Sherlock dedicò un intero episodio alle teorie dei fan, di fatto donando loro ripetute risposte, solo per non garantirne alcuna ufficiale.

Il vero episodio finale: le “prove"

Perché il 7 gennaio 2026 dovrebbe arrivare su Netflix il vero episodio finale di Stranger Things? Iniziamo col dire che per tale data è previsto l’inizio del What Next, ovvero l’evento nel corso del quale la piattaforma streaming annuncia nuovi prodotti. Detto ciò, ecco a cosa tanti hanno scelto di credere:

ottavo episodio è solo un finto finale;

i personaggi stanno vivendo in una realtà simulata da Vecna;

nella scena del diploma, durante il discorso di Dustin, molti sui compagni sono seduti con le braccia accavallate, in una posa che richiama quella di Henry Creel;

sul fondo vediamo una donna con un cartellone giallo, ma con nessuna scritta riportata (bug della simulazione);

nella scena in cui Mike completa il suo libro, ha capigliatura e occhiali simili a quelli di Mr. Whatsit;

Mike sale le scale del seminterrato nel finale, con un richiamo al poster di The Truman Show;

i quaderni di D&D, poggiati sulla mensola nel finale comporrebbero la scritta “ X a lie ", dunque ciò che accade nella dimensione X è una menzogna (Ma x Luc a s Wil l Dust i n Mik e );

", dunque ciò che accade nella dimensione X è una menzogna (Ma Luc s Wil Dust n Mik ); i brani di Bowie sono stati usati per mostrare delle finte morti, da Will a Hopper, fino a Hero nel finale, che indicherebbe come Eleven sia viva (qualcuno ha anche sottolineato come la maglia indossata da Dustin al diploma, in omaggio a Eddie, contenga un messaggio H el lfire Lives );

sono stati usati per mostrare delle finte morti, da Will a Hopper, fino a Hero nel finale, che indicherebbe come Eleven sia viva (qualcuno ha anche sottolineato come la maglia indossata da Dustin al diploma, in omaggio a Eddie, contenga un messaggio H lfire ); il 7 è ripetuto molte volte: una settimana per trovare Will nella prima stagione, 7 secondi impiega il fulmine per colpire nel Sottosopra, lo schermo diventa nero per 7 secondi quando Steve sta per cadere e c’è un 7 sul dado posto di fianco all’ultima immagine della serie. E il 7 gennaio 2026 potrebbe uscire il vero ultimo episodio, 7 giorni dopo l’episodio 8.

I buchi di trama

Premesso che un’operazione del genere farebbe la storia della televisione su scala globale, rientra perfettamente in quei particolari casi in cui “non succede, ma se succede". I problemi di questa stagione sono tanti e un vero episodio finale, che li mostri come tasselli per comprendere quanto realmente stava accadendo, sarebbe clamoroso.

Ma di cosa parliamo? Volendo citare solo i principali:

la famosa leva della stazione radio che cambia colore, divenendo grigia (così come il centro della giostra passa da giallo a grigio, svelando il collegamento con il Sottosopra);

che cambia colore, divenendo grigia (così come il centro della giostra passa da giallo a grigio, svelando il collegamento con il Sottosopra); Melvald non vende milkshake, non più dai tempi in cui Henry Creel andava a scuola, eppure Will lo cita come un ricordo caro condiviso con gli amici;

non vende milkshake, non più dai tempi in cui Henry Creel andava a scuola, eppure Will lo cita come un ricordo caro condiviso con gli amici; Max rivede Hopper e non ha reazioni, pur essendo andata in coma ritenendolo morto;

e non ha reazioni, pur essendo andata in coma ritenendolo morto; la dimensione X è stata mostrata svuotata di creature, nonostante nella quarta stagione rappresentassero uno degli elementi cardine del Sottosopra;

I Demogorgoni sono spariti in occasione dello scontro finale;

l’invincibile Mind Flayer è stato sconfitto con estrema facilità;

l’esercito decide di dimenticare tutto.

Quest’ultimo punto è davvero incredibile, considerando i tanti omicidi commessi. Questa stagione ha infatti visto una svolta in termini di sangue versato, eppure i soldati ignorano il letale Hopper, tornato addirittura a fare lo sceriffo. Nessuno dei protagonisti paga alcuna conseguenza legale e tutto fila liscio, eccezion fatta per Eleven.

Potrebbe dunque esserci ancora dell’altro? Un annuncio Netflix lo ha fatto ma per un documentario. Con il cuore ben protetto da cocenti delusioni, avvicinatevi al 7 gennaio con estrema cautela, senza attendervi nulla. E se poi sarà, vedrete la storia compiersi dinanzi ai vostri occhi.