L’universo di Stranger Things continua a espandersi. Netflix non ha ancora terminato di sfruttare una delle sue principali IP. Dopo l’addio allo show in versione live-action, la piattaforma offre al suo pubblico una versione animata.

Parliamo di Stranger Things: Tales from ’85, spinoff ambientato nello stesso mondo della serie cult. Un rischio considerevole, tenendo conto delle tante polemiche che hanno travolto la quinta stagione. La serie debutterà il 23 aprile 2026. Tra non molto, quindi, torneremo nel mondo di El.

Cosa sappiamo su Stranger Things: Tales from ‘85

L’ambientazione è ben chiara fin dal titolo. Si fa un passo indietro, precisamente tra seconda e terza stagione, nell’inverno del 1985. Un modo per approfondire dinamiche e misteri già noti ai fan, senza per questo modificare la linea narrativa principale.

L’amata crew di Hawkins va in scena per fronteggiare nuove creature e un mistero paranormale del tutto inedito, che minaccia la tranquillità della cittadina. Una scelta molto difficile da comprendere, tenendo conto di quanti buchi di trama siano stati evidenziati nella serie principale. È facile dunque prevedere delle analisi molto critiche dopo l’uscita degli episodi animati.

Omaggio ai cartoni anni ‘80

La creazione di questa nuova serie animata nasce da una chiara intenzione. I Duffer Brothers hanno infatti spiegato come Tales from ’85 fosse tra i primi progetti alternativi immaginati per il franchise.

Una produzione che mira a evocare “la sensazione di un cartone animato degli anni ‘80". Alla guida c’è Eric Robles, noto per Fanboy & Chum Chum, mentre la Flying Bark Productions è stata incaricata dell’animazione. Lo studio si è già fatto apprezzare negli ultimi anni per What If…? e Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Facile immaginare, dunque, uno stile visivo moderno e dinamico, con forti richiami nostalgici.

Stranger Things: Tales from ’85: trailer e cast

Insieme al trailer è stata annunciata la data d’uscita, come detto: 23 aprile 2026. Indicato come un teaser ma, con ben 2 minuti di filmato, si può parlare di un trailer vero e proprio. Le voci richiederanno un po’ d’abitudine, certo, ma i disegni ricalcano perfettamente i volti dei protagonisti (al netto di uno stile d’animazione molto particolare), il che aiuta. Risulta fin da subito chiaro che, al netto dei rischi di cui sopra, questa serie potrebbe aiutare ad approfondire alcuni aspetti già noti. Pensiamo ad esempio al rapporto tra Lucas e Max.

La curiosità è già alle stelle (vedremo quanto durerà il clima positivo dopo la messa in onda). Ecco l’anteprima, già virale, e tutto ciò che sappiamo sui protagonisti.

Netflix ha già annunciato un cast vocale per la nuova serie animata:

Brooklyn Davey Norstedt – Eleven;

Jolie Hoang-Rappaport – Max;

Luca Diaz – Mike;

Elisha “EJ" Williams – Lucas;

Braxton Quinney – Dustin;

Ben Plessala – Will;

Brett Gipson – Hopper.

Accanto ai protagonisti storici, spiccano anche nuove voci: Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips. A loro il compito di espandere ulteriormente l’universo narrativo.