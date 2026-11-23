Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Instagram consente di modificare una Storia entro 15 minuti dalla pubblicazione, correggendo testo, musica, sticker e disegni senza perdere le interazioni.

Foto e video non si possono sostituire e ogni modifica viene segnalata agli spettatori con un’etichetta accanto al nome dell’account.

L’aggiornamento introduce anche strumenti per selezionare più immagini, riempire gli spazi vuoti e personalizzare gli sticker; il rilascio è graduale.

Un refuso notato un attimo dopo aver pubblicato, la canzone sbagliata sotto il video delle vacanze, uno sticker finito sul viso di un amico: chi usa le Storie di Instagram conosce bene questa piccola ma fastidiosissima frustrazione.

Finora c’era un solo modo per rimediare: cancellare tutto e ricominciare, perdendo per strada visualizzazioni e reazioni. Bene, l"incubo" social è finito: con l’ultimo aggiornamento l’app di Meta offre un’alternativa…a patto di essere rapidi.

Instagram, come funziona la modifica delle Storie dopo la pubblicazione

Ad annunciarlo è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, con un post sul suo profilo. Si rivolgeva a chi si accorge di un errore subito dopo aver condiviso una Storia, una richiesta che gli utenti facevano da anni. La novità è comparsa anche sui canali ufficiali della piattaforma, X compreso, dentro un pacchetto di quattro aggiornamenti dedicati alle Storie.

La funzione apre una finestra di 15 minuti dalla pubblicazione. In quel tempo la Storia si può ritoccare senza perdere i numeri già raccolti: visualizzazioni, Mi piace e risposte restano dove sono. Per creator e profili aziendali il dettaglio pesa più di quanto sembri: con il vecchio sistema del cancella e ripubblica, infatti, ogni correzione azzerava le interazioni accumulate fino a quel punto.

Cosa si può cambiare e cosa resta escluso

Le modifiche riguardano gli elementi sovrapposti al contenuto: testo, musica, sticker e disegni. Si può quindi sistemare una parola scritta male, scegliere un altro brano o spostare un adesivo che copre la parte sbagliata dell’immagine.

Foto e video invece restano quelli caricati all’inizio. Se l’errore sta nella clip scelta, bisogna ancora eliminare la Storia e pubblicarne una nuova. Lo stesso vale quando i 15 minuti sono scaduti e l’opzione sparisce dal menu. Chi guarda la Storia può accorgersi del ritocco: nelle immagini diffuse da Instagram compare accanto al nome dell’account un’etichetta che segnala la modifica.

Come modificare una Storia già pubblicata?

Tutto passa dal menu della Storia stessa. Si apre la Storia dal proprio profilo, si toccano i tre puntini in basso a destra e si sceglie la voce per modificarla. Così si torna nell’editor, dove si possono correggere testi, musica, sticker e disegni.

Il rilascio è graduale, quindi l’opzione potrebbe non essere ancora comparsa su tutti gli account. Il modo più semplice per riceverla appena disponibile è tenere aggiornata l’app dagli store.

Una funzione attesa da mesi

La possibilità di correggere le Storie era nell’aria da tempo: ad aprile l’aveva individuata nel codice dell’app Alessandro Paluzzi, il reverse engineer italiano noto per anticipare le novità dei social. A maggio l’esperto di social media Matt Navarra aveva condiviso le prime schermate di un test riservato ad alcuni utenti iOS.

In passato Instagram aveva provato anche una versione della modifica che azzerava Mi piace e commenti, un limite superato con il rilascio definitivo. Nel corso del 2026 la piattaforma ha aggiunto diversi strumenti per gestire i ripensamenti. A marzo è arrivata la possibilità di riordinare foto e video di un carosello già pubblicato. La modifica dei commenti, introdotta in precedenza, segue la stessa regola dei 15 minuti.

Le altre novità delle Storie

Con la modifica arrivano altre tre novità. La prima riguarda la selezione multipla: un nuovo layout rende più semplice scegliere diverse foto da raccogliere in una sola Storia. La seconda interessa chi condivide immagini orizzontali o quadrate, che lasciano vuota parte dello schermo verticale. Un selettore unico raccoglie sfondi sfocati, tinte unite e sfumature per riempire lo spazio libero.

L’ultima riguarda gli sticker, che hanno nuovi caratteri, colori e forme e sono organizzati in fogli più comodi da sfogliare. Anche queste funzioni arrivano in modo progressivo, quindi per un po’ la loro disponibilità potrà cambiare da un profilo all’altro.