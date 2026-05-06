Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Ecco Toto, un'azienda che sta puntando sul settore dei chip per l'AI, e oggi si ritrova con profitti in crescita, forte rally in Borsa e tanto altro.

In Giappone quest’azienda era conosciuta per i suoi WC intelligenti, sanitari evoluti che integrano tecnologie avanzate per garantire il massimo. Negli ultimi anni, però, ha scelto di ampliare il proprio raggio d’azione puntando anche sulle tecnologie AI, in particolare sulla componentistica per macchinari atti alla produzione di chip e semiconduttori. Il risultato? Non solo ha conquistato visibilità a livello globale, ma sta anche volando in Borsa.

Questa è la storia di Toto, un’impresa che sta emergendo nel panorama tech grazie all’AI.

Come Toto è passata dai WC ai chip AI

Specializzata in sanitari e ceramiche hi-tech, Toto ha iniziato la sua attività di ricerca & sviluppo nel settore ceramico negli anni ’70, con un Giappone non più in forte espansione economica, fino a istituire formalmente la divisione nel 1984.

Nel corso dei decenni l’azienda ha consolidato il proprio portafoglio attorno a prodotti sempre più specializzati per l’industria dei semiconduttori. Tra questi, i supporti elettrostatici utilizzati nei processi produttivi dei chip di ultima generazione, come le memorie 3D NAND e HBM, componenti chiave nell’attuale sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Puntando proprio su questo fronte, negli ultimi dati finanziari, la società ha riportato un incremento notevole dell’utile operativo della divisione ceramica avanzata: nell’esercizio fiscale che si chiuderà a marzo 2026 l’utile è atteso in crescita del 32%, verso il livello record di 27 miliardi di yen (circa 169 milioni di dollari). Un risultato che porterebbe la divisione a rappresentare il 55% dell’utile operativo complessivo del gruppo.

Il successo in Borsa: +70% in un anno

A ciò si aggiunge il recente successo in Borsa. In vista della pubblicazione dei risultati trimestrali del 30 aprile, il prezzo delle azioni di Toto è salito negli ultimi giorni da 5.425 yen a 6.425 yen. Un balzo del 20% in pochi giorni, e del 70% rispetto all’anno scorso, con una capitalizzazione di mercato compresa tra i 4 e i 6 miliardi di dollari.

Addirittura, secondo il fondo britannico Palliser Capital, se Toto migliorasse la trasparenza e destinasse più capitale alla sua divisione ceramica, il prezzo delle azioni potrebbe passare a quasi 9.000 yen, ben al di sopra del precedente picco di 7.380 yen, raggiunto nel 2021.

In effetti, nel piano strategico del gruppo, le risorse allocate nel comparto risultano ancora limitate rispetto ad altri comparti. Dei 175 miliardi di yen previsti per investimenti nel triennio fino a marzo 2027, solo 29 miliardi sono destinati alla divisione.

Semiconduttori e chip AI: la fortuna delle aziende tech

La tecnologia dei semiconduttori è destinata a diventare sempre più centrale nei prossimi anni per l’intera industria globale. A detta di SEMI, l’associazione internazionale dell’industria dei semiconduttori, il fatturato globale del comparto delle apparecchiature per la produzione di chip dovrebbe crescere del 9% nel 2026 rispetto al 2025, per poi segnare un ulteriore aumento dell’8% nel 2027 rispetto all’anno precedente.

Un espansione in cui aziende come Toto potrebbero fare una fortuna immensa. Molto, però, dipenderà dalla capacità di investire con decisione nei prodotti più richiesti e di posizionarsi in modo efficace nei segmenti a maggiore valore aggiunto. La questione più importante è quanto infatti aggressivamente Toto investirà d’ora in poi, sia per intercettare la domanda di sostituzione sia per acquisire nuovi clienti.

Insomma, Toto rappresenta un caso emblematico di trasformazione industriale, di come anche un gruppo storicamente noto per i water intelligenti possa evolvere fino a diventare un attore rilevante nella catena tecnologica legata all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori.