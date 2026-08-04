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Dal 2 agosto scattano le nuove regole dell'AI Act: stop ai chatbot camuffati da umani e stretta sui deepfake. Sanzioni molto pesanti per le aziende che non si adeguano.

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Tutto deve essere alla luce del sole: si potrebbe riassumere così l’obiettivo dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), che dal 2 agosto introduce nuove norme per quanto riguarda le interazioni con chatbot, assistenti vocali, avatar e qualsiasi altro sistema digitale.

Disposizioni a cui non si può sfuggire: chi non si adegua rischia sanzioni davvero pesanti.

Vediamo allora cosa cambia da inizio agosto per chi usa questi servizi e a cosa va incontro chi non aggiorna i propri sistemi.

AI Act, cosa cambia dal 2 agosto per gli utenti

Come già anticipato sopra, al centro delle novità del 2 agosto ci sono chatbot, assistenti vocali, avatar, insomma tutti sistemi che da ora in avanti dovranno avvisare subito l’utente di essere un’intelligenza artificiale, a meno che la cosa non sia già del tutto ovvia.

Il che non è una cosa da poco, soprattutto per le aziende che usano questi strumenti nell’assistenza clienti. Proprio le imprese dovranno mettere mano a interfacce, messaggi di benvenuto e comunicazioni vocali, al fine di adeguarli alla normativa.

Basta un avviso, chiaro e ben visibile, non affogato tra le clausole invisibili dei termini di servizio. L’essenziale è che ogni punto di contatto sia trasparente con il pubblico.

Un altro tassello fondamentale riguarda i deepfake, sia visivi che testuali, ormai piaga nel web e nei social e sempre più difficile scovarli anche con gli strumenti più sofisticati. A partire dal 2 agosto i fornitori di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT o Gemini, dovranno inserire un’impronta o una marcatura (leggasi watermark) che renda riconoscibili immagini, testi, audio e video creati dalle macchine.

Mentre chi invece pubblica contenuti visivi creati o ritoccati con l’IA dovrà dichiararlo esplicitamente. Il discorso vale pure per i testi generati dall’IA destinati a informare il pubblico su temi di interesse generale.

L’etichetta non serve solo nel caso in cui il testo sia stato rivisto da un giornalista o da un supervisore umano che se ne assuma ufficialmente la responsabilità.

Cosa si rischia se si violano le regole dell’AI Act

Delle sanzioni molto pesanti: su questo punto l’AI Act è molto intransigente.

Come stabilisce l’articolo 99 del regolamento UE, non rispettare gli obblighi di trasparenza o altre norme operative comporta multe amministrative che arrivano fino a 15 milioni di euro o, per le aziende, fino al 3% del fatturato globale annuo, a seconda di quale cifra sia più alta.

Va ancora peggio se si violano i divieti assoluti sulle pratiche di IA proibite, ad esempio sfruttare le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone. In quel caso il tetto sale a 35 milioni di euro oppure al 7% del fatturato mondiale dell’impresa.

Inoltre, precisa l’articolo 85 dell’AI Act, qualunque cittadino o azienda ritenga che le norme siano state violate potrà fare reclamo all’autorità di vigilanza. In Italia la palla passa soprattutto all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e all’AgID, fermo restando il ruolo delle autorità di settore già esistenti come il Garante della Privacy, Banca d’Italia, Consob, Ivass e Agcom.

Interazioni più umane grazie all’AI Act?

Si spera. Obbligando i fornitori e gli utilizzatori di strumenti di IA a rendere trasparente la natura artificiale dei propri servizi, le conversazioni non saranno più rovinate dall’incertezza su chi ci sia davvero dall’altra parte dello schermo: niente più bot camuffati da operatori umani o interfacce che fingono di essere reali.

In questo modo si può ristabilire con maggior certezza i limiti che devono intercorre tra umano e macchina, e soprattutto i casi d’uso.

Sempre più persone stanno infatti adoperando l’intelligenza artificiale ben oltre il semplice tool da attività quotidiana, il che potrebbe essere pericoloso non tanto a livello di salute mentale, quanto per il rischio di commettere errori madornali come cedere dati personali importanti, senza sapere che fine faranno.