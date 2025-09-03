Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Bangkok Click Studio / Shutterstock

In sintesi

YouTube ha cominciato a segnalare gli abbonamenti Premium Family condivisi da persone che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare.

Chi ha un abbonamento irregolare riceverà un avviso e vedrà il suo account Premium sospeso, a meno di non confermare la propria idoneità.

Sulla carta, l’abbonamento YouTube Premium Family è da sempre riservato ai nuclei famigliari: ovvero, massimo sei persone che siano parte della stessa famiglia e risiedano allo stesso indirizzo. Nella pratica, il costo dell’abbonamento (17,99 euro al mese) è spesso condiviso al di fuori delle mura di casa con amici, parenti lontani o persino sconosciuti. Insomma, con persone ugualmente desiderose di ottenere i vantaggi del piano – come la rimozione degli annunci pubblicitari, la riproduzione in background, il download dei contenuti e l’accesso a YouTube Music Premium – ma risparmiando sulla spesa mensile. Una “scorciatoia” che, a quanto pare, YouTube ha iniziato a combattere attivamente.

YouTube dichiara guerra ai piani famiglia fake

Se dividere l’abbonamento Premium Family tra persone non residenti nello stesso nucleo famigliare è stato fino ad ora un comportamento tollerato, sembra che YouTube abbia deciso di cambiare rotta e di fare rispettare la clausola che caratterizza l’abbonamento famiglia.

Come fatto notare da diversi utenti, il colosso dei video ha infatti iniziato a segnalare gli account Premium Family irregolari, cioè i cui membri non risiedono nello stesso nucleo famigliare.

La stessa cosa è accaduta non molto tempo fa con Netflix, che dal 2021 ha dato un giro di vite alla condivisione irregolare degli account. All’epoca si stimava che fossero circa dieci milioni gli utenti che, invece di pagare regolarmente un abbonamento, sfruttavano la sottoscrizione Netflix di un conoscente per vedere i contenuti in streaming gratis oppure pagando una quota al vero proprietario dell’account.

Un mancato introito notevole che la piattaforma di streaming, pressata dalla concorrenza, non è stata più disposta a tollerare. Non è invece chiaro quanti siano gli utenti YouTube nel mondo che condividono account Premium Family in modo irregolare.

Cosa succede se si ha un piano YouTube Famiglia irregolare

Cosa succede adesso a chi condivide un abbonamento in modo irregolare? Da tempo la piattaforma esegue un “check-in elettronico” ogni 30 giorni per verificare la posizione dei membri che condividono l’abbonamento.

Ora, se il sistema rileva che gli utenti non si trovano nello stesso indirizzo, viene inviato un messaggio (alcuni hanno ricevuto una e-mail) che avvisa che l’abbonamento Famiglia a YouTube Premium verrà sospeso. Entro 14 giorni, l’accesso a Premium viene revocato: l’account YouTube continua a far parte del gruppo Famiglia, ma perde i vantaggi dell’abbonamento (come la visione senza pubblicità, la riproduzione in background, eccetera).

Se invece si vogliono mantenere i vantaggi del piano Premium, una volta ricevuto l’avviso di sospensione bisogna confermare la propria idoneità tramite un apposito modulo. Al momento i controlli di YouTube sugli abbonamenti irregolari non sembrano molto estesi, ma è probabile che lo diventeranno progressivamente.