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Philips Serie 3000, stiratrice verticale a vapore compatta con serbatoio estraibile e piastra riscaldata è in sconto del 50%.

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Camicie stropicciate all’ultimo minuto, vestiti da sistemare prima di una riunione o di una videochiamata: se non hai voglia di tirare fuori l’asse da stiro ogni volta, una stiratrice verticale compatta può davvero cambiarti la routine. In queste ore la Philips Serie 3000 Stiratrice verticale a vapore è proposta con uno sconto del 50%, scendendo a un prezzo molto accessibile per chi cerca un alleato rapido contro le pieghe.

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Questa stiratrice verticale unisce la praticità di un dispositivo portatile alla sicurezza sui tessuti: il getto di vapore continuo fino a 20 g/min è pensato per ammorbidire rapidamente le pieghe, mentre la piastra riscaldata SmartFlow ti consente di appoggiarti ai capi senza rischio di bruciature, anche su tessuti delicati. Il design compatto e pieghevole la rende facile da riporre e da portare in valigia, ideale per chi viaggia spesso o vive in spazi ridotti.

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In questo momento la Philips Serie 3000 Stiratrice verticale a vapore è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%, proposta a 24,99€, un prezzo decisamente competitivo per un modello di marca con piastra riscaldata e serbatoio estraibile. Si tratta di una soluzione accessibile per chi vuole affiancare o sostituire il ferro tradizionale con uno strumento più agile per i ritocchi rapidi o per i capi appesi.

Se stai valutando un ferro da stiro portatile di fascia media, questa offerta ti permette di scegliere un modello compatto e pieghevole spendendo molto meno del solito. Considerato il valore del brand e le specifiche, la Philips Serie 3000 è ora in offerta al 50%, una buona occasione per chi vuole una stiratrice verticale affidabile a un costo contenuto.

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La stiratrice Philips con il vapore continuo e il serbatoio estraibile

Se non hai molto tempo per stirare ma vuoi comunque uscire di casa con abiti sempre in ordine, questa stiratrice verticale punta tutto su praticità e velocità, aiutandoti a eliminare le pieghe senza preparare asse e ferro tradizionale.

Vapore continuo fino a 20 g/min : il flusso costante di vapore ammorbidisce le fibre e facilita la rimozione delle pieghe, così puoi rinfrescare camicie, giacche e vestiti direttamente sulla gruccia in pochi minuti.

: il flusso costante di vapore ammorbidisce le fibre e facilita la rimozione delle pieghe, così puoi rinfrescare camicie, giacche e vestiti direttamente sulla gruccia in pochi minuti. Vapore orizzontale per i punti difficili : la possibilità di usare il vapore anche in orizzontale ti aiuta a lavorare meglio su zone come polsini e colletti, dove spesso il ferro classico è meno comodo.

: la possibilità di usare il vapore anche in orizzontale ti aiuta a lavorare meglio su zone come polsini e colletti, dove spesso il ferro classico è meno comodo. Sicura su tutti i tessuti stirabili : la piastra SmartFlow è progettata per scorrere sui capi senza rischio di bruciature, una caratteristica utile soprattutto con tessuti delicati come la seta o i materiali sintetici più leggeri.

: la piastra è progettata per scorrere sui capi senza rischio di bruciature, una caratteristica utile soprattutto con tessuti delicati come la seta o i materiali sintetici più leggeri. Design compatto e pieghevole : il corpo leggero e richiudibile la rende facile da riporre anche in un cassetto e perfetta da mettere in valigia, così puoi avere abiti in ordine anche in viaggio o in trasferta.

: il corpo leggero e richiudibile la rende facile da riporre anche in un cassetto e perfetta da mettere in valigia, così puoi avere abiti in ordine anche in viaggio o in trasferta. Serbatoio estraibile da 120 ml: il contenitore dell’acqua rimovibile consente di stirare fino a un outfit completo senza dover riempire di continuo, semplificando l’uso quotidiano.

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FAQ La stiratrice Philips Serie 3000 è adatta anche ai tessuti delicati? Sì, è sicura su tutti i tessuti stirabili e la piastra SmartFlow può essere appoggiata ai capi senza rischio di bruciature. Quanto dura il serbatoio della Philips Serie 3000 durante l’uso? Il serbatoio estraibile da 120 ml permette di stirare fino a un outfit completo senza doverlo riempire di nuovo. La Philips Serie 3000 è comoda da portare in viaggio? Sì, il design compatto e pieghevole la rende facile da trasportare in valigia e da usare fuori casa. Quanto vapore genera la stiratrice Philips Serie 3000? La stiratrice verticale offre un vapore continuo fino a 20 g/min, sufficiente per rimuovere le pieghe dai capi di tutti i giorni.