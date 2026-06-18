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Philips Serie 3000, stiratrice verticale a vapore compatta e pieghevole con serbatoio da 100 ml e fino a 20 g/min di vapore è in sconto del 58%.

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Camice spiegazzato all’ultimo minuto o vestito tirato fuori dalla valigia poco prima di un appuntamento importante? Con la Philips Serie 3000 puoi risolvere in pochi istanti: oggi è proposta con uno sconto del 58% che la rende una soluzione pratica e leggera per rimuovere le pieghe senza dover tirare fuori il tradizionale asse da stiro.

Philips Serie 3000

Questa stiratrice verticale a vapore è pensata per semplificare la gestione dei capi di tutti i giorni: il getto continuo fino a 20 g/min ti aiuta a lisciare facilmente pieghe e stropicciature, anche in orizzontale, così puoi intervenire su polsini e colletti con maggiore precisione. È compatta, pieghevole e pesa solo 630 g, quindi si infila senza problemi in valigia o in uno zaino e diventa un alleato comodo sia a casa sia in viaggio, con la sicurezza di poter trattare anche i tessuti più delicati senza rischiare bruciature.

Philips Serie 3000 in offerta: sconto del 58% sulla stiratrice a vapore

In questo momento la Philips Serie 3000 è proposta a 24,99€ grazie a uno sconto del 58%, un prezzo particolarmente aggressivo per una stiratrice verticale da 1000 W con getto di vapore continuo. Si tratta di una soluzione economica per chi cerca un’alternativa leggera al ferro tradizionale nella fascia delle stiratrici portatili, senza rinunciare a un marchio affidabile come Philips.

Se stai valutando un prodotto compatto per ritocchi rapidi o per avere vestiti in ordine anche in viaggio, questa promo ti permette di contenere la spesa: la Philips Serie 3000 è disponibile con uno sconto del 58% e rappresenta una delle opzioni più convenienti nel segmento delle stiratrici verticali da viaggio.

La stiratrice Philips con il vapore continuo da 20 g/min e il serbatoio estraibile da 100 ml

Se non hai spazio per un asse da stiro o vuoi solo dare un colpo veloce agli abiti prima di uscire, questa stiratrice verticale punta tutto sulla praticità e sulla sicurezza sui tessuti.

Vapore continuo fino a 20 g/min : il flusso costante ammorbidisce rapidamente le fibre, così puoi eliminare le pieghe senza fare pressione e senza passate infinite, ideale per camicie, abiti leggeri e t-shirt.

: il flusso costante ammorbidisce rapidamente le fibre, così puoi eliminare le pieghe senza fare pressione e senza passate infinite, ideale per camicie, abiti leggeri e t-shirt. Funzione di vapore orizzontale : ti permette di lavorare anche su superfici piane per rifinire polsini, colletti e punti difficili, ottenendo risultati più accurati rispetto alle sole passate verticali.

: ti permette di lavorare anche su superfici piane per rifinire polsini, colletti e punti difficili, ottenendo risultati più accurati rispetto alle sole passate verticali. Sicura su tutti i tessuti stirabili : la piastra SmartFlow è progettata per scorrere sui capi senza rischio di bruciarli, così puoi utilizzare il vapore anche su materiali delicati come la seta con maggiore tranquillità.

: la piastra SmartFlow è progettata per scorrere sui capi senza rischio di bruciarli, così puoi utilizzare il vapore anche su materiali delicati come la seta con maggiore tranquillità. Design compatto, pieghevole e leggero (solo 630 g) : occupa poco spazio in casa e in valigia, rendendola perfetta come stiratrice da viaggio o da tenere a portata di mano per un ritocco dell’ultimo minuto.

: occupa poco spazio in casa e in valigia, rendendola perfetta come stiratrice da viaggio o da tenere a portata di mano per un ritocco dell’ultimo minuto. Serbatoio estraibile da 100 ml: consente di rinfrescare fino a un intero outfit senza doverlo riempire continuamente, semplificando l’utilizzo quotidiano quando hai pochi minuti a disposizione.

Philips Serie 3000

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Philips Serie 3000, stiratrice verticale a vapore con sconto del 58%: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ La Philips Serie 3000 è adatta anche ai tessuti delicati come la seta? Sì, la piastra SmartFlow è sicura su tutti i tessuti stirabili e non rischia di bruciare i capi delicati. Quanto vapore produce la stiratrice Philips Serie 3000? La Philips Serie 3000 offre un vapore continuo fino a 20 g/min per una rimozione efficace delle pieghe. Quanti capi posso trattare con il serbatoio da 100 ml? Il serbatoio estraibile da 100 ml è sufficiente per stirare fino a un outfit completo prima di doverlo riempire di nuovo. La stiratrice Philips Serie 3000 è comoda da portare in viaggio? Sì, è compatta, pieghevole e pesa solo 630 g, quindi è facile da riporre in valigia o nello zaino.