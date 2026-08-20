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Il progetto scolastico creato da Steve Jobs a 13 anni oggi è in vendita all'asta e vale più di 20 mila dollari. Ecco i dettagli

Steve Jobs è ancora oggi uno dei simboli del mondo tech e dell’innovazione legata ai prodotti di elettronica di consumo.

Il fondatore di Apple aveva già mostrato segni del suo talento, ben prima di creare l’azienda che oggi è diventata una delle “big tech” e fino a qualche anno fa era capace di innovare con prodotti spesso sorprendenti (oggi un po’ meno come dimostra il fiasco di Apple Vision Pro).

Un progetto scolastico, realizzato da Jobs all’età di 13 anni, è finito all’asta con RR Auction, insieme ad oltre 200 oggetti che celebrano i 50 anni di Apple, vale oggi diverse decine di migliaia di dollari.

Un interessante progetto scolastico

Steve Jobs, all’età di 13 anni, realizzò, in occasione della fiera delle scienze della Cupertino Junior High School, il progetto “What Is the Silicon-Controlled Rectifier?” (Cos’è un rettificatore controllato al silicio?).

Il progetto in questione aveva lo scopo di dimostrare com’era fatto e a cosa serviva un raddrizzatore controllato al silicio, un componente che regola il passaggio della corrente elettrica.

L’oggetto in questione è composto da un tavolo di compensato largo 81 centimetri e due circuiti dimostrativi ed è accompagnato da un documento di dieci pagine e alcuni schemi elettrici disegnati a mano.

Nonostante siano passati ben 58 anni dalla presentazione, il progetto è ancora accompagnato da una nota scritta dallo stesso Steve Jobs, che aveva anche predetto l’intelligenza artificiale, con alcune indicazioni per i giudici dell’evento:

“Giudici, se volete vedere questo funzionare, collegate il circuito due e l’oscilloscopio e scollegate, per favore, fate attenzione e scollegate dopo l’uso; l’oscilloscopio dovrebbe già essere impostato su due o quattro cicli stazionari, ma se necessario, giudici, effettuate le regolazioni appropriate”.

Il progetto scolastico è rimasto nell’abitazione di famiglia per decenni. Jobs infatti, lo lasciò a casa dei suoi genitori e, di conseguenza, il cimelio è rimasto nella disponibilità del fratellastro, John Chovanec.

Quale sarà la sua valutazione?

RR Auction è entrata ora in possesso del progetto che è diventato uno dei pezzi più interessanti per i collezionisti della vendita all’asta “Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction”.

Il modellino realizzato dal fondatore di Apple viene valutato oltre 20 mila dollari. Come accade spesso in questi casi, però, il prezzo finale potrebbe essere molto più alto.

Gli oggetti appartenuti a Jobs, anche se privi di un legame diretto con Apple, a differenza di altri cimeli da collezione, in passato hanno raggiunto valutazioni molto elevate in caso di vendita all’asta, come un paio di sandali venduti a ben 218 mila euro (partendo da una valutazione di poco più di 2 mila euro).

L’asta in questione si concluderà nella giornata di oggi, 20 agosto. Per tutti i dettagli in merito è possibile consultare il sito rrauction.com. Staremo a vedere se i collezionisti saranno pronti a spendere più della valutazione pur di assicurarsi questo curioso oggetto.