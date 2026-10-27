Nel cielo d'autunno brilla una stella solitaria: come riconoscere e da dove ammirare Fomalhaut

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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A occhio nudo sembra un puntino di luce bianco-azzurro che domina l’orizzonte meridionale delle notti autunnali. Osservare Fomalhaut vuol dire volgere lo sguardo verso uno dei sistemi più complessi e affascinanti mai esplorati. La stella solitaria, distante 25 anni luce dalla Terra e situata nella costellazione del Pesce Australe (Piscis Austrinus), è finita sotto gli occhi del James Webb Space Telescope, rivelando anelli di polveri e collisioni planetarie di inestimabile valore scientifico. La bella notizia? Possiamo ammirarla (anche a occhio nudo) nel cielo d’autunno.

Caratteristiche di Fomalhaut

Classificata come Alfa Piscis Austrini, Fomalhaut è uno degli astri più luminosi del cielo notturno, con una magnitudine apparente di +1,16. Si tratta di una giovane stella bianca distante circa 25 anni luce dalla Terra, caratterizzata da una massa e un raggio doppi rispetto a quelli del Sole e da una temperatura superficiale vicina agli 8.500 kelvin.

Il nome deriva dall’arabo fam al-ḥūt, che significa “bocca del pesce”, che è proprio la sua posizione nella costellazione del Piscis Austrinus. Secondo un’antica tradizione persiana, Fomalhaut è una delle quattro “Stelle Reali”, punti di riferimento celesti associati ai punti cardinali.

Fomalhaut viene definita “stella solitaria” perché “a differenza di molte stelle brillanti che sono circondate da altre stelle o costellazioni facilmente riconoscibili” si trova “in una regione dove non sono visibili molte altre stelle brillanti“, come afferma Seth McGowan, presidente dell’Adirondack Sky Center & Observatory di Tupper Lake. Confinando con costellazioni deboli come l’Aquario, lo Scultore e la Balena, la sua grande luminosità ne accentua la percezione, facendola apparire come un faro splendente e isolato nel vuoto.

Le osservazioni del JWST

Negli ultimi anni, Fomalhaut ha attirato l’attenzione della comunità scientifica per via del disco di detriti che la circonda, analizzato prima dallo storico telescopio spaziale Hubble e più di recente dal James Webb Space Telescope.

Grazie alle osservazioni a infrarossi condotte con lo strumento MIRI del JWST, i ricercatori hanno individuato tre cinture concentriche di asteroidi e polveri che circondano la stella per miliardi di chilometri, che testimoniano frequenti impatti tra comete e frammenti cosmici primordiali. Tra gli anelli sono stati notati anche degli spazi vuoti, segno probabile che pianeti giganti non ancora visibili stiano facendo da “spazzini cosmici”, ripulendo la propria orbita con la forza di gravità.

Come e dove possiamo ammirare la stella solitaria

Fomalhaut si può ammirare a occhio nudo da settembre a novembre, quando la stella raggiunge la massima elevazione verso sud tra le ore 21:00 e le 23:00 locali.

C’è un “trucco” per individuarla facilmente. Basta individuare nel cielo il Grande Quadrato di Pegaso e tracciare una linea immaginaria lungo il suo lato destro, partendo dalla stella in alto (Scheat) e scendendo verso quella in basso (Markab). Prolungando questo asse verso l’orizzonte meridionale per circa tre o quattro volte, si arriva dritti al bagliore di Fomalhaut.

Nel nostro emisfero la “stella solitaria” sfiora appena l’orizzonte meridionale quindi, per ammirarla, la latitudine conta parecchio: in Sicilia, Sardegna e lungo il Centro-Sud si mostra visibilmente più alta e brillante rispetto alle pianure del Nord, dove l’aria densa tende ad attenuarne la luce.

Per vederla al meglio basta scegliere un punto lontano dalle luci della città e con la vista libera verso Sud, senza palazzi o alberi a coprire l’orizzonte. Il momento perfetto è durante le notti di Luna nuova, quando il cielo è più scuro, prediligendo i luoghi di montagna noti per i cieli limpidi, come l’Altopiano di Campo Imperatore nell’Appennino, le alture dell’Ogliastra in Sardegna o le Madonie in Sicilia.