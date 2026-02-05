Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Valve

La rivoluzione delle console sembrava alle porte e invece il grande progetto di Valve è stato rinviato. Come ignorare, del resto, la crisi RAM in corso. Erano trapelate delle prime ipotesi di prezzo della Steam Machine, che avevano fatto storcere il naso agli utenti, e non poco.

La società ha dovuto necessariamente rivedere i propri piani per il debutto. Buone notizie per gli utenti? Tutt’altro. Non solo dovranno sopportare delle differenti tempistiche rispetto a quanto previsto dopo l’annuncio dello scorso novembre 2025, ma potranno attendersi anche un ritocco al rialzo del prezzo finale.

Valve aveva indicato l’inizio del 2026 come finestra di lancio ma, è evidente, si trattava di una previsione fin troppo ottimistica. Il primo trimestre è dunque da dimenticare e così la società parla ora di “prima metà del 2026”, restando volutamente generica nei toni. Aggiunge inoltre di non poter comunicare ancora date e prezzi definitivi.

Steam Machine rinviata: quando uscirà

Il nodo centrale del rinvio della Steam Machine è chiaramente la carenza di RAM e unità di archiviazione. Un ostacolo che negli ultimi mesi ha visto aggravare la propria portata. Valve ha spiegato in un post ufficiale d’aver dovuto “rivedere il programma di spedizione e i piani di prezzo”.

Ciò vuol dire che la console rivoluzionaria è pronta, o quasi, ma che di fatto si rischia un lancio monco in pieno stile PS5. Al tempo però la problematica era dovuta al Covid.

Stavolta non si parla tanto di approvvigionamento quanto di costi dei componenti, soprattutto per Steam Machine e Steam Frame. L’azienda ritiene che la situazione del mercato sia fin troppo instabile per poter ora fissare cifre e scadenze credibili. L’obiettivo resta quello di spedire tutti e tre i prodotti (all’elenco si aggiunge anche Steam Controller) entro la prima metà del 2026. Sarà però necessario fare prima dei conti. Un approccio pragmatico a fronte di una filiera che sta mutando rapidamente, e che potrebbe risultare trasformata almeno fino al 2028.

Quanto costerà la Steam Machine

Le indiscrezioni avevano segnalato un possibile prezzo decisamente elevato per la Steam Machine: circa 1.000 euro, con possibilità di veder aumentare la cifra a seconda delle specifiche caratteristiche.

Questo costo, ritenuto esorbitante da molti, potrebbe addirittura venir superato a breve. Valve è rimasta piuttosto vaga sul posizionamento economico, volutamente. Durante gli incontri con la stampa specializzata, la società aveva parlato di una Steam Machine collocata “più vicina alla fascia entry level del mondo PC”, che a quella delle console tradizionali.

Per Steam Frame, invece, l’obiettivo dichiarato era un prezzo inferiore rispetto al precedente visore Index, lanciato a 999 dollari. Quanto allo Steam Controller, Valve puntava a una cifra competitiva con gli altri controller avanzati presenti sul mercato. Tutti segnali che lasciavano intendere una strategia aggressiva, pensata per ampliare l’ecosistema Steam oltre il PC tradizionale. Del resto questa macchina era stata pensata proprio per offrire una soluzione ibrida che soddisfacesse tutti (o quasi).

La nuova generazione si fa attendere

A rendere la situazione ancora più ambigua è intervenuta anche AMD. Durante una recente call con gli investitori, la CEO Lisa Su ha dichiarato che “dal punto di vista del prodotto, Valve è sulla buona strada per iniziare le spedizioni della Steam Machine all’inizio di quest’anno”. Una frase che oggi suona più cauta di quanto sembrasse inizialmente.

Quel “dal punto di vista del prodotto” suggerisce infatti che l’hardware sia pronto, ma che restino aperte questioni cruciali legate a costi, margini e disponibilità dei componenti. In altre parole, la Steam Machine esiste ed è funzionante, ma il contesto economico rischia di ridisegnarne ambizioni, prezzo e tempistiche.