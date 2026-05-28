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Stavate pensando di regalarvi o regalare una Steam Deck? Valve potrebbe avervi appena fatto cambiare idea radialmente. La società ha infatti annunciato un aumento di prezzo massiccio per il suo “PC portatile da gaming”, che dal 2023 è tra i punti di riferimento del settore handheld. Non si parla di qualche decina di euro, bensì di rincari che superano i 200 euro su entrambe le configurazioni.

I nuovi prezzi

Il modello di Steam Deck OLED che costava meno di 600 euro, oggi ne costa quasi 800. Quello più capiente, invece, sfiora i 1.000 euro. Ecco il passaggio di fascia nel dettaglio:

Steam Deck OLED 512 GB passa da 569 a 779 euro, per un aumento di 210 euro;

passa da 569 a 779 euro, per un aumento di 210 euro; Steam Deck OLED 1 TB passa da 679 a 919 euro, per un aumento di 240 euro.

Un vero e proprio balzo in avanti dei costi, che ha sorpreso non poco gli appassionati. Nessuno si aspettava, di colpo, un rincaro del 35 e 37%. A confronto, infatti, i 100 euro d’aumenti di Sony per la sua PlayStation 5 sono “poca roba”.

Perché Valve ha alzato i prezzi

Valve ha attribuito i rincari a due fattori:

costi della manodopera e dello storage in aumento, con i chip NAND e le memorie utilizzate nella Steam Deck che hanno subito rialzi significativi nella catena di approvvigionamento su scala globale;

e dello storage in aumento, con i chip NAND e le memorie utilizzate nella Steam Deck che hanno subito rialzi significativi nella catena di approvvigionamento su scala globale; difficoltà logiche con trasporto, dazi e costi di distribuzione cresciuti in tutto il settore tecnologico.

È stato inoltre confermato che le nuove versioni con rincaro non hanno alcuna modifica hardware. Ciò vuol dire che, come nel caso della Play, si pagherà di più per lo stesso identico prodotto.

I segnali di certo non mancavano, con la Steam Deck OLED che aveva iniziato a registrare problemi di disponibilità già a febbraio 2026. I tempi di attesa erano molto lunghi, a causa della scarsità di componenti, e ora Valve mira al recupero dei guadagni persi.

Tutto ciò, però, potrebbe avere un impatto sull’intero mercato. Fino a questo aumento, la Steam Deck OLED era considerata il miglior rapporto qualità-prezzo nel segmento dei PC portatili da gaming nel segmento handheld.

A 569 euro per il modello base, batteva o eguagliava la concorrenza (Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw), offrendo un’esperienza utente superiore grazie al software di Valve e all’ecosistema Steam.

A 779 euro, però, il discorso cambia. La Steam Deck non è più l’opzione “accessibile” ma entra in una fascia di prezzo dove la concorrenza offre hardware più recente e, in alcuni casi, prestazioni superiori. Vedremo cosa decreterà il mercato.