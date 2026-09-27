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Capire a colpo d’occhio che tempo farà, quanto fa freddo fuori o se conviene arieggiare casa senza disperdere calore è una piccola comodità quotidiana che fa la differenza. In questo momento la Technotrade Technoline WS 9767, stazione di temperatura completa per interno ed esterno, è proposta con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino.

Technotrade Technoline WS 9767 Stazione di Temperatura 19,99 € -33% 29,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon

Questa stazione di temperatura unisce praticità e semplicità di utilizzo: l’orologio radio DCF77 si sincronizza automaticamente per avere sempre l’ora precisa, mentre il display mostra chiaramente sia la temperatura interna sia quella rilevata dal sensore esterno, insieme alla tendenza di variazione. Le diverse modalità di visualizzazione, come il formato 12/24 ore e l’impostazione del fuso orario, permettono di adattare il dispositivo alle proprie abitudini in pochi istanti.

Technotrade Technoline WS 9767 in offerta su Amazon: sconto del 33%

La Technotrade Technoline WS 9767 è una stazione di temperatura pensata per chi vuole monitorare in modo chiaro il clima domestico, senza funzioni superflue e con un occhio al portafoglio. In questa promozione puoi portarti a casa la Technotrade Technoline WS 9767 a soli 19,99€ grazie a uno sconto del 33% che la rende particolarmente interessante nella fascia delle stazioni meteo casalinghe essenziali ma affidabili.

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La stazione meteo da casa con l’orologio radio e l’indicatore di temperatura esterna

Se vuoi tenere sotto controllo il clima in casa e fuori senza ricorrere a soluzioni complicate, questa stazione di temperatura è pensata proprio per semplificarti la vita di tutti i giorni.

Orologio radio DCF77 con impostazione manuale : l’ora si aggiorna automaticamente, ma puoi intervenire quando serve, così hai sempre un riferimento preciso per organizzare la giornata.

: l’ora si aggiorna automaticamente, ma puoi intervenire quando serve, così hai sempre un riferimento preciso per organizzare la giornata. Visualizzazione oraria 12/24h : puoi scegliere se leggere l’ora in formato classico o internazionale, rendendo il display immediato per tutti i membri della famiglia.

: puoi scegliere se leggere l’ora in formato classico o internazionale, rendendo il display immediato per tutti i membri della famiglia. Impostazione del fuso orario (± 12 h) : utile se viaggi spesso o se vuoi allineare l’orario a un fuso diverso, ad esempio per contatti di lavoro o familiari all’estero.

: utile se viaggi spesso o se vuoi allineare l’orario a un fuso diverso, ad esempio per contatti di lavoro o familiari all’estero. Indicatore di temperatura interna ed esterna : vedere in un attimo quanto è la temperatura in casa e fuori ti aiuta a decidere se aprire le finestre, accendere il riscaldamento o vestirti in modo adeguato.

: vedere in un attimo quanto è la temperatura in casa e fuori ti aiuta a decidere se aprire le finestre, accendere il riscaldamento o vestirti in modo adeguato. Indicatore di tendenza della temperatura: sapere se le temperature stanno salendo o scendendo ti permette di anticipare i cambiamenti e regolare meglio il comfort domestico.

Technotrade Technoline WS 9767 Stazione di Temperatura 19,99 € -33% 29,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon

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FAQ La Technotrade Technoline WS 9767 mostra sia la temperatura interna sia quella esterna? Sì, la stazione indica contemporaneamente la temperatura interna e quella esterna sul display. L’orologio della Technotrade Technoline WS 9767 si aggiorna da solo? L’orologio è radio-controllato DCF77 e può anche essere regolato manualmente se necessario. Posso impostare la Technotrade Technoline WS 9767 sul formato 12 ore? Sì, puoi scegliere tra visualizzazione dell’ora in formato 12 o 24 ore. La Technotrade Technoline WS 9767 indica se la temperatura sta salendo o scendendo? Sì, la stazione dispone di un indicatore di tendenza della temperatura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.