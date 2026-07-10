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Stazione di ricarica Augnner 6 in 1, base wireless con luce notturna e sveglia per smartphone, smartwatch e auricolari Samsung è in sconto del 31%.

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Tra smartphone, smartwatch e auricolari è facile riempire il comodino di cavi e alimentatori diversi, con prese sempre occupate e disordine ovunque. Con la Stazione di Ricarica Induttiva 6 in 1 Aggiornata per Samsung puoi ricaricare più dispositivi insieme e mettere ordine in un colpo solo, approfittando di uno sconto del 31% che rende questa soluzione ancora più interessante.

Stazione di Ricarica Induttiva 6 in 1 Aggiornata per Samsung 30,86 € -31% 44,99 € Risparmi 14,13 € Acquista su Amazon

Questa stazione di ricarica combina in un unico accessorio una base wireless da 15W per smartphone Samsung, un dock per Galaxy Watch, un alloggiamento per Galaxy Buds e una pratica luce notturna a tre colori integrata in una compatta sveglia da comodino. È pensata per chi vuole un punto di ricarica unico per l’ecosistema Galaxy, con ricarica rapida sicura, gestione intelligente dell’illuminazione e dell’orario, senza dover scollegare e ricollegare cavi ogni giorno.

Stazione Augnner 6 in 1 in offerta: sconto del 31% e prezzo sotto i 31 euro

La promozione rende la stazione Augnner 6 in 1 per dispositivi Samsung particolarmente appetibile: a un prezzo di 30,86€ ottieni una soluzione completa per ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e auricolari compatibili, con in più luce notturna e sveglia integrate. Per chi possiede più device Galaxy, si tratta di un costo in linea con gli accessori di fascia media, ma con un numero di funzioni superiore alla classica base 3 in 1. Se cerchi un modo per semplificare la ricarica, la Stazione di Ricarica Induttiva 6 in 1 Aggiornata per Samsung è disponibile con uno sconto del 31%, così puoi portarti a casa un hub completo senza spendere una fortuna.

La stazione di ricarica Samsung con la base wireless 15W e la luce notturna intelligente

Se ogni sera ti ritrovi a spostare cavi per collegare tutti i tuoi dispositivi, questa soluzione all-in-one punta proprio a eliminare quel fastidio quotidiano.

Compatibilità con dispositivi Samsung : puoi ricaricare insieme smartphone Galaxy, Galaxy Watch e Galaxy Buds , creando un’unica postazione ordinata sul comodino o sulla scrivania e liberando prese e alimentatori sparsi per casa.

: puoi ricaricare insieme smartphone Galaxy, e , creando un’unica postazione ordinata sul comodino o sulla scrivania e liberando prese e alimentatori sparsi per casa. Ricarica wireless con custodia fino a 5 mm : la base funziona anche con cover relativamente spesse, così non devi togliere la custodia ogni sera e riduci il rischio di graffi e usura continua del telefono.

: la base funziona anche con cover relativamente spesse, così non devi togliere la custodia ogni sera e riduci il rischio di graffi e usura continua del telefono. Potenza fino a 15W con protezioni integrate : il chip intelligente gestisce sovratensione, surriscaldamento, cortocircuiti ed eccesso di carica, rendendo più sicura la ricarica notturna e la ricarica simultanea di più dispositivi.

: il chip intelligente gestisce sovratensione, surriscaldamento, cortocircuiti ed eccesso di carica, rendendo più sicura la ricarica notturna e la ricarica simultanea di più dispositivi. Luce notturna a tre temperature di colore : puoi scegliere tra luce calda, naturale o fredda e regolare tre livelli di luminosità a tocco, così da avere un’illuminazione soffusa per addormentarti, leggere o alzarti di notte senza abbagliarti.

: puoi scegliere tra luce calda, naturale o fredda e regolare tre livelli di luminosità a tocco, così da avere un’illuminazione soffusa per addormentarti, leggere o alzarti di notte senza abbagliarti. Sveglia integrata con formato 12/24 ore e allarmi multipli : ti permette di gestire orari diversi per lavoro e weekend direttamente dalla base sul comodino, senza dover usare lo smartphone come unica sveglia.

: ti permette di gestire orari diversi per lavoro e weekend direttamente dalla base sul comodino, senza dover usare lo smartphone come unica sveglia. Kit completo in confezione: trovi stazione di ricarica, adattatore dedicato, cavo Type-C e manuale, così puoi iniziare a usarla subito senza acquistare accessori aggiuntivi.

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FAQ La stazione Augnner ricarica gli smartphone Samsung anche con la custodia inserita? Sì, supporta la ricarica wireless con custodie per telefono spesse fino a 5 mm, senza bisogno di rimuoverle. Posso ricaricare contemporaneamente smartphone, Galaxy Watch e Galaxy Buds? Sì, la stazione è pensata per la ricarica simultanea di smartphone Samsung, Galaxy Watch compatibili e auricolari Galaxy Buds. La luce notturna ha livelli di luminosità regolabili? Sì, la luce notturna offre tre temperature di colore e tre livelli di luminosità regolabili tramite tocco. La ricarica è sicura se lascio i dispositivi tutta la notte? La base integra protezioni contro sovratensione, surriscaldamento, cortocircuiti ed eccesso di carica per una ricarica più sicura.