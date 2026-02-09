Libero
OFFERTE

Stazione di ricarica wireless 3‑in‑1, l’offerta è da non perdere

Base 3‑in‑1 con orologio integrato, pieghevole e con controllo termico. Compatibile con Galaxy, Watch e Buds. Offerta con sconto del 43%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Stazione di ricarica wireless 3‑in‑1, l’offerta è da non perdere Amazon

Offerta da non perdere per chi cerca una base di ricarica wireless 3‑in‑1 per l’ecosistema Samsung: SwanScout 708S oggi scende con uno sconto del 43%. Per approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Nella pratica quotidiana, questa stazione si distingue per la comodità sul comodino, l’orologio digitale integrato e una ricarica stabile che riduce il surriscaldamento. La costruzione è leggera e pieghevole, ideale per chi vuole eliminare i cavi in vista e ricaricare insieme smartphone, smartwatch e auricolari. Per prestazioni ottimali è consigliabile usare un alimentatore adeguato (l’adattatore non è incluso).

SwanScout 708S

SwanScout 708S

29,44 €51,99 € -22,55 € (43%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

SwanScout 708S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il SwanScout 708S è proposto a 29,44 € con sconto del 43%. In pratica, il taglio di prezzo corrisponde a un risparmio di circa 22 € rispetto al listino. Un’occasione concreta per portarsi a casa una base compatta e completa per ricaricare i dispositivi Samsung in un unico punto.

L’offerta è particolarmente interessante per chi desidera semplificare la ricarica quotidiana di smartphone, orologio e auricolari con un’unica soluzione ordinata e dal design curato. Verifica disponibilità e tempi di consegna direttamente dalla pagina prodotto.

SwanScout 708S

SwanScout 708S

29,44 €51,99 € -22,55 € (43%)

SwanScout 708S: le caratteristiche tecniche

Questa stazione unisce design e praticità: finitura con tecnologia UV transfer printing e vernice metallizzata per maggiore resistenza a graffi e macchie, oltre a una migliore dissipazione del calore. Integra un orologio digitale con lente curva e luminosità regolabile, utile sul comodino o in ufficio.

La compatibilità copre la famiglia Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22/S21 (e modelli correlati), oltre ai Galaxy Watch 8 Classic/8/Ultra/7/6/5 e ai Galaxy Buds3/Buds3 Pro (e altri auricolari con custodia wireless). Nota: il produttore specifica che non è compatibile con Galaxy Z Fold7. La ricarica è wireless e multidispositivo, così puoi alimentare più prodotti nello stesso momento.

Portabilità al top: peso di circa 223 g, design pieghevole in ABS e alimentazione via USB. Il sistema integra un chip per il controllo intelligente della temperatura che aiuta a contenere il calore e a proteggere la batteria. Potenza fino a 18 W. In confezione trovi la stazione 708S, il cavo e il manuale; adattatore non incluso.

SwanScout 708S

SwanScout 708S

29,44 €51,99 € -22,55 € (43%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963