Stazione di ricarica wireless 3‑in‑1, l’offerta è da non perdere

Base 3‑in‑1 con orologio integrato, pieghevole e con controllo termico. Compatibile con Galaxy, Watch e Buds. Offerta con sconto del 43%.

Offerta da non perdere per chi cerca una base di ricarica wireless 3‑in‑1 per l’ecosistema Samsung: SwanScout 708S oggi scende con uno sconto del 43%. Per approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Nella pratica quotidiana, questa stazione si distingue per la comodità sul comodino, l’orologio digitale integrato e una ricarica stabile che riduce il surriscaldamento. La costruzione è leggera e pieghevole, ideale per chi vuole eliminare i cavi in vista e ricaricare insieme smartphone, smartwatch e auricolari. Per prestazioni ottimali è consigliabile usare un alimentatore adeguato (l’adattatore non è incluso).

SwanScout 708S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il SwanScout 708S è proposto a 29,44 € con sconto del 43%. In pratica, il taglio di prezzo corrisponde a un risparmio di circa 22 € rispetto al listino. Un’occasione concreta per portarsi a casa una base compatta e completa per ricaricare i dispositivi Samsung in un unico punto.

L’offerta è particolarmente interessante per chi desidera semplificare la ricarica quotidiana di smartphone, orologio e auricolari con un’unica soluzione ordinata e dal design curato. Verifica disponibilità e tempi di consegna direttamente dalla pagina prodotto.

SwanScout 708S: le caratteristiche tecniche

Questa stazione unisce design e praticità: finitura con tecnologia UV transfer printing e vernice metallizzata per maggiore resistenza a graffi e macchie, oltre a una migliore dissipazione del calore. Integra un orologio digitale con lente curva e luminosità regolabile, utile sul comodino o in ufficio.

La compatibilità copre la famiglia Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22/S21 (e modelli correlati), oltre ai Galaxy Watch 8 Classic/8/Ultra/7/6/5 e ai Galaxy Buds3/Buds3 Pro (e altri auricolari con custodia wireless). Nota: il produttore specifica che non è compatibile con Galaxy Z Fold7. La ricarica è wireless e multidispositivo, così puoi alimentare più prodotti nello stesso momento.

Portabilità al top: peso di circa 223 g, design pieghevole in ABS e alimentazione via USB. Il sistema integra un chip per il controllo intelligente della temperatura che aiuta a contenere il calore e a proteggere la batteria. Potenza fino a 18 W. In confezione trovi la stazione 708S, il cavo e il manuale; adattatore non incluso.

