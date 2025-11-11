State of Play Japan: cosa aspettarsi dall’evento PS5

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Sony annuncia uno State of Play speciale dedicato a titoli provenienti da Giappone e Asia: attesi nuovi trailer, reveal e aggiornamenti su PS5.

L’11 novembre 2025 PlayStation trasmette uno State of Play dedicato ai giochi sviluppati tra Giappone e Asia: ecco orari, dove seguirlo e i rumor più credibili.

Quando e dove seguire lo State of Play Japan

PlayStation ha ufficializzato un nuovo appuntamento dedicato ai giochi sviluppati in Giappone e Asia. Lo State of Play Japan andrà in onda l’11 novembre 2025 alle 23:00 ora italiana, con una durata prevista di circa 40 minuti. L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale PlayStation, con audio in giapponese e sottotitoli in inglese .

Come di consueto, non è richiesto alcun abbonamento o registrazione per la visione: basterà collegarsi al canale ufficiale PlayStation qualche minuto prima dell’inizio per assistere in diretta allo show.

Tema e aspettative – cosa sarà mostrato

Secondo quanto comunicato da Sony, la trasmissione sarà focalizzata su titoli creati da team giapponesi o comunque asiatici, incluse saghe celebri e produzioni indipendenti .

Fra i nomi più menzionati dagli analisti e dai rumor, troviamo:

Marvel Tōkon: Fighting Souls , il nuovo picchiaduro 4v4 sviluppato da Arc System Works, studio già noto per Guilty Gear

, il nuovo picchiaduro 4v4 sviluppato da Arc System Works, studio già noto per Guilty Gear Phantom Blade Zero, action-RPG ad ambientazione wuxia, tra i titoli con maggior hype grazie alle impressionanti sequenze action mostrate nei trailer

Sony non ha rilasciato una lista ufficiale dei giochi presenti, per cui non è esclusa la presenza di nuovi reveal, DLC o aggiornamenti su titoli già annunciati.

Perché è un evento importante

Lo State of Play di novembre rappresenta una vetrina centrale per il mercato giapponese e asiatico: due aree storicamente fondamentali per la crescita del marchio PlayStation.

Con un evento tematico a fine 2025, Sony offre:

uno sguardo ai progetti per il 2026

supporto agli studi emergenti del panorama asiatico

la possibilità di mostrare IP meno mainstream ma riconosciute nella cultura videoludica

Essendo probabilmente l’ultimo State of Play dell’anno, potrebbe offrire anticipazioni sulle strategie PlayStation per il prossimo anno fiscale

Possibili annunci e rumor

Come anticipato, l’elenco dei giochi presenti non è stato confermato ufficialmente. Tuttavia, secondo diversi portali specializzati, potremmo assistere a una selezione di annunci pensata per valorizzare la produzione asiatica. In particolare, i rumor insistono su una possibile riapparizione di Rise of the Ronin 2, sequel del titolo Team NINJA ambientato nel Giappone del XIX secolo, apprezzato per lo stile rapido e l’uso del parrying. Non ci sono conferme, ma si tratterebbe di una presenza logica in un evento orientato al mercato giapponese.

Si parla poi di aggiornamenti per Stellar Blade, action sviluppato da Shift Up: il gioco ha ottenuto una solida base community e si presta a nuovi contenuti end-game o DLC narrativi. Persistono inoltre indiscrezioni su nuovi progetti di Capcom, tra cui un possibile teaser relativo alla serie Resident Evil, magari con una collection o un side project legato a RE9.

Non mancano i rumor su nuove collaborazioni con publisher cinesi: è possibile che vengano mostrati progetti di Hoyoverse dopo l’ottimo riscontro di Genshin Impact e Zenless Zone Zero.

Infine, una sorpresa potrebbe arrivare dal mondo indie: Sony potrebbe riservare spazio a produzioni minori ma ad alto impatto artistico, come storicamente avvenuto negli State of Play.