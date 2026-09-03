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PlayStation Blog

Il nuovo State of Play sarà trasmesso sui canali YouTube e Twitch di PlayStation alle ore 15

Seguirà subito dopo uno State of Play Japan con le produzioni asiatiche

È confermato un focus sul vasto mondo di Final Fantasy VII Revelation

È arrivato il momento di tornare a parlare di PlayStation. Dopo la mancata partecipazione alla Gamescom 2026, Sony ha annunciato un doppio State of Play dedicato ai suoi utenti: oggi, giovedì 3 settembre, vedremo due dirette consecutive, una dedicata ai giochi dei PlayStation Studios e terze parti, e l’altra esclusivamente focalizzata sui giochi provenienti da Giappone e Asia.

Come sempre, si è sollevato un vespaio di rumor, che mescolandosi ai desideri dei fan sono andati a formare un mosaico di titoli che potremmo vedere nel corso delle due presentazioni.

Vediamo tutti i dettagli, cosa è ufficiale e cosa no, a partire da data, ora e cosa chiuderà la prima parte dello show. Dopo la diretta aggiorneremo questo articolo con l’elenco dei titoli annunciati, per cui restate con noi!

State of Play 3 settembre 2026: data e orario

Il primo State of Play si terrà oggi, 3 settembre 2026, alle ore 15:00 italiane.

Sony non ha annunciato la durata complessiva della presentazione, ma ha spiegato che lo show proporrà aggiornamenti e nuovi annunci da parte dei PlayStation Studios e dei partner di terze parti provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento si concluderà con un approfondimento dedicato al vasto mondo di Final Fantasy VII Revelation, il capitolo conclusivo della trilogia remake: l’abbiamo visto più volte nelle ultime settimane, di recente proprio all’Opening Night Live della Gamescom, ma evidentemente Square Enix ha ancora qualcosa da mostrare.

Si tratta, al momento, dell’unico titolo confermato ufficialmente per la presentazione, per cui tutte le previsioni che state per leggere non saranno altro che speculazioni, raccolte sulla base di probabilità, tempistiche e discussioni dei fan.

Dove vedere lo State of Play

Sarà possibile seguire entrambe le presentazioni in diretta sui canali ufficiali PlayStation di YouTube e Twitch.

Il primo State of Play sarà trasmesso in inglese, con sottotitoli in giapponese, mentre il successivo State of Play Japan sarà trasmesso in giapponese con sottotitoli in inglese.

La seconda presentazione inizierà immediatamente dopo la conclusione della prima, per una carrellata di annunci PlayStation.

Cosa aspettarsi dallo State of Play: rumor e previsioni

Non conoscendo la durata, e avendo notizia di un solo titolo confermato, è difficile prevedere quanti e quali annunci saranno trasmessi nel corso delle due dirette. Ma questo non è bastato a fermare l’immaginazione dei fan che, al contrario, si sono sbizzarriti tra titoli probabili ed altri del tutto fantasiosi.

Tra Reddit, ResetEra e i siti specializzati sono emersi diversi candidati, ma con livelli di affidabilità molto differenti. Alcuni sono semplicemente giochi che avrebbero senso in questo momento; altri sono invece desideri dei giocatori senza alcuna informazione concreta alle spalle.

Ecco quindi le previsioni da tenere d’occhio.

Marvel’s Wolverine — Molto probabile

Marvel’s Wolverine è quasi certo che ci sia. Il gioco di Insomniac Games è ormai vicinissimo al debutto: l’uscita è fissata per il 15 settembre, appena dodici giorni dopo lo State of Play.

Per Sony sarebbe quindi il momento perfetto per pubblicare un ultimo trailer prima del lancio, una panoramica generale o magari concentrato sulla storia o sul gameplay. Il gioco era già stato uno dei protagonisti dell’ultimo State of Play di giugno.

God of War: Laufey — Molto probabile

Altro candidato particolarmente interessante è God of War: Laufey. Il nuovo capitolo della serie è stato presentato proprio durante lo State of Play di giugno con un lungo approfondimento, diventando uno dei titoli più discussi dell’intera presentazione.

Del gioco è già stata annunciata la data di uscita, ovvero il 16 febbraio 2027: una data non troppo lontana, motivo per cui è lecito aspettarsi un nuovo trailer.

Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara — Molto probabile

Tra le ipotesi più probabili c’è anche un ritorno di Ghost of Yōtei, in particolare con il DLC Echoes of Sekigahara.

Il contenuto aggiuntivo rappresenterebbe un candidato naturale per uno State of Play, soprattutto considerando la vicinanza del lancio dell’espansione, previsto per il 1° ottobre.

Kena: Scars of Kosmora — Molto probabile

Kena: Scars of Kosmora, sequel dell’amatissimo Kena: Bridge of Spirits, è stato annunciato allo State of Play di febbraio con uscita nel 2026. Da quel momento non ci sono più stati aggiornamenti, e considerando che il 2026 volge ormai verso la fine, è assai probabile che ci sarà un annuncio sulla data di uscita o su un possibile rinvio al 2027 per evitare il sovraffollamento di quest’ultima parte di anno.

Intergalactic: The Heretic Prophet — Possibile

Arriviamo al grande sogno della community PlayStation, ma anche all’annuncio meno probabile rispetto ai precedenti titoli elencati, ovvero Intergalactic: The Heretic Prophet.

Il gioco di Naughty Dog è probabilmente uno dei titoli più attesi tra quelli ancora avvolti nel mistero, visto che è stato mostrato ai The Game Awards 2024 e da allora è sparito dai radar.

Un recente post su X da parte di Naughty Dog ha fatto sapere che sono terminate le riprese in performance capture del gioco. Non è possibile determinare esattamente lo stato di sviluppo del gioco, ma abbiamo un precedente importante: Neil Druckman aveva rivelato nell’aprile 2019 che la scena finale di The Last of Us Parte 2 era appena stata girata, ed il gioco è uscito poco più di un anno dopo. È possibile quindi ipotizzare un lancio di Intergalactic: The Heretic Prophet per il 2027, magari verso la fine dell’anno, ma ribadiamo che si tratta di una speculazione perché possono essere molti i fattori a influenzare la pubblicazione di un gioco.

Quel che è certo è che i fan vorrebbero rivedere il gioco e carpire qualche informazione in più sulla storia e il gameplay e noi ci uniamo al coro.

C’è però una nota che stona: un annuncio su Intergalactic: The Heretic Prophet si presterebbe benissimo alla chiusura dell’evento, ma sappiamo per certo che il primo State of Play si concluderà con Final Fantasy VII Revelation.

Potrebbe allora aprire la presentazione, alimentando fin da subito l’interesse dei fan ma rischiando di mettere in ombra i trailer successivi? Oppure lo vedremo in un’altra occasione, magari in uno State of Play di inizio 2027?

State of Play Japan: i giochi che potrebbero comparire

La seconda presentazione potrebbe essere ancora più imprevedibile. Sony ha spiegato che State of Play Japan sarà dedicato ai giochi realizzati da studi del Giappone e dell’Asia e proporrà nuovi gameplay, annunci e altri aggiornamenti.

Phantom Blade Zero — Probabile

Phantom Blade Zero continua a tenere alta l’attenzione dei fan. Il gioco di S-GAME si è mostrato in uno State of Play dedicato lo scorso 18 agosto e si prepara all’uscita prevista per il 29 ottobre. È probabile che lo rivedremo allo State of Play Japan, magari con un nuovo trailer di gameplay o lo shadow drop di una demo.

Onimusha: Way of the Sword — Probabile

Abbiamo rivisto Onimusha: Way of the Sword all’Opening Night Live della Gamescom, con tanto di annuncio di un aggiornamento della demo. L’uscita del gioco Capcom è ormai imminente, e un trailer di lancio potrebbe dare un colpo di coda ai preorder prima di domani.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — Possibile

Tra le ipotesi della community compare anche Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, altro progetto di Capcom che potrebbe trovare spazio nella presentazione dedicata ai giochi asiatici.

La versione aggiornata e corredata di contenuti extra uscirà il prossimo 9 ottobre, il che lascia pensare alla possibilità di rivederlo nella cornice dello State of Play Japan, ma al momento non ci sono indicazioni concrete.

Marvel Tōkon: Fighting Souls — Probabile

Marvel Tōkon: Fighting Souls, picchiaduro di Arc System Works e Sony uscito lo scorso 6 agosto, potrebbe essere protagonista dello State of Play Japan con l’annuncio di un nuovo personaggio da aggiungere al roster, o con un approfondimento su Phoenix Cyclops che arriverà nell’autunno 2026.

E i grandi ritorni PlayStation?

Come sempre prima di un State of Play, Reddit e ResetEra hanno riempito le discussioni anche di desideri legati alle vecchie IP PlayStation.

I nomi che ricorrono maggiormente sono inFAMOUS, Sly Cooper, Ape Escape e Jak and Daxter, tutti titoli molto amati e che meriterebbero un ritorno sulla scena con nuovi capitoli o remaster.

E volendo abbandonarci al flusso dei sogni proibiti, ci piacerebbe vedere finalmente un annuncio sul tanto vociferato remake di Final Fantasy IX che, allo stato attuale, appare decisamente impossibile. Ma come si dice: sognare non costa nulla.

Aggiorneremo questo articolo a presentazione finita, con l’elenco di tutti gli annunci e un confronto con le previsioni.