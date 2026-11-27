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La FCC autorizza il progetto Starmind di SpaceX, una costellazione di un milione di satelliti con tecnologia Nvidia per ospitare data center orbitali dal 2027.

I satelliti, collegati tramite laser e lanciati con il razzo Starship, puntano a trasferire nello Spazio la potenza di calcolo necessaria all’intelligenza artificiale.

Astronomi e operatori temono interferenze, danni all’osservazione del cosmo, inquinamento atmosferico e un aumento del rischio di collisioni e detriti.

Via libera USA al progetto Starmind di SpaceX: si tratta di un milione di satelliti con hardware Nvidia che porteranno i server per l’Intelligenza Artificiale nello Spazio dal 2027, tra timori ambientali e scientifici.

Una rete di server tra le stelle

Dopo aver rivoluzionato la connettività globale con Starlink, Elon Musk punta a spostare direttamente fuori dall’atmosfera la potenza di calcolo necessaria a far girare i modelli di Intelligenza Artificiale.

La Federal Communications Commission statunitense ha appena concesso a SpaceX l’autorizzazione per mettere in orbita Starmind, una mega-costellazione composta da ben un milione di unità.

L’obiettivo è creare una fitta rete di data center in orbita, svincolando l’infrastruttura digitale dai limiti fisici ed energetici della superficie terrestre.

Secondo la tabella di marcia annunciata dallo stesso Musk, i primi lanci partiranno alla fine di giugno 2027, per poi aumentare di ritmo nel 2028 e raggiungere volumi molto elevati nel corso del 2029.

Per portare in quota questa imponente architettura verrà impiegato il razzo Starship. Ogni singolo dispositivo avrà dimensioni considerevoli, con un’apertura di 75 metri e un’altezza di 30, e verrà posizionato all’interno di specifici gusci orbitali situati tra i 500 e i 1000 chilometri di altitudine.

La tecnologia dietro i satelliti Starmind SpaceX

Dal punto di vista tecnico, ciascuna unità opererà come un vero e proprio centro di elaborazione dati autonomo, dotato di una potenza di 250 kilowatt e sviluppato in collaborazione con Nvidia.

I satelliti Starmind SpaceX non agiranno in solitaria, ma viaggeranno in formazioni composte da circa dieci elementi ciascuna.

Per scambiare enormi quantità di informazioni sia tra loro sia con le stazioni di ricezione a Terra, sfrutteranno impulsi laser capaci di garantire una larghezza di banda intorno ai 10 terabit.

L’autorizzazione rilasciata dalle autorità americane prevede comunque l’utilizzo di alcune bande radio tradizionali come sistema di riserva in caso di guasti ottici.

Questa concentrazione di potenza di calcolo e traffico dati in orbita terrestre bassa ha però immediatamente innescato la reazione dei diretti concorrenti.

Aziende come Amazon e Viasat, impegnate a loro volta nello sviluppo di costellazioni satellitari per le telecomunicazioni, temono che una simile densità di mezzi possa generare forti disturbi alle trasmissioni esistenti, saturando uno Spazio ormai sempre più conteso e riducendo i margini di manovra per gli altri operatori commerciali.

L’allarme degli astronomi e il rischio detriti spaziali

Oltre alle preoccupazioni industriali, il progetto solleva forti criticità sul piano scientifico ed ecologico.

La Società Astronautica Americana e l’Osservatorio europeo meridionale hanno espresso seria inquietudine per l’impatto che una simile flotta avrà sull’osservazione del cosmo.

Come evidenziato da una recente analisi dell’esperto dell’Eso Olivier Hainaut, l’enorme numero di unità in transito renderà inutile qualsiasi tentativo di ridurre la luminosità dei singoli apparecchi: le scie luminose nelle immagini astronomiche supereranno ogni soglia di mitigazione, ostacolando la ricerca di galassie lontane, esopianeti simili alla Terra e persino il monitoraggio degli asteroidi potenzialmente pericolosi.

A questo si aggiungono le interferenze sulle frequenze della radioastronomia e le ricadute ambientali.

I continui lanci e il successivo rientro atmosferico dei dispositivi a fine vita comporteranno il rilascio di materiali i cui effetti sull’alta atmosfera restano ancora poco chiari.

Infine, l’affollamento dell’orbita terrestre bassa moltiplica esponenzialmente la probabilità di collisioni a catena e la creazione di nuovi detriti spaziali.

Per il direttore generale dell’Eso Andreas Kaufer, questa autorizzazione dimostra quanto sia ormai urgente istituire una governance internazionale per regolamentare attività che, pur approvate da un singolo Paese, finiscono per alterare un bene comune come il cielo notturno e la sostenibilità dell’ambiente spaziale.