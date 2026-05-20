Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Elon Musk aumenta i prezzi di Starlink negli USA: ecco perché tra qualche mese potrebbe toccare anche all'Italia e i motivi dei rincari su tutti i piani d'abbonamento

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Brutte notizie per chi si affida al cielo, o per meglio dire a internet satellitare, per restare connessi. Starlink ha infatti annunciato un nuovo giro di aumenti. Il servizio di SpaceX ha rivisto al rialzo tutti i piani d’abbonamento per il mercato statunitense.

La notizia, quindi, non riguarda strettamente l’Italia ma, come per il sistema Netflix, sappiamo che questi test tendono poi a diffondersi su scala globale. Ci saranno di certo delle modifiche in termini di costi, è ovvio, ma è facile ipotizzare un aumento anche dalle nostre parti. Un problema notevole, dal momento che spesso Starlink è attivato da soggetti che hanno poche o zero alternative, considerando la particolare geolocalizzare della propria abitazione. In parole povere: Starlink aumenta i prezzi e, forse, la mia unica vera alternativa è accettare o rinunciare a internet.

Cosa aumenta e di quanto

Ecco un quadro preciso di quelli che sono gli aumenti annunciati da Starlink:

piano Residential (100 Mbps) passa da 50 a 55 dollari al mese;

piano Residential (200 Mbps) passa da 80 a 85 dollari al mese;

piano Residential Max passa da 120 a 130 dollari al mese;

piano Roam (100 GB) passa da 50 a 55 dollari al mese;

piano Roam Unlimited passa da 165 a 175 dollari al mese;

Standby Mode passa da 5 dollari a 10 dollari al mese.

Quasi ogni soluzione avrà un costo maggiore (per ora è salva la Residential base), dunque, compresa quella Roam per chi è in movimento. Raddoppiata anche l’opzione Standby, che di fatto consente di non perdere la propria priorità satellitare nelle fasi di sospensione del servizio (pensiamo a chi sfrutta Starlink per la seconda casa). Si paga dunque il doppio per il “privilegio” di non usare la connessione.

Il motivo degli aumenti

Perché Starlink continua ad aumentare? La spiegazione ufficiale fa riferimento a costi di infrastruttura. SpaceX sta espandendo la costellazione satellitare (oltre 6mila satelliti in orbita) e investendo in terminali di nuova generazione. Ciò vuol dire che gli utenti di Elon Musk devono sovvenzionare il tutto.

C’è però dell’altro, ovvero si ipotizza una sorta di test di mercato. La base della clientela va aumentando su base mondiale, il che spinge la compagnia a testare quanto gli abbonati siano disposti effettivamente a pagare su base mensile prima di un generale addio.

Quando tocca all’Italia

La domanda che interessa di più, ovviamente, è quando cambieranno i prezzi in Italia? Al momento non ci sono aggiornamenti in merito, ed ecco i costi previsti:

residenziale 100 Mbps – 29 euro al mese;

residenziale 200 Mbps – 45 euro al mese;

residenziale Max – 65 euro al mese;

roaming – 45 euro al mese.

A metà gennaio 2025 Starlink aveva ristrutturato i propri piano negli Stati Uniti, separando le fasce residenziali per velocità garantita. La stessa modifica era poi giunta in Italia circa 3 mesi dopo, a marzo 2025. Seguendo questo pattern, potrebbero esserci novità tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2026.