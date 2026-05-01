Star Wars Day a Milano il 2 maggio: Jedi e Sith in corteo a San Babila
Sabato 2 maggio, dalle 15:15, è previsto un corteo celebrativo per lo Star Wars Day. Ecco tutti i dettagli in merito all'evento.
Domani, sabato 2 maggio 2026, è in programma un’interessante iniziativa per tutti gli appassionati di Star Wars. Nel pieno centro di Milano, infatti, si svolgerà l’annuale parata dedicata allo Star Wars Day (in programma il prossimo 4 maggio, ma l’evento è stato anticipato per garantire un afflusso maggiore di persone).
L’evento porterà alla formazione di un corteo “in costume” con tanti appassionati che si raduneranno per omaggiare i personaggi della storica saga cinematografica, pronta a tornare al cinema con l’attesissimo The Mandalorian and Grogu, in uscita il prossimo 20 maggio 2026. Ecco tutti i dettagli relativi all’iniziativa e come fare a parteciparvi.
Star Wars in centro a Milano
La celebrazione dello Star Wars Day partirà da un raduno in Piazza Duomo, nel pieno centro di Milano. Gli appassionati e i curiosi potranno raggiungere l’evento in modo semplicissimo, sfruttando i collegamenti garantiti dal servizio di trasporto pubblico della città (con due linee della metro che raggiungono la piazza).
L’evento porterà al raduno di circa ottanta appassionati, con la partecipazione della 501st Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base, dell’Ori Cetar Clan, del gruppo The Dark Empire e degli appassionati del combattimento con spada laser Saber Guild Trento. I partecipanti al corteo interpreteranno i vari protagonisti della saga cinematografica, dai ribelli, agli imperiali, passando per i mandaloriani e fino ad arrivare a Jedi e Sith.
Come chiarito da un portavoce dell’organizzazione dell’evento, in una dichiarazione riportata da Repubblica, la parata “è composta solo ed esclusivamente dai gruppi “ufficiali”, cioè dai gruppi che sono ufficialmente riconosciuti dalla Lucasfilm“.
Questo dettaglio garantisce un’alta fedeltà nella riproduzione dei costumi e dei contenuti della saga. Gli organizzatori, infatti, hanno chiarito che “Esistono siti specializzati che riportano le Costume Reference Lines, linee guida su come fare ogni singolo costume. Una volta realizzati i costumi, gli appassionati li inviano a giudici nazionali, che li valutano nei minimi dettagli. Se c’è corrispondenza con quanto prescritto si può accedere al gruppo“.
Le uniche eccezioni previste alla garanzia di massima fedeltà alla saga sono rappresentate dal gruppo dei Nomads, con costumi ispirati alle razze della saga, e la Galactic Academy, dedicata ai più piccoli. In ogni caso, si tratta di un grande evento, curato nei minimi dettagli, per celebrare al meglio lo Star Wars Day.
Come partecipare
L’evento, come riportato anche dalla pagina Facebook della 501st Italica Garrison, prenderà il via alle 15:15, con raduno in Piazza Duomo, lato Palazzo Reale. Il corteo attraverserà la piazza e proseguirà poi per Corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere Piazza San Babila. A questo punto, è prevista la seconda fase del corteo, che tornerà verso Piazza Duomo per il gran finale.