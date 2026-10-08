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La stampante multifunzione HP Envy 6120e dotata di funzioni smart e 3 mesi di Instant Ink inclusi è in sconto del 33%.

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Lavori da casa, stampi documenti per la scuola o per l’ufficio e ti ritrovi sempre a combattere con dispositivi lenti e poco affidabili? La HP Envy 6120e nasce proprio per semplificare la gestione quotidiana di stampe e scansioni, e oggi su Amazon è proposta con uno sconto del 33% che la rende particolarmente interessante per chi vuole rinnovare la propria postazione.

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Questa stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori punta su praticità e versatilità: permette di gestire stampa, scansione e fronte/retro automatico su formati fino all’A4, con velocità fino a 10 ppm in bianco e nero e risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi. La connettività Wi‑Fi Dual Band e le funzioni smart tramite app semplificano l’uso da pc, smartphone e tablet, mentre i mesi di servizio Instant Ink inclusi aiutano a non restare mai senza inchiostro.

HP Envy 6120e in offerta su Amazon con il 33% di sconto

Su Amazon la HP Envy 6120e è proposta a 59,90€ grazie a uno sconto del 33% che la posiziona tra le multifunzioni più interessanti nella fascia d’ingresso per chi cerca una soluzione completa per casa e piccolo ufficio. In questa fascia di prezzo è raro trovare una stampante a getto d’inchiostro a colori con fronte e retro automatico e con più mesi di servizio Instant Ink già inclusi, pensata per chi vuole contenere i costi di gestione senza rinunciare alla comodità della stampa wireless.

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La stampante HP con il fronte e retro automatico e la stampa wireless smart

Se devi gestire documenti, compiti scolastici e stampe occasionali a colori, una multifunzione compatta e connessa come questa può diventare il centro della tua postazione domestica, riducendo ingombri e complicazioni.

Multifunzione completa : stampa, scanner e funzioni a colori in un unico dispositivo, così puoi coprire esigenze diverse (contratti, moduli, foto occasionali) senza acquistare periferiche separate.

: stampa, scanner e funzioni a colori in un unico dispositivo, così puoi coprire esigenze diverse (contratti, moduli, foto occasionali) senza acquistare periferiche separate. Fronte e retro automatico : la stampa su entrambi i lati della pagina avviene in modo automatico, permettendoti di risparmiare carta e di ottenere documenti più ordinati e professionali.

: la stampa su entrambi i lati della pagina avviene in modo automatico, permettendoti di risparmiare carta e di ottenere documenti più ordinati e professionali. Connettività Wi‑Fi Dual Band, Wi‑Fi Direct, AirPrint e Mopria : puoi inviare i documenti alla stampante direttamente da pc, smartphone e tablet, anche senza cavo, rendendo più immediata la stampa dai dispositivi che usi tutti i giorni.

: puoi inviare i documenti alla stampante direttamente da pc, smartphone e tablet, anche senza cavo, rendendo più immediata la stampa dai dispositivi che usi tutti i giorni. Stampa fino a 10 ppm in bianco/nero e 7 ppm a colori : una velocità adeguata alle esigenze di casa e piccolo studio, per gestire rapidamente fascicoli, relazioni e materiale di lavoro o studio.

: una velocità adeguata alle esigenze di casa e piccolo studio, per gestire rapidamente fascicoli, relazioni e materiale di lavoro o studio. Alta risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi : i testi risultano ben definiti e le immagini a colori appaiono più dettagliate, utili per presentazioni curate e materiali didattici più leggibili.

: i testi risultano ben definiti e le immagini a colori appaiono più dettagliate, utili per presentazioni curate e materiali didattici più leggibili. Integrazione con Instant Ink e HP+ : i mesi di servizio inclusi ti consentono di ricevere le cartucce a domicilio prima che finiscano, evitando interruzioni improvvise proprio quando devi stampare qualcosa di urgente.

: i mesi di servizio inclusi ti consentono di ricevere le cartucce a domicilio prima che finiscano, evitando interruzioni improvvise proprio quando devi stampare qualcosa di urgente. Compatibilità con cartucce originali HP 308: l’uso di consumabili dedicati garantisce qualità costante di stampa e piena compatibilità con le funzionalità di monitoraggio dell’inchiostro.

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HP Envy 6120e, approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La stampante HP Envy 6120e può stampare direttamente da smartphone? Sì, grazie al Wi‑Fi Dual Band e all'app HP Smart puoi stampare da smartphone e tablet, anche con AirPrint e Mopria. La HP Envy 6120e supporta la stampa fronte e retro automatica? Sì, la stampante integra la funzione di stampa fronte e retro automatica per risparmiare carta. Quali formati di carta sono compatibili con la HP Envy 6120e? Supporta carta comune A4, A5, A6, buste e carta fotografica con grammatura da 60 a 90 g/m². La HP Envy 6120e funziona con cartucce non originali? No, il firmware con misure di sicurezza dinamica è progettato per funzionare solo con cartucce originali HP compatibili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.