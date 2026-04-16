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Amazon

Se cerchi una stampante multifunzione semplice da usare per casa o piccolo ufficio, questa è la promo giusta. Su Amazon la HP DeskJet 4320 è disponibile con uno sconto del 36%, una soluzione compatta che unisce stampa, copia e scansione con connettività wireless.

HP DeskJet 4320

Il modello si distingue per un ottimo equilibrio tra praticità e prezzo, con utilizzo intuitivo e ingombro ridotto. È apprezzato per la funzionalità e la comodità d’uso nel quotidiano; va segnalato, però, che il costo delle cartucce può incidere sul budget a lungo termine, un aspetto da considerare nella scelta.

HP DeskJet 4320 in offerta su Amazon: sconto del 36%, risparmi circa 28 euro

L’offerta Amazon porta il prezzo della HP DeskJet 4320 a 49,99€, con una riduzione del 36% rispetto al prezzo di listino: in pratica il risparmio è di circa 28 euro. In questo momento puoi approfittarne e, all’interno della confezione, sono inclusi anche 3 mesi di Instant Ink.

All’interno di questa promozione, puoi portarti a casa l’HP DeskJet 4320 a soli 49,99€. Se non sono specificate ulteriori condizioni, considera che eventuali rate, coupon o scadenze non sono previste nella pagina a nostra disposizione.

HP DeskJet 4320: il Wi‑Fi Dual Band e l’ADF per copie e scansioni

Questa multifunzione a getto d’inchiostro A4 a colori consente di stampare, copiare e scansionare con semplicità. L’ADF integrato aiuta nella gestione dei documenti in serie, mentre il fronte/retro è disponibile in modalità manuale.

La connettività è completa: c’è il Wireless Dual Band con Wi‑Fi Direct e supporto a AirPrint e Mopria, oltre all’app HP per stampare da PC, smartphone e tablet. (Cavo USB non incluso.) La stampa raggiunge fino a 8,5 ppm in bianco/nero e 5,5 ppm a colori, con risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi su carta comune A4, A5, A6, buste e fotografica (60–90 g/m²).

Tra le note da conoscere: per il funzionamento sono richiesti un account HP, una connessione Internet continua e l’uso di cartucce originali HP per tutta la vita della stampante. Il firmware integra misure di sicurezza dinamica che possono impedire l’uso di cartucce non originali. Sono compatibili le cartucce HP 308 Nero, HP 308 Tricromia e HP 308 EvoMore. Inclusi 3 mesi di Instant Ink, con consegna delle cartucce a domicilio prima di rimanere senza.

HP DeskJet 4320

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