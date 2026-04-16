HP, questa DeskJet 4320 scende di prezzo: offerta da prendere subito
Sconto del 24% e prezzo a 59,00€, con 3 mesi di Instant Ink inclusi. Scopri l'occasione e approfittane ora.
Cerchi una stampante multifunzione semplice da usare e completa nelle funzioni? Oggi la HP DeskJet 4320 è protagonista di una promozione interessante con uno sconto del 24% che la rende ancora più appetibile per casa e piccoli uffici. Un modello compatto che stampa, copia e scansiona, con in più 3 mesi di Instant Ink inclusi per partire subito senza pensieri.
Chi l’ha scelta ne apprezza la semplicità e la praticità nell’uso quotidiano, sottolineando il buon rapporto qualità/prezzo e la comodità di un dispositivo tuttofare. Diversi utenti la definiscono un acquisto consigliato per la gestione documentale di tutti i giorni. Non manca qualche riserva sul costo delle cartucce, aspetto che conviene valutare in base alle proprie abitudini di stampa.
HP DeskJet 4320 in offerta su Amazon: sconto del 24%
L’offerta attuale porta il prezzo a 59,00€. Come indicato sulla pagina prodotto, l’HP DeskJet 4320 è disponibile con uno sconto del 24%, una cifra interessante per chi cerca una multifunzione affidabile da installare in pochi minuti e usare con facilità.
Nel pacchetto spiccano 3 mesi di Instant Ink inclusi, utile per ricevere le cartucce a domicilio prima di restare senza. Il modello indicato è in colore nero e il cavo USB non è incluso.
La stampante HP con l’ADF e il Wi‑Fi Dual Band
Questa multifunzione consente di stampare, copiare e scansionare con estrema semplicità, grazie a un design intuitivo e alla presenza dell’ADF che semplifica la gestione dei documenti multipagina. Il fronte/retro è manuale, una soluzione pratica per l’uso domestico.
La connettività è uno dei suoi punti forti: supporta Wireless Dual Band, Wi‑Fi Direct, AirPrint e Mopria, così puoi inviare stampe da PC, smartphone e tablet con l’app HP. Per chi preferisce il collegamento cablato, ricordiamo che il cavo USB non è incluso.
Le prestazioni dichiarate raggiungono 8,5 ppm in bianco/nero e 5,5 ppm a colori, con risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi. Supporta carta comune A4, A5, A6, buste e carta fotografica, coprendo le esigenze più diffuse in ambito domestico.
La stampante richiede un account HP, connessione Internet continua e l’uso di cartucce originali HP. È compatibile con le cartucce HP 308 Nero, HP 308 Tricromia e HP 308 EvoMore. Il firmware integra misure di sicurezza dinamica che possono impedire il funzionamento di cartucce non originali con chip non HP.
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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.