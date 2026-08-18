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Epson, 36% di sconto sulla stampante multifunzione per l’home office

Epson Workforce WF-2960DWF, multifunzione A4 con stampa fronte retro, ADF da 30 pagine e WiFi è in offerta con sconto del 36%.

5 min di lettura

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Redazione

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Stampante multifunzione Epson Workforce WF-2960DWF nera Amazon

Lavori spesso da casa o in un piccolo ufficio e sei stanco di perdere tempo tra stampe lente, scansioni complicate e cavi ovunque? In questo momento la Epson Workforce WF-2960DWF è proposta da Amazon con uno sconto del 36%, scendendo a soli 89,00€ per una stampante multifunzione completa di tutto il necessario per la produttività quotidiana.

Questa multifunzione A4 a getto d’inchiostro integra in un unico dispositivo stampa fronte retro automatica, scanner, copiatrice e fax, con un design compatto pensato per occupare poco spazio su scrivanie e mobili. Il display touch screen da 6,1" facilita l’uso quotidiano, mentre la connettività WiFi, Ethernet, Wi-Fi Direct e stampa da mobile permette di inviare documenti alla stampante da PC, smartphone e tablet senza cavi, rendendola una soluzione versatile sia per la casa sia per i piccoli uffici.

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Epson Workforce WF-2960DWF in offerta su Amazon: sconto del 36%

In questo periodo la Epson Workforce WF-2960DWF è proposta a 89,00€ grazie a uno sconto del 36% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per una multifunzione A4 completa di fronte retro, ADF, fax e connettività di rete. Nella fascia delle stampanti per home office e piccoli studi professionali, si posiziona come una soluzione equilibrata tra funzioni avanzate e costo contenuto, ideale per chi stampa e scansiona regolarmente documenti senza voler investire in modelli professionali più costosi. Inoltre, la stampante è compatibile con le soluzioni ReadyPrint Flex, che permettono di risparmiare sui costi dell’inchiostro e di ricevere le cartucce direttamente a casa prima di restare a secco. Se cerchi un multifunzione versatile, puoi portarti a casa la Epson Workforce WF-2960DWF a soli 89,00€.

Stampante multifunzione Epson Workforce WF-2960DWF neraAmazon

Approfitta subito della promo Epson Workforce WF-2960DWF

La stampante Epson con il fronte retro automatico e il WiFi per l’ufficio in casa

Se gestisci documenti, contratti e scansioni ogni giorno, una multifunzione ben progettata può fare davvero la differenza nella tua produttività domestica o in ufficio. La Epson Workforce WF-2960DWF nasce proprio per rispondere a queste esigenze con un set di funzioni mirato alla gestione rapida dei documenti:

  • Multifunzione completa con stampa, scansione, copia e fax: concentri tutte le attività documentali in un solo dispositivo, liberando spazio e semplificando la gestione della carta nel tuo ambiente di lavoro.
  • Stampa fronte retro automatica: riduci consumi di carta e ingombro dei documenti senza dover girare manualmente i fogli, ideale per report, presentazioni e documentazione da archiviare.
  • Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 30 pagine: puoi scansionare, copiare o inviare via fax più pagine in un’unica operazione, risparmiando tempo prezioso rispetto al caricamento manuale foglio per foglio.
  • Vassoio carta frontale fino a 150 fogli: carichi una risma abbondante e dimentichi i continui rifornimenti, una comodità importante se stampi spesso durante la giornata.
  • Display touch screen da 6,1": l’interfaccia intuitiva rende semplice selezionare funzioni, controllare impostazioni e avviare copie o scansioni senza passare sempre dal PC.
  • Connettività WiFi, Ethernet e Wi-Fi Direct: colleghi la stampante alla rete o direttamente ai tuoi dispositivi wireless compatibili, così puoi stampare da notebook, smartphone e tablet anche senza router.
  • Compatibilità con stampa da mobile e app Epson Smart Panel: gestisci stampe, monitori lo stato del dispositivo e risolvi eventuali problemi direttamente dal tuo dispositivo mobile, rendendo l’uso quotidiano più fluido.
  • Inchiostri Epson 503 Peperoncino con cartucce separate: sostituisci solo il colore esaurito e, scegliendo i formati XL, puoi ridurre ulteriormente i costi di stampa nel lungo periodo.

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Epson Workforce WF-2960DWF al 36% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

La Epson Workforce WF-2960DWF può stampare fronte retro automaticamente?

Sì, integra la funzione di stampa fronte retro automatica per ridurre consumi di carta e tempi.

La stampante Epson Workforce WF-2960DWF supporta la connessione WiFi?

Sì, è dotata di WiFi, Ethernet e Wi-Fi Direct per la stampa da rete e da dispositivi wireless compatibili.

La Epson Workforce WF-2960DWF dispone di ADF per la scansione multipagina?

Sì, ha un alimentatore automatico di documenti da 30 pagine per scansioni, copie e fax multipagina.

Che tipo di cartucce usa la Epson Workforce WF-2960DWF?

Utilizza inchiostri Epson 503 Peperoncino con cartucce separate disponibili nei formati standard e XL.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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