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Epson Workforce WF-2960DWF, multifunzione A4 con stampa fronte retro, ADF da 30 pagine e WiFi è in offerta con sconto del 36%.

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Lavori spesso da casa o in un piccolo ufficio e sei stanco di perdere tempo tra stampe lente, scansioni complicate e cavi ovunque? In questo momento la Epson Workforce WF-2960DWF è proposta da Amazon con uno sconto del 36%, scendendo a soli 89,00€ per una stampante multifunzione completa di tutto il necessario per la produttività quotidiana.

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Questa multifunzione A4 a getto d’inchiostro integra in un unico dispositivo stampa fronte retro automatica, scanner, copiatrice e fax, con un design compatto pensato per occupare poco spazio su scrivanie e mobili. Il display touch screen da 6,1" facilita l’uso quotidiano, mentre la connettività WiFi, Ethernet, Wi-Fi Direct e stampa da mobile permette di inviare documenti alla stampante da PC, smartphone e tablet senza cavi, rendendola una soluzione versatile sia per la casa sia per i piccoli uffici.

Epson Workforce WF-2960DWF in offerta su Amazon: sconto del 36%

In questo periodo la Epson Workforce WF-2960DWF è proposta a 89,00€ grazie a uno sconto del 36% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per una multifunzione A4 completa di fronte retro, ADF, fax e connettività di rete. Nella fascia delle stampanti per home office e piccoli studi professionali, si posiziona come una soluzione equilibrata tra funzioni avanzate e costo contenuto, ideale per chi stampa e scansiona regolarmente documenti senza voler investire in modelli professionali più costosi. Inoltre, la stampante è compatibile con le soluzioni ReadyPrint Flex, che permettono di risparmiare sui costi dell’inchiostro e di ricevere le cartucce direttamente a casa prima di restare a secco. Se cerchi un multifunzione versatile, puoi portarti a casa la Epson Workforce WF-2960DWF a soli 89,00€.

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La stampante Epson con il fronte retro automatico e il WiFi per l’ufficio in casa

Se gestisci documenti, contratti e scansioni ogni giorno, una multifunzione ben progettata può fare davvero la differenza nella tua produttività domestica o in ufficio. La Epson Workforce WF-2960DWF nasce proprio per rispondere a queste esigenze con un set di funzioni mirato alla gestione rapida dei documenti:

Multifunzione completa con stampa, scansione, copia e fax : concentri tutte le attività documentali in un solo dispositivo, liberando spazio e semplificando la gestione della carta nel tuo ambiente di lavoro.

: concentri tutte le attività documentali in un solo dispositivo, liberando spazio e semplificando la gestione della carta nel tuo ambiente di lavoro. Stampa fronte retro automatica : riduci consumi di carta e ingombro dei documenti senza dover girare manualmente i fogli, ideale per report, presentazioni e documentazione da archiviare.

: riduci consumi di carta e ingombro dei documenti senza dover girare manualmente i fogli, ideale per report, presentazioni e documentazione da archiviare. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 30 pagine : puoi scansionare, copiare o inviare via fax più pagine in un’unica operazione, risparmiando tempo prezioso rispetto al caricamento manuale foglio per foglio.

: puoi scansionare, copiare o inviare via fax più pagine in un’unica operazione, risparmiando tempo prezioso rispetto al caricamento manuale foglio per foglio. Vassoio carta frontale fino a 150 fogli : carichi una risma abbondante e dimentichi i continui rifornimenti, una comodità importante se stampi spesso durante la giornata.

: carichi una risma abbondante e dimentichi i continui rifornimenti, una comodità importante se stampi spesso durante la giornata. Display touch screen da 6,1" : l’interfaccia intuitiva rende semplice selezionare funzioni, controllare impostazioni e avviare copie o scansioni senza passare sempre dal PC.

: l’interfaccia intuitiva rende semplice selezionare funzioni, controllare impostazioni e avviare copie o scansioni senza passare sempre dal PC. Connettività WiFi, Ethernet e Wi-Fi Direct : colleghi la stampante alla rete o direttamente ai tuoi dispositivi wireless compatibili, così puoi stampare da notebook, smartphone e tablet anche senza router.

: colleghi la stampante alla rete o direttamente ai tuoi dispositivi wireless compatibili, così puoi stampare da notebook, smartphone e tablet anche senza router. Compatibilità con stampa da mobile e app Epson Smart Panel : gestisci stampe, monitori lo stato del dispositivo e risolvi eventuali problemi direttamente dal tuo dispositivo mobile, rendendo l’uso quotidiano più fluido.

: gestisci stampe, monitori lo stato del dispositivo e risolvi eventuali problemi direttamente dal tuo dispositivo mobile, rendendo l’uso quotidiano più fluido. Inchiostri Epson 503 Peperoncino con cartucce separate: sostituisci solo il colore esaurito e, scegliendo i formati XL, puoi ridurre ulteriormente i costi di stampa nel lungo periodo.

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Epson Workforce WF-2960DWF al 36% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ La Epson Workforce WF-2960DWF può stampare fronte retro automaticamente? Sì, integra la funzione di stampa fronte retro automatica per ridurre consumi di carta e tempi. La stampante Epson Workforce WF-2960DWF supporta la connessione WiFi? Sì, è dotata di WiFi, Ethernet e Wi-Fi Direct per la stampa da rete e da dispositivi wireless compatibili. La Epson Workforce WF-2960DWF dispone di ADF per la scansione multipagina? Sì, ha un alimentatore automatico di documenti da 30 pagine per scansioni, copie e fax multipagina. Che tipo di cartucce usa la Epson Workforce WF-2960DWF? Utilizza inchiostri Epson 503 Peperoncino con cartucce separate disponibili nei formati standard e XL.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.