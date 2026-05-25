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Epson Expression Home XP-4200, stampante multifunzione A4 compatta con Wi-Fi, stampa fronte/retro e inchiostri separati è in sconto del 32%.

Amazon

L’offerta su Amazon per la Epson Expression Home XP-4200 è una di quelle da valutare se cerchi una stampante di casa versatile a prezzo aggressivo. Grazie a uno sconto del 32%, la multifunzione Epson scende a soli 74,90€, rendendo molto più accessibile una soluzione che integra stampa, scansione e copia in un unico dispositivo compatto, pensato per occupare il minimo spazio possibile sulla scrivania.

Epson Expression Home XP-4200

Questa multifunzione è progettata per semplificare la vita quotidiana in casa o in un piccolo studio, con un design elegante che ospita tutte le funzioni essenziali e una gestione estremamente intuitiva tramite display LCD da 6,1 cm. La connettività Wi‑Fi e Wi‑Fi Direct permette di stampare e scansionare in modalità wireless, anche senza rete domestica, mentre gli inchiostri a quattro colori 604 Ananas garantiscono testi nitidi e colori affidabili contenendo i costi, grazie anche alla possibilità di scegliere tra cartucce standard e XL.

Epson Expression Home XP-4200 in offerta: sconto del 32% su Amazon

In questo momento la Epson Expression Home XP-4200 è proposta a 74,90€ con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente competitiva per una multifunzione A4 con stampa fronte/retro automatica e connettività wireless completa. Nella fascia delle stampanti domestiche entry-level, questo prezzo la posiziona tra le soluzioni più interessanti per chi vuole qualcosa in più della semplice stampante base, mantenendo però una spesa contenuta.

Inoltre, per chi stampa con una certa frequenza, la gestione dell’inchiostro è pensata per ridurre il costo delle pagine grazie alle cartucce separate 604 Ananas disponibili anche in formato XL, così da sostituire solo il colore esaurito. Trattandosi di un acquisto su Amazon, puoi beneficiare della consueta gestione di spedizione e reso, con tutte le tutele offerte dalla piattaforma. Se stai valutando una nuova multifunzione, questo è un buon momento per approfittare dell’offerta: il Epson Expression Home XP-4200 è disponibile con uno sconto del 32%.

La stampante Epson con il Wi-Fi integrato, la stampa fronte/retro e gli inchiostri separati

Questa multifunzione Epson nasce per chi cerca un dispositivo tutto‑in‑uno compatto ma completo. Il design elegante permette di collocarla facilmente in casa o in un piccolo ufficio, senza sacrificare funzionalità: in un solo corpo riunisce stampa, scansione e copia, così da gestire documenti, compiti scolastici e piccole esigenze d’ufficio con un’unica macchina.

Uno dei punti di forza è la semplicità di utilizzo: il display LCD da 6,1 cm consente di gestire molte operazioni senza passare dal PC, dalla copia veloce alla stampa da memoria. La connettività Wi‑Fi e Wi‑Fi Direct apre alla stampa e scansione wireless anche in assenza di rete domestica, mentre con l’app Epson Smart Panel puoi controllare la stampante direttamente da smartphone o tablet. Per chi ama personalizzare, l’app Epson Creative Print permette inoltre di stampare foto dai social e creare progetti creativi come biglietti e collage.

Dal punto di vista dei consumi, la XP‑4200 punta alla convenienza: gli sono disponibili in cartucce separate, così da sostituire solo il colore effettivamente esaurito, con la possibilità di scegliere fra formati standard e XL per abbattere ulteriormente il costo per pagina. La stampa fronte/retro automatica aiuta a risparmiare carta, rendendo questa multifunzione una scelta equilibrata per chi vuole contenere i costi senza rinunciare a una buona dotazione di funzioni smart.

Epson Expression Home XP-4200

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