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Epson Expression Home XP-4200, stampante multifunzione A4 con Wi-Fi, stampa fronte retro ed Epson Smart Panel è in offerta con sconto del 48%.

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Spesso in casa o in un piccolo ufficio ci si ritrova a dover stampare documenti, fare fotocopie o digitalizzare moduli all’ultimo minuto, senza avere uno strumento unico e affidabile. In questo momento la Epson Expression Home XP-4200 è disponibile con uno sconto del 48%, rendendo molto più accessibile una multifunzione completa con stampa fronte/retro e connettività wireless.

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La stampante multifunzione Epson concentra in un unico dispositivo stampa, scansione e copia in formato A4, con un design compatto pensato per occupare poco spazio sulla scrivania. Grazie al Wi-Fi e al Wi-Fi Direct puoi gestire i documenti in modalità wireless, anche senza rete domestica, mentre il display LCD da 6,1 cm semplifica le operazioni quotidiane direttamente dalla stampante. La stampa fronte/retro automatica ti aiuta a ridurre il consumo di carta e le cartucce 604 Ananas, disponibili anche in formato XL, permettono di contenere i costi di gestione nel tempo.

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In questo periodo puoi acquistare la Epson Expression Home XP-4200 a 57,58€ grazie a uno sconto del 48% sul prezzo di listino. Per una multifunzione compatta con stampa fronte retro, Wi-Fi e display LCD si tratta di una cifra particolarmente competitiva nella fascia domestica e per piccoli uffici. In questa fascia di prezzo è raro trovare un dispositivo che unisca la gestione da mobile, la stampa da cloud e in generale una dotazione così completa, ideale per chi vuole ridurre al minimo l’investimento iniziale senza rinunciare alle funzioni essenziali.

La stampante Epson con il Wi-Fi integrato e la stampa fronte retro

Se ti serve una soluzione unica per gestire documenti, foto e copie senza occupare troppo spazio e senza complicarti con cavi, questa multifunzione punta proprio su semplicità e flessibilità d’uso.

Design elegante e compatto : la struttura studiata per ottimizzare lo spazio ti permette di collocarla facilmente su una scrivania o in un angolo di casa, mantenendo comunque funzioni di stampa, scansione e copia in un solo dispositivo.

: la struttura studiata per ottimizzare lo spazio ti permette di collocarla facilmente su una scrivania o in un angolo di casa, mantenendo comunque funzioni di stampa, scansione e copia in un solo dispositivo. Connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct : puoi stampare e scansionare in modalità wireless da notebook, smartphone e tablet; con Wi-Fi Direct lavori anche senza una rete domestica, soluzione utile in ambienti piccoli o temporanei.

: puoi stampare e scansionare in modalità wireless da notebook, smartphone e tablet; con Wi-Fi Direct lavori anche senza una rete domestica, soluzione utile in ambienti piccoli o temporanei. App Epson Smart Panel : la gestione da smartphone semplifica tutte le operazioni quotidiane, dalla stampa alla scansione, rendendo il flusso di lavoro più rapido e accessibile anche a chi non è esperto.

: la gestione da smartphone semplifica tutte le operazioni quotidiane, dalla stampa alla scansione, rendendo il flusso di lavoro più rapido e accessibile anche a chi non è esperto. App Epson Creative Print : oltre ai documenti puoi stampare foto, creare biglietti personalizzati e altri contenuti creativi, utile per la vita familiare, per i bambini o per piccoli progetti personali.

: oltre ai documenti puoi stampare foto, creare biglietti personalizzati e altri contenuti creativi, utile per la vita familiare, per i bambini o per piccoli progetti personali. Stampa fronte/retro automatica : riduce il consumo di carta e ti consente di produrre documenti più ordinati e professionali senza dover girare manualmente i fogli.

: riduce il consumo di carta e ti consente di produrre documenti più ordinati e professionali senza dover girare manualmente i fogli. Inchiostri 604 Ananas a quattro colori: le cartucce separate, disponibili in formato standard e XL, offrono stampe nitide con un investimento contenuto e ti permettono di sostituire solo il colore effettivamente esaurito.

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Epson Expression Home XP-4200, approfitta dell’offerta lampo al 48% di sconto finché le scorte sono disponibili.

FAQ La Epson Expression Home XP-4200 può stampare in modalità fronte/retro automatica? Sì, la Epson Expression Home XP-4200 supporta la stampa fronte/retro automatica per ridurre il consumo di carta. La stampante Epson XP-4200 funziona anche senza rete Wi-Fi domestica? Sì, grazie al Wi-Fi Direct può stampare anche senza una rete Wi-Fi, collegandosi direttamente ai dispositivi compatibili. Posso gestire la Epson XP-4200 dallo smartphone? Sì, puoi stampare e scansionare direttamente da smartphone e tablet tramite l’app Epson Smart Panel. Che tipo di cartucce usa la stampante Epson XP-4200? La Epson XP-4200 utilizza le cartucce a quattro colori Epson 604 Ananas, disponibili in versione standard e XL.