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Canon, stampante multifunzione 4-in-1 per l’home office in super promo

Canon, la stampante multifunzione è in sconto del 41%, la paghi meno di 50€. Offerta ideale per la gestione documentale quotidiana: cogli l’occasione ora.

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Stampante multifunzione Canon PIXMA TR4756i bianca su Amazon Amazon

L’offerta giusta per chi cerca una multifunzione affidabile per casa e studio: Canon PIXMA TR4756i oggi beneficia di uno sconto del 41%. Un taglio di prezzo significativo che rende ancora più accessibile una soluzione completa per la gestione dei documenti di tutti i giorni.

Canon PIXMA TR4756i

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49,99 €84,99 € -35,00 € (41%)

Questa multifunzione è pensata per semplificare il lavoro in home office: offre stampa, scansione, copia e fax, si configura rapidamente tramite app e si controlla facilmente dallo smartphone. La connettività Wi‑Fi con l’app Canon PRINT si affianca al supporto Apple AirPrint e Mopria; inoltre è presente Wireless Direct per stampare anche senza router. L’inchiostro nero a pigmenti assicura testi nitidi, gli inchiostri dye producono colori vivaci, mentre la stampa fronte/retro automatica e l’ADF da 20 fogli velocizzano copie e scansioni multipagina. Non mancano la stampa senza bordi 10×15, il promemoria di rimozione dei documenti e la compatibilità con PIXMA Print Plan per ricevere l’inchiostro in abbonamento.

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Canon PIXMA TR4756i in offerta su Amazon con lo sconto del 41%

La promo rende la Canon PIXMA TR4756i particolarmente appetibile: il prezzo scende a 49,99€ grazie a uno sconto del 41%. Parliamo di una cifra molto competitiva per una 4 in 1 che copre senza sforzo le esigenze domestiche e di studio, con un set di funzioni pensato per ridurre tempi morti e operazioni ripetitive.

Se vuoi assicurarti questa occasione, l’offerta è attiva ora e puoi portarti a casa il Canon PIXMA TR4756i a soli 49,99€. Un acquisto mirato per chi desidera un dispositivo completo e semplice da usare, con gestione da smartphone e strumenti utili per flussi di lavoro quotidiani.

La stampante Canon con l’ADF da 20 fogli e la stampa fronte/retro automatica

La produttività è al centro: con il Wi‑Fi e l’app Canon PRINT gestisci stampe e scansioni dal telefono; l’integrazione con Apple AirPrint e Mopria semplifica l’uso su più dispositivi, e Wireless Direct consente di operare anche senza router. Tramite Cloud Link nell’app puoi conservare i documenti online per recuperarli quando serve.

Per i documenti lunghi hai la stampa fronte/retro automatica e l’ADF da 20 fogli per copie e scansioni multipagina. Le foto senza bordi 10×15 risultano pulite e brillanti, mentre l’inchiostro nero a pigmenti valorizza la leggibilità dei testi. La funzione di accensione/spegnimento automatico aiuta a contenere i consumi, e la compatibilità con PIXMA Print Plan offre la comodità dell’inchiostro in abbonamento, in base alle pagine stampate.

Canon PIXMA TR4756i

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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