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Stampare spesso a casa o in piccolo ufficio può diventare una spesa continua tra cartucce e rifornimenti, soprattutto se gestisci documenti a colori e in bianco e nero per lavoro o studio. In questi giorni la HP Smart Tank Plus 7305 è proposta con uno sconto del 44%, puntando proprio a ridurre il costo per pagina grazie al sistema a serbatoio d’inchiostro ad alto volume.

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Questa multifunzione a colori con serbatoi ricaricabili è pensata per garantire un’autonomia di stampa molto elevata prima di dover aggiungere nuovo inchiostro. Il sistema di controllo automatico del livello ti aiuta a tenere sempre sotto controllo le scorte, mentre il meccanismo di ricarica proprietario di HP semplifica le operazioni e limita gli sprechi. Il risultato è una gestione più pratica e sostenibile delle stampe quotidiane, con un occhio di riguardo anche all’ambiente grazie all’uso di materiali riciclati e alla certificazione EPEAT Silver.

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La promozione su Amazon porta la HP Smart Tank Plus 7305 a 224,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino: un posizionamento molto interessante per una multifunzione a serbatoio d’inchiostro ad alto volume, pensata per chi stampa regolarmente. Considerando la capacità di arrivare fino a 12000 pagine in nero e 8000 a colori con gli inchiostri inclusi, il risparmio nel medio periodo diventa particolarmente rilevante. Se ti interessa una gestione più economica delle stampe, il HP Smart Tank Plus 7305 è disponibile con uno sconto del 44% e si colloca tra le soluzioni più convenienti della sua fascia per chi cerca autonomia e funzionalità multifunzione in un unico dispositivo.

La stampante HP con il serbatoio ad alto volume e il fronte retro automatico

Chi lavora da casa o gestisce un piccolo studio ha spesso bisogno di una stampante che riduca al minimo sia i costi di esercizio sia gli sprechi di tempo. La HP Smart Tank Plus 7305 nasce proprio per rispondere a queste esigenze, puntando su serbatoi capienti, gestione intelligente dell’inchiostro e funzionalità complete.

Serbatoio d’inchiostro ad alto volume : la possibilità di arrivare fino a 12000 pagine in nero e 8000 a colori con gli inchiostri originali inclusi significa meno ricariche e maggiore tranquillità per mesi, ideale per chi stampa documenti, dispense e materiali di lavoro in modo intensivo.

: la possibilità di arrivare fino a 12000 pagine in nero e 8000 a colori con gli inchiostri originali inclusi significa meno ricariche e maggiore tranquillità per mesi, ideale per chi stampa documenti, dispense e materiali di lavoro in modo intensivo. Sensore automatico del livello di inchiostro : il monitoraggio continuo ti evita brutte sorprese quando hai urgenza di stampare, permettendoti di riorganizzare i rifornimenti per tempo senza interruzioni inattese.

: il monitoraggio continuo ti evita brutte sorprese quando hai urgenza di stampare, permettendoti di riorganizzare i rifornimenti per tempo senza interruzioni inattese. Sistema di ricarica HP semplificato : l’esclusivo meccanismo di refill rende l’aggiunta di inchiostro più pulita e immediata rispetto alle classiche cartucce, riducendo il rischio di errori e di sprechi di prodotto durante il travaso.

: l’esclusivo meccanismo di refill rende l’aggiunta di inchiostro più pulita e immediata rispetto alle classiche cartucce, riducendo il rischio di errori e di sprechi di prodotto durante il travaso. Compatibilità con flaconi e testine originali HP : il supporto ai flaconi HP 32XL Nero e HP 31 in ciano, giallo e magenta, insieme alla testina di stampa originale dedicata, assicura qualità costante e mantiene il sistema sempre efficiente nel lungo periodo.

: il supporto ai flaconi HP 32XL Nero e HP 31 in ciano, giallo e magenta, insieme alla testina di stampa originale dedicata, assicura qualità costante e mantiene il sistema sempre efficiente nel lungo periodo. Attenzione all’ambiente con certificazione EPEAT Silver: l’utilizzo di materiali e componenti elettronici riciclati contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, una scelta interessante per chi vuole coniugare produttività e sostenibilità nelle proprie attrezzature d’ufficio.

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FAQ Quante pagine posso stampare con gli inchiostri inclusi nella HP Smart Tank Plus 7305? Con gli inchiostri originali inclusi puoi arrivare fino a 12000 pagine in nero e fino a 8000 pagine a colori. Come controllo il livello di inchiostro sulla HP Smart Tank Plus 7305? La stampante integra un sensore automatico che monitora il livello di inchiostro e ti segnala quando è il momento di ricaricare. Quali flaconi di inchiostro sono compatibili con la HP Smart Tank Plus 7305? È compatibile con il flacone HP 32XL Nero e con i flaconi HP 31 in ciano, giallo e magenta, oltre alla testina di stampa originale HP 6ZA17AE. La HP Smart Tank Plus 7305 è una scelta sostenibile per l’ambiente? Sì, è realizzata con materiali e componenti elettronici riciclati ed è certificata EPEAT Silver, riducendo l’impatto ambientale.