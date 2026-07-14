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HP Smart Tank Plus, maxi promo sulla stampante multifunzione a colori

HP Smart Tank Plus 7305, stampante multifunzione a serbatoio d’inchiostro ad alto volume, ideale per chi stampa tanto, oggi è in sconto del 44%.

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Stampante multifunzione HP Smart Tank Plus 7305 grigia Amazon

Stampare spesso a casa o in piccolo ufficio può diventare una spesa continua tra cartucce e rifornimenti, soprattutto se gestisci documenti a colori e in bianco e nero per lavoro o studio. In questi giorni la HP Smart Tank Plus 7305 è proposta con uno sconto del 44%, puntando proprio a ridurre il costo per pagina grazie al sistema a serbatoio d’inchiostro ad alto volume.

Questa multifunzione a colori con serbatoi ricaricabili è pensata per garantire un’autonomia di stampa molto elevata prima di dover aggiungere nuovo inchiostro. Il sistema di controllo automatico del livello ti aiuta a tenere sempre sotto controllo le scorte, mentre il meccanismo di ricarica proprietario di HP semplifica le operazioni e limita gli sprechi. Il risultato è una gestione più pratica e sostenibile delle stampe quotidiane, con un occhio di riguardo anche all’ambiente grazie all’uso di materiali riciclati e alla certificazione EPEAT Silver.

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HP Smart Tank Plus 7305 in offerta su Amazon con il 44% di sconto

La promozione su Amazon porta la HP Smart Tank Plus 7305 a 224,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino: un posizionamento molto interessante per una multifunzione a serbatoio d’inchiostro ad alto volume, pensata per chi stampa regolarmente. Considerando la capacità di arrivare fino a 12000 pagine in nero e 8000 a colori con gli inchiostri inclusi, il risparmio nel medio periodo diventa particolarmente rilevante. Se ti interessa una gestione più economica delle stampe, il HP Smart Tank Plus 7305 è disponibile con uno sconto del 44% e si colloca tra le soluzioni più convenienti della sua fascia per chi cerca autonomia e funzionalità multifunzione in un unico dispositivo.

La stampante HP con il serbatoio ad alto volume e il fronte retro automatico

Chi lavora da casa o gestisce un piccolo studio ha spesso bisogno di una stampante che riduca al minimo sia i costi di esercizio sia gli sprechi di tempo. La HP Smart Tank Plus 7305 nasce proprio per rispondere a queste esigenze, puntando su serbatoi capienti, gestione intelligente dell’inchiostro e funzionalità complete.

  • Serbatoio d’inchiostro ad alto volume: la possibilità di arrivare fino a 12000 pagine in nero e 8000 a colori con gli inchiostri originali inclusi significa meno ricariche e maggiore tranquillità per mesi, ideale per chi stampa documenti, dispense e materiali di lavoro in modo intensivo.
  • Sensore automatico del livello di inchiostro: il monitoraggio continuo ti evita brutte sorprese quando hai urgenza di stampare, permettendoti di riorganizzare i rifornimenti per tempo senza interruzioni inattese.
  • Sistema di ricarica HP semplificato: l’esclusivo meccanismo di refill rende l’aggiunta di inchiostro più pulita e immediata rispetto alle classiche cartucce, riducendo il rischio di errori e di sprechi di prodotto durante il travaso.
  • Compatibilità con flaconi e testine originali HP: il supporto ai flaconi HP 32XL Nero e HP 31 in ciano, giallo e magenta, insieme alla testina di stampa originale dedicata, assicura qualità costante e mantiene il sistema sempre efficiente nel lungo periodo.
  • Attenzione all’ambiente con certificazione EPEAT Silver: l’utilizzo di materiali e componenti elettronici riciclati contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, una scelta interessante per chi vuole coniugare produttività e sostenibilità nelle proprie attrezzature d’ufficio.

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HP Smart Tank Plus 7305 con sconto del 44%: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quante pagine posso stampare con gli inchiostri inclusi nella HP Smart Tank Plus 7305?

Con gli inchiostri originali inclusi puoi arrivare fino a 12000 pagine in nero e fino a 8000 pagine a colori.

Come controllo il livello di inchiostro sulla HP Smart Tank Plus 7305?

La stampante integra un sensore automatico che monitora il livello di inchiostro e ti segnala quando è il momento di ricaricare.

Quali flaconi di inchiostro sono compatibili con la HP Smart Tank Plus 7305?

È compatibile con il flacone HP 32XL Nero e con i flaconi HP 31 in ciano, giallo e magenta, oltre alla testina di stampa originale HP 6ZA17AE.

La HP Smart Tank Plus 7305 è una scelta sostenibile per l’ambiente?

Sì, è realizzata con materiali e componenti elettronici riciclati ed è certificata EPEAT Silver, riducendo l’impatto ambientale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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