Libero
OFFERTE

HP, la stampante smart a un prezzo speciale: maxi risparmio

La stampante multifunzione e smart di HP con serbatoi che si ricaricano è in offerta con un maxi sconto. La puoi anche pagare a rate a tasso zero.

5 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Stampante HP Smart Tank Plus 7005 bianca Amazon

Stai spendendo troppo in cartucce e devi correre in copisteria ogni volta che serve una stampa urgente per scuola o lavoro? La HP Smart Tank Plus 7005 nasce proprio per azzerare questo problema, offrendo un sistema a serbatoio ricaricabile e un forte taglio ai costi pagina. In questo momento è proposta con uno sconto del 37% che la rende particolarmente interessante per chi stampa molto durante l’anno.

Questa multifunzione a colori integra un serbatoio ricaricabile facile da gestire, con sensore automatico del livello di inchiostro che ti permette di controllare a colpo d’occhio quando è il momento di fare rifornimento. È pensata per coprire le esigenze di una famiglia o di un piccolo studio per anni, grazie alla possibilità di stampare fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 pagine a colori con l’inchiostro incluso. In più offre funzioni complete di stampa, scansione e copia, con Wi‑Fi integrato e fronte-retro automatico, il tutto in un design compatto e con un occhio di riguardo alla sostenibilità grazie all’uso di materiali riciclati e alla certificazione EPEAT Silver.

Scopri le nostre offerte su Telegram

HP Smart Tank Plus 7005 in offerta: sconto del 37% sulla stampante multifunzione

Questa promozione rende la HP Smart Tank Plus 7005 una soluzione molto conveniente per chi stampa regolarmente documenti e materiali a colori. Con un prezzo di 206,49€ grazie allo sconto del 37%, ti porti a casa una multifunzione che include già in confezione i flaconi HP 32XL nero e HP 31 ciano, magenta e giallo, oltre alle due testine di stampa, così puoi iniziare subito a usarla senza acquisti aggiuntivi.

Rispetto alle classiche inkjet a cartucce della stessa fascia, il sistema a serbatoio ricaricabile ti permette di ammortizzare rapidamente la spesa iniziale: l’elevata resa delle bottiglie di inchiostro riduce drasticamente il costo per pagina e ti evita di restare a secco nei momenti critici. Grazie al Wi‑Fi puoi stampare senza cavi da smartphone, tablet o PC, mentre la stampa fronte-retro automatica ti fa risparmiare carta e tempo nelle attività quotidiane.

Se cerchi una soluzione affidabile per la casa o per un piccolo ufficio, il fatto che la stampante sia realizzata con componenti riciclati e disponga della certificazione EPEAT Silver aggiunge anche un plus sul fronte ambientale. Con questa offerta puoi portarti a casa la HP Smart Tank Plus 7005 è disponibile con uno sconto del 37% senza rinunciare a funzionalità avanzate.

Stampante HP Smart Tank Plus 7005 biancaAmazon

Approfitta ora dell’offerta sulla HP Smart Tank Plus 7005

La stampante HP con il serbatoio ricaricabile e la stampa fronte-retro automatica

Se in casa o in studio ti ritrovi spesso a gestire molte stampe e vuoi ridurre sia i costi sia le interruzioni, questa multifunzione è pensata per semplificare davvero la quotidianità.

  • Serbatoio ricaricabile integrato: i flaconi di inchiostro si versano in modo semplice e pulito, con sensore automatico del livello, così controlli subito quanto inchiostro ti resta e pianifichi i rifornimenti senza sorprese.
  • Altissima resa di stampa: fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 a colori con l’inchiostro incluso, l’ideale per famiglie con figli in età scolastica o piccoli uffici che stampano materiali didattici, fatture e presentazioni senza pensieri.
  • Funzioni multifunzione complete: stampa, scansione e copia ti permettono di gestire in autonomia documenti, moduli e archivi digitali, evitando di dover ricorrere a servizi esterni.
  • Wi‑Fi integrato: puoi inviare documenti alla stampante direttamente da smartphone, tablet o laptop, anche da più stanze, rendendo l’uso condiviso molto più comodo in famiglia o tra colleghi.
  • Stampa fronte-retro automatica: riduci il consumo di carta e velocizzi i lavori più lunghi, utile per manuali, dispense e documentazione da archiviare in raccoglitori.
  • Scelta più sostenibile: l’uso di materiali e componenti elettronici riciclati, insieme alla certificazione EPEAT Silver, ti consente un acquisto più attento all’ambiente senza rinunciare alle prestazioni.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

HP Smart Tank Plus 7005, approfitta subito dell’offerta lampo al 37% di sconto finché le scorte sono disponibili.

FAQ

Quante pagine posso stampare con l’inchiostro incluso nella HP Smart Tank Plus 7005?

Con l’inchiostro incluso puoi stampare fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 pagine a colori, in base al contenuto dei documenti.

La HP Smart Tank Plus 7005 stampa in fronte-retro automatico?

Sì, questa stampante supporta la stampa fronte-retro automatica per ridurre il consumo di carta.

Posso stampare in Wi‑Fi dalla HP Smart Tank Plus 7005?

Sì, la stampante integra il Wi‑Fi e permette di stampare in modalità wireless da smartphone, tablet e PC.

La HP Smart Tank Plus 7005 è una scelta sostenibile?

Sì, è realizzata con materiali e componenti riciclati ed è certificata EPEAT Silver, per un acquisto più attento all’ambiente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963