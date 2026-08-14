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La stampante multifunzione e smart di HP con serbatoi che si ricaricano è in offerta con un maxi sconto. La puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Stai spendendo troppo in cartucce e devi correre in copisteria ogni volta che serve una stampa urgente per scuola o lavoro? La HP Smart Tank Plus 7005 nasce proprio per azzerare questo problema, offrendo un sistema a serbatoio ricaricabile e un forte taglio ai costi pagina. In questo momento è proposta con uno sconto del 37% che la rende particolarmente interessante per chi stampa molto durante l’anno.

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Questa multifunzione a colori integra un serbatoio ricaricabile facile da gestire, con sensore automatico del livello di inchiostro che ti permette di controllare a colpo d’occhio quando è il momento di fare rifornimento. È pensata per coprire le esigenze di una famiglia o di un piccolo studio per anni, grazie alla possibilità di stampare fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 pagine a colori con l’inchiostro incluso. In più offre funzioni complete di stampa, scansione e copia, con Wi‑Fi integrato e fronte-retro automatico, il tutto in un design compatto e con un occhio di riguardo alla sostenibilità grazie all’uso di materiali riciclati e alla certificazione EPEAT Silver.

HP Smart Tank Plus 7005 in offerta: sconto del 37% sulla stampante multifunzione

Questa promozione rende la HP Smart Tank Plus 7005 una soluzione molto conveniente per chi stampa regolarmente documenti e materiali a colori. Con un prezzo di 206,49€ grazie allo sconto del 37%, ti porti a casa una multifunzione che include già in confezione i flaconi HP 32XL nero e HP 31 ciano, magenta e giallo, oltre alle due testine di stampa, così puoi iniziare subito a usarla senza acquisti aggiuntivi.

Rispetto alle classiche inkjet a cartucce della stessa fascia, il sistema a serbatoio ricaricabile ti permette di ammortizzare rapidamente la spesa iniziale: l’elevata resa delle bottiglie di inchiostro riduce drasticamente il costo per pagina e ti evita di restare a secco nei momenti critici. Grazie al Wi‑Fi puoi stampare senza cavi da smartphone, tablet o PC, mentre la stampa fronte-retro automatica ti fa risparmiare carta e tempo nelle attività quotidiane.

Se cerchi una soluzione affidabile per la casa o per un piccolo ufficio, il fatto che la stampante sia realizzata con componenti riciclati e disponga della certificazione EPEAT Silver aggiunge anche un plus sul fronte ambientale. Con questa offerta puoi portarti a casa la HP Smart Tank Plus 7005 è disponibile con uno sconto del 37% senza rinunciare a funzionalità avanzate.

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La stampante HP con il serbatoio ricaricabile e la stampa fronte-retro automatica

Se in casa o in studio ti ritrovi spesso a gestire molte stampe e vuoi ridurre sia i costi sia le interruzioni, questa multifunzione è pensata per semplificare davvero la quotidianità.

Serbatoio ricaricabile integrato : i flaconi di inchiostro si versano in modo semplice e pulito, con sensore automatico del livello, così controlli subito quanto inchiostro ti resta e pianifichi i rifornimenti senza sorprese.

: i flaconi di inchiostro si versano in modo semplice e pulito, con sensore automatico del livello, così controlli subito quanto inchiostro ti resta e pianifichi i rifornimenti senza sorprese. Altissima resa di stampa : fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 a colori con l’inchiostro incluso, l’ideale per famiglie con figli in età scolastica o piccoli uffici che stampano materiali didattici, fatture e presentazioni senza pensieri.

: fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 a colori con l’inchiostro incluso, l’ideale per famiglie con figli in età scolastica o piccoli uffici che stampano materiali didattici, fatture e presentazioni senza pensieri. Funzioni multifunzione complete : stampa, scansione e copia ti permettono di gestire in autonomia documenti, moduli e archivi digitali, evitando di dover ricorrere a servizi esterni.

: stampa, scansione e copia ti permettono di gestire in autonomia documenti, moduli e archivi digitali, evitando di dover ricorrere a servizi esterni. Wi‑Fi integrato : puoi inviare documenti alla stampante direttamente da smartphone, tablet o laptop, anche da più stanze, rendendo l’uso condiviso molto più comodo in famiglia o tra colleghi.

: puoi inviare documenti alla stampante direttamente da smartphone, tablet o laptop, anche da più stanze, rendendo l’uso condiviso molto più comodo in famiglia o tra colleghi. Stampa fronte-retro automatica : riduci il consumo di carta e velocizzi i lavori più lunghi, utile per manuali, dispense e documentazione da archiviare in raccoglitori.

: riduci il consumo di carta e velocizzi i lavori più lunghi, utile per manuali, dispense e documentazione da archiviare in raccoglitori. Scelta più sostenibile: l’uso di materiali e componenti elettronici riciclati, insieme alla certificazione EPEAT Silver, ti consente un acquisto più attento all’ambiente senza rinunciare alle prestazioni.

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FAQ Quante pagine posso stampare con l’inchiostro incluso nella HP Smart Tank Plus 7005? Con l’inchiostro incluso puoi stampare fino a 12.000 pagine in nero o 8.000 pagine a colori, in base al contenuto dei documenti. La HP Smart Tank Plus 7005 stampa in fronte-retro automatico? Sì, questa stampante supporta la stampa fronte-retro automatica per ridurre il consumo di carta. Posso stampare in Wi‑Fi dalla HP Smart Tank Plus 7005? Sì, la stampante integra il Wi‑Fi e permette di stampare in modalità wireless da smartphone, tablet e PC. La HP Smart Tank Plus 7005 è una scelta sostenibile? Sì, è realizzata con materiali e componenti riciclati ed è certificata EPEAT Silver, per un acquisto più attento all’ambiente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.