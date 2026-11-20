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La stampante multifunzione per casa e ufficio HP OfficeJet Pro 8135e, è in offerta con il 42% di sconto e fai un super affare. La puoi controllare anche con l'app dello smartphone.

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Stampare, scansionare e inviare fax con un solo dispositivo aiuta a gestire i documenti di casa e dell’ufficio senza ricorrere a più apparecchi. La HP OfficeJet Pro 8135e è proposta con uno sconto del 42%.

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Questa stampante multifunzione a colori combina stampa, scansione e fax, con fronte-retro automatico e alimentatore ADF da 35 fogli. Si collega a computer, smartphone e tablet tramite Wi-Fi e app HP Smart; sono supportati anche Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. In più, con HP+ sono inclusi tre mesi di Instant Ink, il servizio che consegna le cartucce a domicilio prima che finiscano.

HP OfficeJet Pro 8135e in offerta: sconto del 42%

Per chi cerca un’unica macchina per le attività di stampa e la gestione dei documenti, la HP OfficeJet Pro 8135e è disponibile a 98,99 euro, con uno sconto del 42%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella pagina dell’offerta; non sono disponibili informazioni per confrontarla con altri modelli della stessa fascia. Il prodotto include tre mesi di Instant Ink con HP+. Per usarla è necessario un account HP, una connessione Internet continua e l’impiego esclusivo di cartucce originali HP. Non sono specificate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso. Puoi consultare i dettagli della HP OfficeJet Pro 8135e con il 42% di sconto.

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La stampante HP con fronte-retro automatico e Wi-Fi

Quando occorre stampare e digitalizzare documenti senza passare da dispositivi diversi, una multifunzione può riunire le attività in un solo apparecchio. Ecco le caratteristiche della HP OfficeJet Pro 8135e e i vantaggi pratici dichiarati:

Stampa, scansione e fax : riunisce le funzioni principali per gestire documenti senza dover ricorrere a una stampante e a uno scanner separati.

: riunisce le funzioni principali per gestire documenti senza dover ricorrere a una stampante e a uno scanner separati. Fronte-retro automatico : stampa su entrambi i lati senza dover girare manualmente i fogli. L’alimentatore ADF da 35 fogli e il vassoio da 225 pagine aiutano a gestire documenti e carichi di stampa.

: stampa su entrambi i lati senza dover girare manualmente i fogli. L’alimentatore ADF da 35 fogli e il vassoio da 225 pagine aiutano a gestire documenti e carichi di stampa. Collegamento Wi-Fi e app HP Smart : consente di stampare da computer, smartphone e tablet. Sono indicati anche Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; il cavo USB non è incluso.

: consente di stampare da computer, smartphone e tablet. Sono indicati anche Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; il cavo USB non è incluso. Velocità fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 10 a colori : permette di scegliere la modalità adatta ai documenti da stampare. Supporta carta A4, A5 e A6, buste e carta fotografica.

: permette di scegliere la modalità adatta ai documenti da stampare. Supporta carta A4, A5 e A6, buste e carta fotografica. Tre mesi di Instant Ink inclusi con HP+: il servizio prevede la consegna delle cartucce a domicilio prima che finiscano. HP+ richiede account HP, connessione Internet continua e cartucce originali HP; la stampante è compatibile con le HP 924 Nero, Ciano, Giallo e Magenta.

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FAQ La HP OfficeJet Pro 8135e stampa fronte-retro automaticamente? Sì, include la stampa fronte-retro automatica. Si può stampare da smartphone e tablet? Sì. La stampante si collega tramite Wi-Fi e app HP Smart; supporta anche AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct. È necessario usare cartucce originali HP? Sì. Per funzionare, HP+ richiede l’uso esclusivo di cartucce originali HP e una connessione Internet continua. Quali cartucce sono compatibili? È compatibile con le cartucce originali HP 924 Nero, Ciano, Giallo e Magenta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.