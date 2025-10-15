Stampante HP Envy, ora a metà prezzo questa multifunzione smart a colori

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Multifunzione a colori con fronte/retro automatico, Wi‑Fi e app HP Smart: offerta Amazon con sconto 51% e 3 mesi di Instant Ink inclusi con HP+

Occasione da non perdere su Amazon per la HP Envy Inspire 7924e, una multifunzione pensata per la casa e i piccoli uffici che oggi beneficia di uno sconto del 51%. Il prodotto si distingue per la sua praticità: si imposta in modo semplice, offre una qualità di stampa convincente e una velocità più che adeguata all’uso quotidiano, il tutto con la comodità della connessione wireless.

Nel quotidiano si apprezza la rapidità con cui gestisce stampe e scansioni, la facilità di utilizzo e la possibilità di lavorare in modalità wireless. È una soluzione affidabile che punta su immediatezza e comodità, risultando efficace e conveniente per chi cerca una multifunzione pronta all’uso.

HP Envy Inspire 7924e: prezzo, offerta e sconto Amazon

La HP Envy Inspire 7924e è in offerta a 77,76€ con sconto del 51%. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 82 euro rispetto al prezzo originario: un taglio importante che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso. In più, con HP+ ottieni 1 anno di garanzia supplementare e sono inclusi 3 mesi di inchiostro Instant Ink per partire subito senza pensieri.

HP Envy Inspire 7924e: le caratteristiche tecniche

Questa stampante è una multifunzione a getto d’inchiostro a colori con fronte/retro automatico e stampa senza bordi, ideale per documenti e foto. Le velocità raggiungono fino a 22 ppm in bianco/nero e 20 ppm a colori, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi. Supporta i formati A4, A5, A6 e carta fotografica, con un vassoio fino a 125 fogli.

Sul fronte connettività offre massima flessibilità: tramite l’app HP Smart puoi stampare da PC, smartphone e tablet. È compatibile con Wireless Dual Band, Wi‑Fi Direct, Apple AirPrint e Mopria per un’esperienza semplice e immediata anche senza cavi.

La piattaforma HP+ richiede un account HP, connessione Internet continua e l’uso di cartucce originali HP per tutta la vita della stampante; in cambio, include 3 mesi di Instant Ink e 1 anno di garanzia supplementare. È presente un firmware con misure di sicurezza dinamica che impedisce l’utilizzo di cartucce con chip non HP. La compatibilità è con le cartucce HP 303 (nero e tricromia) anche in versione HP 303XL.

Completano la dotazione lo scanner flatbed e una gestione carta versatile che copre le esigenze più comuni in ambito domestico e SOHO. Una soluzione equilibrata che unisce praticità, qualità e connettività smart.

