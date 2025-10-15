Libero
OFFERTE

Stampante HP Envy, ora a metà prezzo questa multifunzione smart a colori

Multifunzione a colori con fronte/retro automatico, Wi‑Fi e app HP Smart: offerta Amazon con sconto 51% e 3 mesi di Instant Ink inclusi con HP+

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Stampante HP Envy, ora a metà prezzo questa multifunzione smart a colori Amazon

Occasione da non perdere su Amazon per la HP Envy Inspire 7924e, una multifunzione pensata per la casa e i piccoli uffici che oggi beneficia di uno sconto del 51%. Il prodotto si distingue per la sua praticità: si imposta in modo semplice, offre una qualità di stampa convincente e una velocità più che adeguata all’uso quotidiano, il tutto con la comodità della connessione wireless.

Nel quotidiano si apprezza la rapidità con cui gestisce stampe e scansioni, la facilità di utilizzo e la possibilità di lavorare in modalità wireless. È una soluzione affidabile che punta su immediatezza e comodità, risultando efficace e conveniente per chi cerca una multifunzione pronta all’uso.

HP Envy Inspire 7924e

HP Envy Inspire 7924e

77,76 €159,99 € -82,23 € (51%)

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

HP Envy Inspire 7924e: prezzo, offerta e sconto Amazon

La HP Envy Inspire 7924e è in offerta a 77,76€ con sconto del 51%. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 82 euro rispetto al prezzo originario: un taglio importante che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso. In più, con HP+ ottieni 1 anno di garanzia supplementare e sono inclusi 3 mesi di inchiostro Instant Ink per partire subito senza pensieri.

HP Envy Inspire 7924e

HP Envy Inspire 7924e

77,76 €159,99 € -82,23 € (51%)

HP Envy Inspire 7924e: le caratteristiche tecniche

Questa stampante è una multifunzione a getto d’inchiostro a colori con fronte/retro automatico e stampa senza bordi, ideale per documenti e foto. Le velocità raggiungono fino a 22 ppm in bianco/nero e 20 ppm a colori, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi. Supporta i formati A4, A5, A6 e carta fotografica, con un vassoio fino a 125 fogli.

Sul fronte connettività offre massima flessibilità: tramite l’app HP Smart puoi stampare da PC, smartphone e tablet. È compatibile con Wireless Dual Band, Wi‑Fi Direct, Apple AirPrint e Mopria per un’esperienza semplice e immediata anche senza cavi.

La piattaforma HP+ richiede un account HP, connessione Internet continua e l’uso di cartucce originali HP per tutta la vita della stampante; in cambio, include 3 mesi di Instant Ink e 1 anno di garanzia supplementare. È presente un firmware con misure di sicurezza dinamica che impedisce l’utilizzo di cartucce con chip non HP. La compatibilità è con le cartucce HP 303 (nero e tricromia) anche in versione HP 303XL.

Completano la dotazione lo scanner flatbed e una gestione carta versatile che copre le esigenze più comuni in ambito domestico e SOHO. Una soluzione equilibrata che unisce praticità, qualità e connettività smart.

HP Envy Inspire 7924e

HP Envy Inspire 7924e

77,76 €159,99 € -82,23 € (51%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

De Clementi Mobility

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963