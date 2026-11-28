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La stampante HP ENVY 6120e a colori con Wi-Fi e stampa da smartphone è in offerta con sconto del 48%.

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Stampare documenti e immagini da dispositivi diversi può diventare scomodo quando manca una soluzione multifunzione connessa. La HP ENVY 6120e è proposta con uno sconto del 48%.

Questa stampante A4 multifunzione a colori consente di stampare da PC, smartphone e tablet usando l’app HP Smart. La connessione supporta Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; per la stampa sono indicati una velocità fino a 10 pagine al minuto in bianco e nero e 7 a colori, oltre a una risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi. Può gestire diversi formati di carta, comprese carta fotografica e buste.

HP ENVY 6120e in offerta: sconto del 48% e prezzo di 46,99 euro

Per stampare a casa da computer e dispositivi mobili, la HP ENVY 6120e è disponibile a 46,99 euro. Il prezzo indicato è accompagnato da uno sconto del 48%; non sono specificati coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Prima di acquistare, considera anche i requisiti HP+: servono un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce d’inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.

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La stampante HP con Wi-Fi e risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi

Quando occorre stampare da più dispositivi e su supporti differenti, la connettività e la compatibilità con i formati di carta diventano aspetti pratici da valutare. Ecco le caratteristiche dichiarate per questa multifunzione:

Stampa da PC, smartphone e tablet: l’app HP Smart e il supporto a Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria permettono di inviare stampe dai dispositivi compatibili senza collegare la stampante con un cavo USB. Il cavo USB non è incluso.

l’app HP Smart e il supporto a Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria permettono di inviare stampe dai dispositivi compatibili senza collegare la stampante con un cavo USB. Il cavo USB non è incluso. Stampa a colori e in bianco e nero: la velocità arriva fino a 7 pagine al minuto a colori e 10 in bianco e nero, per gestire documenti e stampe quotidiane secondo i valori dichiarati.

la velocità arriva fino a 7 pagine al minuto a colori e 10 in bianco e nero, per gestire documenti e stampe quotidiane secondo i valori dichiarati. Risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi: è prevista la stampa su carta comune A4, A5 e A6, buste e carta fotografica, con grammatura da 60 a 90 g/m² per la carta comune.

è prevista la stampa su carta comune A4, A5 e A6, buste e carta fotografica, con grammatura da 60 a 90 g/m² per la carta comune. HP+ e Instant Ink: attivando HP+ sono inclusi un anno di garanzia supplementare e tre mesi di Instant Ink, servizio che invia le cartucce a domicilio prima che finiscano.

attivando HP+ sono inclusi un anno di garanzia supplementare e tre mesi di Instant Ink, servizio che invia le cartucce a domicilio prima che finiscano. Cartucce compatibili: sono indicate le originali HP 308 Nero, HP 308 Tricromia, HP 308e EvoMore Nero e HP 308 Multipack Nero/Tricromia. Il firmware può impedire l’uso di cartucce non originali con chip o circuiti non HP.

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FAQ La HP ENVY 6120e stampa da smartphone e tablet? Sì. La stampa da smartphone e tablet è supportata tramite HP Smart e attraverso Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Quali requisiti servono per usare HP+? Sono necessari un account HP, una connessione Internet continua e cartucce d’inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. Quali formati di carta supporta? Sono indicati carta comune A4, A5 e A6, buste e carta fotografica. Per la carta comune è riportata una grammatura da 60 a 90 g/m². Il cavo USB è incluso? No, il cavo USB non è incluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.