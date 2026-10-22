Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La stampante multifunzione a colorri HP Envy 6120e è in offerta con uno sconto del 44% e costa pochissimo. Puoi stampare anche dallo smartphone.

Amazon

HP Envy 6120e 49,90 € -44% 89,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Stampare documenti fronte-retro e digitalizzare fogli senza collegare la stampante con un cavo può semplificare il lavoro da casa. La HP Envy 6120e è disponibile con uno sconto del 44%.

È una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori con scanner e stampa fronte-retro automatica. La connessione Wi-Fi consente di inviare i documenti da computer, smartphone e tablet tramite l’app HP Smart, oltre che con AirPrint e Mopria. La scheda indica tre mesi di Instant Ink inclusi con HP+: il servizio prevede la consegna delle cartucce a domicilio prima che l’inchiostro finisca.

HP Envy 6120e in offerta: sconto del 44% e prezzo di 49,90 euro

Con un prezzo indicato di 49,90 euro, questa multifunzione offre stampa a colori, scanner e connettività wireless in un unico dispositivo. La riduzione riportata è del 44%. La scheda non specifica un eventuale pagamento a rate, l’idoneità Prime, i tempi per il reso o l’uso di coupon; non indica neppure una scadenza per questa offerta. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate della HP Envy 6120e a 49,90 euro sulla pagina del prodotto.

Amazon

Acquista subito HP Envy 6120e in offerta

La stampante HP con il fronte-retro automatico e la connessione Wi-Fi

Se vuoi stampare da più dispositivi e ridurre i passaggi manuali per i fogli fronte-retro, queste sono le caratteristiche da considerare:

Stampa fronte-retro automatica : la stampante gestisce la stampa su entrambi i lati del foglio senza che tu debba reinserirlo manualmente.

: la stampante gestisce la stampa su entrambi i lati del foglio senza che tu debba reinserirlo manualmente. Wi-Fi, Wi-Fi Direct e app HP Smart : puoi inviare stampe da computer, smartphone e tablet; sono indicate anche la compatibilità con AirPrint e Mopria. Il cavo USB non è incluso.

: puoi inviare stampe da computer, smartphone e tablet; sono indicate anche la compatibilità con AirPrint e Mopria. Il cavo USB non è incluso. Stampa a colori fino a 10 pagine al minuto in bianco e nero e 7 a colori : è adatta a documenti quotidiani e stampe a colori, con risoluzione dichiarata fino a 4800 x 1200 dpi.

: è adatta a documenti quotidiani e stampe a colori, con risoluzione dichiarata fino a 4800 x 1200 dpi. Scanner integrato : permette di acquisire documenti senza ricorrere a un dispositivo separato. Sono supportati fogli A4, A5 e A6, buste e carta fotografica.

: permette di acquisire documenti senza ricorrere a un dispositivo separato. Sono supportati fogli A4, A5 e A6, buste e carta fotografica. HP+ e Instant Ink: HP+ offre un anno di garanzia supplementare e tre mesi di Instant Ink inclusi. Per funzionare, HP+ richiede un account HP, una connessione Internet continua e cartucce originali HP; la stampante è compatibile con cartucce HP 308 e HP 308e EvoMore indicate nella scheda.

HP Envy 6120e 49,90 € -44% 89,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 44% sulla HP Envy 6120e.

FAQ Posso stampare da smartphone e tablet con la HP Envy 6120e? Sì. La scheda indica l’app HP Smart, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria per stampare da smartphone, tablet e computer. La HP Envy 6120e stampa fronte-retro automaticamente? Sì, la stampa fronte-retro automatica è indicata tra le sue funzionalità. Quali cartucce sono compatibili con la HP Envy 6120e? La scheda elenca le cartucce originali HP 308 Nero, HP 308 Tricromia, HP 308e EvoMore Nero e HP 308 Multipack Nero/Tricromia. Serve una connessione Internet per usare la HP Envy 6120e con HP+? Sì. La scheda specifica che HP+ richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso di cartucce originali HP.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.