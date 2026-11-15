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HP DeskJet 2920, la stampante lowcost a un prezzo mai visto prima

La stampante multifunzione a colori HP DeskJet 2920 con Wi-Fi, app e tre mesi di Instant Ink inclusi è in offerta con uno sconto del 43%.

3 min di lettura

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Redazione

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Stampante HP DeskJet 2920 nera Amazon

Stampare, copiare e scansionare senza dover ricorrere a dispositivi separati è utile quando si gestiscono documenti e materiali a casa. La HP DeskJet 2920 è disponibile a sconto del 43%, con tre mesi di inchiostro Instant Ink inclusi.

Questa multifunzione a getto d’inchiostro stampa a colori in formato A4 e riunisce le funzioni di stampa, copia e scansione in un dispositivo compatto. La connessione wireless e l’app HP permettono di inviare documenti da computer, smartphone e tablet; inoltre, il servizio Instant Ink incluso prevede la consegna delle cartucce a domicilio prima che l’inchiostro finisca.

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HP DeskJet 2920 in offerta: sconto del 43% e tre mesi di inchiostro inclusi

La stampante è proposta a 39,99 euro, con uno sconto del 43% sulla HP DeskJet 2920. Nel prezzo sono inclusi tre mesi di Instant Ink, il servizio che invia le cartucce a domicilio prima che restino senza inchiostro. La promozione indicata comprende anche la possibilità di ottenere fino a 20 euro di rimborso acquistando una stampante HP DeskJet e registrandosi a Instant Ink nel periodo dal 30 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027; si applicano limitazioni e sono consultabili i termini e le condizioni HP.

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La stampante HP con il Wi-Fi dual band e la stampa fronte e retro manuale

Per chi vuole gestire documenti diversi con un solo dispositivo, la DeskJet combina più funzioni e modalità di connessione. Ecco gli aspetti pratici da considerare:

  • Stampa, copia e scansione: le tre funzioni permettono di affrontare le attività quotidiane senza utilizzare dispositivi separati.
  • Wi-Fi dual band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria: la stampante può connettersi a computer, smartphone e tablet; l’app HP offre un ulteriore modo per inviare i documenti. Il cavo USB non è incluso.
  • Stampa a colori fino a 5,5 pagine al minuto e in bianco e nero fino a 7,5: i valori dichiarati aiutano a orientarsi sui tempi, mentre la risoluzione arriva a 4800 × 1200 dpi.
  • Supporto per diversi formati e tipi di carta: oltre ad A4, A5 e A6, sono indicati buste e carta fotografica, per scegliere il supporto adatto al documento da stampare.
  • Tre mesi di Instant Ink inclusi: il servizio prevede la consegna delle cartucce a domicilio prima che finiscano. La stampante richiede un account HP, una connessione Internet continua e cartucce originali HP.

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Approfitta ora dello sconto del 43% sulla HP DeskJet 2920, con tre mesi di Instant Ink inclusi.

FAQ

La HP DeskJet 2920 può stampare da smartphone e tablet?

Sì. È possibile stampare tramite app HP, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

La stampante HP DeskJet 2920 esegue anche scansioni e copie?

Sì, oltre a stampare permette di copiare e scansionare.

Quali formati di carta supporta la HP DeskJet 2920?

Sono indicati i formati A4, A5 e A6, oltre a buste e carta fotografica.

La HP DeskJet 2920 funziona con cartucce non originali?

È richiesta la cartuccia originale HP; il firmware può impedire l’uso di cartucce con chip o circuiti elettronici non HP.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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