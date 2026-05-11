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Sconto del 40% e prezzo a meno di 90€ sulla stampante istantanea per smartphone. Bluetooth e funzioni creative in un corpo compatto. Scopri l'offerta e approfitta subito.

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Cerchi un modo semplice e divertente per passare dalle immagini digitali a ricordi tangibili? La Fujifilm instax SQUARE Link è la stampante istantanea pensata per lo smartphone che coniuga creatività e immediatezza, ora proposta con uno sconto del 40%. Compatta, leggera e pronta all’uso, rende le tue foto speciali in formato quadrato, ideale per album, moodboard e ricordi da condividere.

Fujifilm instax SQUARE Link

Dalle esperienze d’uso emerge un quadro chiaro: la connessione Bluetooth è rapida e intuitiva, la qualità di stampa è nitida con colori vividi e il formato square valorizza dettagli e composizione. L’app dedicata è ricca di strumenti per personalizzare gli scatti prima della stampa e viene aggiornata con regolarità, così puoi aggiungere filtri, cornici e creatività in pochi tocchi. La portabilità è un plus concreto per viaggi ed eventi, mentre i tempi di stampa sono rapidi. Nota di praticità: le pellicole offrono risultati durevoli nel tempo e, secondo alcune esperienze, hanno un costo per scatto indicativo attorno a 1 euro.

Fujifilm instax SQUARE Link in offerta: sconto del 40% imperdibile

L’offerta rende questa stampante istantanea ancora più allettante: è proposta a 89,99€ con uno sconto del 40%. In un momento in cui creatività e stampa da smartphone vanno a braccetto, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi vuole fissare i ricordi su carta senza complicazioni. All’interno della pagina prodotto trovi tutti i dettagli della promo e disponibilità aggiornata.

Se stai pensando di fare il salto alla stampa analogica creativa, puoi farlo al miglior prezzo del momento: puoi portarti a casa il Fujifilm instax SQUARE Link a soli 89,99€. La variante in Ash White è elegante e minimale; ricorda che le pellicole sono vendute separatamente.

La stampante instax con la realtà aumentata AR Print e la connettività Bluetooth

Questo modello spicca per le funzioni di AR Print: puoi aggiungere effetti in realtà aumentata, messaggi nascosti, sfondi e doodle 3D accessibili tramite QR code stampato sulla foto. Con instax Connect condividi immagini personalizzate con gli amici, ovunque si trovino, pronte per essere stampate e conservate.

L’app offre strumenti creativi come collage, filtri, cornici, adesivi e anche la possibilità di catturare schizzi a mano libera per trasformarli in elementi grafici. Puoi scegliere tra la modalità instax-Natural per un look classico o instax-Rich per cromie più brillanti. La connessione Bluetooth rende immediata la stampa con il gesto "swipe up", e con il pulsante frontale replichi in un attimo una seconda copia. Il design è compatto e leggero, con una striscia LED che indica modalità e stato, mentre le foto in formato quadrato utilizzano pellicole 86 x 72 mm per un colpo d’occhio iconico.

Fujifilm instax SQUARE Link

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