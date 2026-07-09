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Ti capita di lasciare tutte le foto sullo smartphone senza mai stamparle, perdendoti il piacere di avere tra le mani i ricordi più belli? Oggi la Fujifilm Instax mini Link 3 scende al centro dell’attenzione con uno sconto del 44% che rende molto più accessibile una mini stampante tascabile pensata proprio per trasformare ogni scatto in una foto reale da condividere e regalare.

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Questa mini stampante per smartphone punta tutto sulla facilità d’uso e sul divertimento: si collega al telefono, stampa in pochi secondi e ti permette di giocare con collage, adesivi e effetti speciali, così ogni immagine diventa un piccolo progetto creativo. Il formato compatto e la gestione tramite app la rendono ideale da portare in borsa o nello zaino per feste, serate tra amici e viaggi, dove puoi immortalare l’istante e consegnare subito una foto fisica a chi ti sta accanto.

Fujifilm Instax mini Link 3 in offerta su Amazon con il 44% di sconto

In questo momento la Fujifilm Instax mini Link 3 è proposta a 79,00€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente interessante per una stampante fotografica portatile dedicata agli smartphone. A questa cifra entri nella fascia delle stampanti istantanee più versatili, con un rapporto qualità/prezzo competitivo per chi vuole un dispositivo leggero da portare ovunque senza investire come su soluzioni professionali.

Se stai cercando una soluzione semplice per dare nuova vita alle foto sul telefono, puoi approfittare del fatto che la Fujifilm Instax mini Link 3 è disponibile con uno sconto del 44%, senza dover superare la soglia dei 100 euro. Il prezzo la posiziona come un’ottima idea regalo tech o come accessorio creativo per chi ama personalizzare album, diari e pareti con stampe istantanee in formato mini.

La stampante portatile Instax con la stampa veloce e gli effetti AR creativi

Se ti piace l’idea di stampare le foto dallo smartphone senza complicazioni, questa mini stampante punta su immediatezza e gioco creativo per accompagnarti ovunque.

Stampante portatile compatibile con ogni tipo di smartphone : è pensata per seguirti in casa, alle feste o in vacanza, così puoi trasformare gli scatti del telefono in ricordi fisici senza doverli passare al PC.

: è pensata per seguirti in casa, alle feste o in vacanza, così puoi trasformare gli scatti del telefono in ricordi fisici senza doverli passare al PC. Ricarica tramite cavo USB Type‑C : utilizza un connettore moderno e diffuso, quindi puoi ricaricarla facilmente sfruttando gli stessi cavi che usi per altri dispositivi.

: utilizza un connettore moderno e diffuso, quindi puoi ricaricarla facilmente sfruttando gli stessi cavi che usi per altri dispositivi. Stampa in soli 15 secondi : la velocità di stampa ti permette di condividere quasi in tempo reale le foto con gli amici; lo sviluppo completo della pellicola richiede circa 90 secondi, così vedi apparire l’immagine davanti ai tuoi occhi.

: la velocità di stampa ti permette di condividere quasi in tempo reale le foto con gli amici; lo sviluppo completo della pellicola richiede circa 90 secondi, così vedi apparire l’immagine davanti ai tuoi occhi. Effetti AR con l’app Instax Air Studio : puoi aggiungere sfondi, decorazioni ed effetti animati alle immagini prima di stamparle, ottenendo foto personalizzate per album creativi, biglietti o inviti.

: puoi aggiungere sfondi, decorazioni ed effetti animati alle immagini prima di stamparle, ottenendo foto personalizzate per album creativi, biglietti o inviti. Modalità Click to Collage : scatta fino a 6 immagini a intervalli di 3 secondi e scegli layout da 2, 4 o 6 foto, ricreando l’esperienza divertente delle cabine per fototessere in un formato tascabile.

: scatta fino a 6 immagini a intervalli di 3 secondi e scegli layout da 2, 4 o 6 foto, ricreando l’esperienza divertente delle cabine per fototessere in un formato tascabile. Design leggero e facile da maneggiare: è progettata per essere sempre in borsa o nello zaino, con luci LED anteriori che ti indicano quando la stampante è in funzione e rendono l’utilizzo ancora più intuitivo.

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Fujifilm Instax mini Link 3, l’offerta lampo al 44% di sconto è da verificare subito prima che le scorte finiscano.

FAQ La Fujifilm Instax mini Link 3 funziona con qualsiasi smartphone? Sì, la Instax mini Link 3 è una stampante portatile pensata per funzionare con ogni tipo di smartphone tramite app dedicata. Quanto tempo impiega la Instax mini Link 3 a stampare una foto? La stampante impiega circa 15 secondi per stampare un’immagine, mentre lo sviluppo completo della pellicola richiede circa 90 secondi. Come si ricarica la Fujifilm Instax mini Link 3? La Instax mini Link 3 si ricarica tramite cavo USB Type‑C, facile da trovare e compatibile con molti altri dispositivi. La Instax mini Link 3 è comoda da portare in viaggio? Sì, è leggera e facile da maneggiare, pensata per seguire il tuo smartphone a casa, alle feste e in vacanza.