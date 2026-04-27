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Stampante con sconto del 37% e 3 anni d’inchiostro inclusi: occasione perfetta per casa e piccolo ufficio. Scopri l’offerta e approfitta ora.

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Se stai cercando una stampante multifunzione per casa o piccolo ufficio, la Epson EcoTank ET-4800 è protagonista di una promo davvero interessante con uno sconto del 37%. Il sistema a serbatoi elimina le cartucce tradizionali e abbatte i costi di gestione, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente.

Epson EcoTank ET-4800

Dalle esperienze d’uso emerge una convenienza reale delle ricariche e una buona durata dell’inchiostro, ideale per chi stampa con frequenza. La qualità è adeguata all’uso domestico/ufficio e la gestione da smartphone risulta semplice e veloce. Alcuni utenti segnalano possibili difficoltà iniziali con i driver, oltre al fronte/retro gestito manualmente e occasionali incertezze dell’ADF; il display è compatto ma sufficiente per le operazioni essenziali. Nel complesso, un profilo orientato al risparmio e alla praticità quotidiana.

Epson EcoTank ET-4800 in offerta su Amazon: sconto del 37%

L’offerta attiva mette in evidenza il taglio di prezzo con sconto del 37% rispetto al listino. In questo momento puoi portarti a casa l’Epson EcoTank ET-4800 a soli 211,86€, una cifra molto allettante per una multifunzione con serbatoi ricaricabili pensata per contenere i costi di stampa nel tempo. Se cerchi una soluzione economica per le attività quotidiane, questa promo rappresenta un modo efficace per ridurre la spesa iniziale mantenendo bassi i costi di gestione.

La stampante Epson con i serbatoi ricaricabili e l’ADF da 30 pagine

Il cuore della EcoTank è il sistema a serbatoi ad alta capacità, progettato per ricariche pulite e guidate con flaconi dedicati che evitano errori di colore. La dotazione è ricca: Wi‑Fi, Wi‑Fi Direct ed Ethernet per integrarsi in ogni rete, display LCD da 3,7 cm per le funzioni rapide, ADF da 30 pagine e anche fax. Il vassoio posteriore da 100 fogli e la velocità fino a 10 ppm semplificano le attività di tutti i giorni.

Sul fronte dei costi, il produttore indica un risparmio fino al 90% sui costi di stampa, con in dotazione inchiostro fino a 3 anni e autonomia stimata fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori, pari all’equivalente di 72 cartucce tradizionali. La gestione da mobile è affidata all’app Epson Smart Panel per stampare, copiare, acquisire e monitorare dal telefono. La tecnologia Micro Piezo Heat‑Free contribuisce inoltre a ridurre i consumi e la manutenzione, con una testina preinstallata che semplifica la configurazione.

Epson EcoTank ET-4800

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