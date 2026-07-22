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Canon PIXMA TR4755i, stampante multifunzione 4 in 1 con Wi-Fi, ADF da 20 fogli e fronte/retro automatico è in offerta con sconto del 41%.

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Lavori spesso da casa e ti ritrovi a dover stampare, scansionare o inviare documenti all’ultimo minuto, magari correndo in copisteria? Una multifunzione compatta può risolvere tutto sulla stessa scrivania: oggi la Canon PIXMA TR4755i è disponibile con uno sconto del 41%, rendendo molto più accessibile una soluzione completa per l’home office.

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Questa multifunzione 4 in 1 ti permette di stampare, scansionare, copiare e inviare fax con la stessa facilità, riducendo ingombri e complicazioni. Grazie alla connettività Wi‑Fi e alle app dedicate puoi gestire i documenti direttamente da smartphone o tablet, mentre le funzioni come la stampa fronte/retro automatica, l’ADF da 20 fogli e i promemoria per i documenti dimenticati aiutano a velocizzare il lavoro e a tenere sotto controllo i costi, con una qualità di stampa adatta sia ai testi sia alle foto senza bordi in formato 10×15.

Canon PIXMA TR4755i in offerta: sconto del 41% per l’home office

In questo momento la Canon PIXMA TR4755i scende a 49,90€ grazie allo sconto del 41%, un prezzo particolarmente aggressivo per una multifunzione 4 in 1 con Wi‑Fi, fronte/retro e ADF. Nella fascia delle stampanti da home office è una delle soluzioni più complete a questa cifra, ideale se cerchi un modello in grado di gestire documenti di più pagine senza interventi continui. Inoltre, iscrivendoti al servizio PIXMA Print Plan puoi ricevere l’inchiostro a casa prima che si esaurisca, semplificando ancora di più la gestione quotidiana. L’acquisto è disponibile su Amazon, dove il Canon PIXMA TR4755i è proposto con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino.

La stampante Canon con il Wi‑Fi smart e l’ADF da 20 fogli

Se lavori spesso da remoto e hai bisogno di una soluzione unica per gestire documenti cartacei e digitali, questa multifunzione è pensata proprio per il tuo home office.

Funzioni 4 in 1 (stampa, scansione, copia, fax) : concentri tutte le operazioni di base in un solo dispositivo, evitando più macchine e cavi sulla scrivania.

: concentri tutte le operazioni di base in un solo dispositivo, evitando più macchine e cavi sulla scrivania. Wi‑Fi integrato e app Canon PRINT, Mopria, Apple AirPrint : puoi inviare documenti alla stampante direttamente dallo smartphone o dal laptop, anche senza router grazie a Wireless Direct, semplificando le stampe al volo.

: puoi inviare documenti alla stampante direttamente dallo smartphone o dal laptop, anche senza router grazie a Wireless Direct, semplificando le stampe al volo. Stampa fronte/retro automatica : riduci il consumo di carta e ottieni documenti professionali rilegati meglio, senza dover girare i fogli a mano.

: riduci il consumo di carta e ottieni documenti professionali rilegati meglio, senza dover girare i fogli a mano. ADF da 20 fogli : copi e scansioni velocemente più pagine in sequenza, ideale per contratti, modulistica e documenti amministrativi.

: copi e scansioni velocemente più pagine in sequenza, ideale per contratti, modulistica e documenti amministrativi. Inchiostro nero a pigmenti e colori dye : testi nitidi e immagini vivaci, adatti sia ai documenti di lavoro sia alle foto 10×15 senza bordi.

: testi nitidi e immagini vivaci, adatti sia ai documenti di lavoro sia alle foto 10×15 senza bordi. Compatibilità con PIXMA Print Plan : l’inchiostro ti viene consegnato automaticamente in base alle pagine che stampi, così non resti senza proprio quando devi inviare un documento urgente.

: l’inchiostro ti viene consegnato automaticamente in base alle pagine che stampi, così non resti senza proprio quando devi inviare un documento urgente. Accensione/spegnimento automatico: consumi energetici ottimizzati e minor spreco, perfetta per chi la lascia sempre collegata in ufficio domestico.

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Canon PIXMA TR4755i, approfitta subito dell’offerta lampo al 41% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La Canon PIXMA TR4755i può stampare fronte/retro in automatico? Sì, questa stampante supporta la stampa fronte/retro automatica per ridurre il consumo di carta. Posso usare la Canon PIXMA TR4755i senza collegarla al router Wi‑Fi? Sì, grazie a Wireless Direct puoi stampare anche senza router, collegando direttamente i dispositivi alla stampante. La Canon PIXMA TR4755i è adatta per un piccolo ufficio in casa? Sì, è una multifunzione 4 in 1 con Wi‑Fi, ADF da 20 fogli e fronte/retro automatico, pensata proprio per l’home office. Come funziona il servizio PIXMA Print Plan con la Canon PIXMA TR4755i? La stampante è compatibile con PIXMA Print Plan, un abbonamento che invia l’inchiostro a casa in base alle pagine stampate.