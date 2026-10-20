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SSD Samsung 990 PRO da 1 terabyte per PC e PS5 con interfaccia PCIe 4.0 e velocità fino a 7.450 MB/s in offerta con uno sconto del 40%.

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Caricamenti e trasferimenti lenti possono rallentare le sessioni di gioco e il lavoro sui video. Il Samsung 990 PRO da 1TB è disponibile con uno sconto del 40%.

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Questo SSD interno M.2 sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0 e raggiunge velocità dichiarate fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura. È compatibile con PC e PS5; la capacità da 1TB offre spazio per giochi e altri contenuti, mentre il sistema di gestione termica contribuisce a mantenere la temperatura del chip NAND sotto controllo.

Samsung 990 PRO in offerta: sconto del 40% e risparmio di circa 143 euro

Per chi vuole aggiornare lo spazio di archiviazione di un PC o aggiungere un SSD compatibile alla PS5, il Samsung 990 PRO è proposto a 214,23 euro, con uno sconto del 40%. La riduzione corrisponde a un risparmio di circa 143 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale indicata. La capacità da 1TB e l’interfaccia PCIe 4.0 lo rendono una soluzione pensata per giochi e attività come l’editing video. Le informazioni disponibili non indicano dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi valutare il Samsung 990 PRO con lo sconto del 40%.

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L’SSD Samsung con interfaccia PCIe 4.0 e dissipazione termica

Se i tempi di attesa durante il caricamento dei giochi o il trasferimento dei file sono un ostacolo, un SSD veloce e compatibile con la propria piattaforma può fare la differenza. Ecco cosa offre questo modello:

Velocità in lettura fino a 7.450 MB/s : aiuta a ridurre i tempi di caricamento e attesa, un vantaggio utile per chi gioca o lavora con file video.

: aiuta a ridurre i tempi di caricamento e attesa, un vantaggio utile per chi gioca o lavora con file video. Velocità in scrittura fino a 6.900 MB/s : permette trasferimenti rapidi dei dati, secondo le velocità indicate per il prodotto.

: permette trasferimenti rapidi dei dati, secondo le velocità indicate per il prodotto. Interfaccia PCIe 4.0 e formato M.2 : è un SSD interno pensato per l’installazione in dispositivi compatibili; il prodotto è indicato come compatibile con PC e PS5.

: è un SSD interno pensato per l’installazione in dispositivi compatibili; il prodotto è indicato come compatibile con PC e PS5. Capacità da 1TB : offre spazio per installare giochi e conservare contenuti senza limitarsi a un’unità di dimensioni ridotte.

: offre spazio per installare giochi e conservare contenuti senza limitarsi a un’unità di dimensioni ridotte. Gestione della temperatura: il dissipatore regola la temperatura del chip NAND e la tecnologia Dynamic Thermal Guard mantiene livelli termici ottimali, secondo le caratteristiche dichiarate.

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FAQ Il Samsung 990 PRO da 1TB è compatibile con PS5? Sì, le informazioni del prodotto indicano la compatibilità con PS5 e PC. Quali velocità raggiunge il Samsung 990 PRO? La velocità dichiarata arriva fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura. Che capacità ha questo SSD? Questa versione del Samsung 990 PRO ha una capacità di 1TB. Il Samsung 990 PRO dispone di gestione termica? Sì. Include un dissipatore di calore e la tecnologia Dynamic Thermal Guard per gestire la temperatura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.