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Samsung 990 PRO, SSD da 1TB oggi a un prezzo stracciato: affare per tutti

SSD Samsung 990 PRO da 1 terabyte per PC e PS5 con interfaccia PCIe 4.0 e velocità fino a 7.450 MB/s in offerta con uno sconto del 40%.

3 min di lettura

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Redazione

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Samsung 990 PRO SSD M.2 da 1TB nero Amazon

Caricamenti e trasferimenti lenti possono rallentare le sessioni di gioco e il lavoro sui video. Il Samsung 990 PRO da 1TB è disponibile con uno sconto del 40%.

Questo SSD interno M.2 sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0 e raggiunge velocità dichiarate fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura. È compatibile con PC e PS5; la capacità da 1TB offre spazio per giochi e altri contenuti, mentre il sistema di gestione termica contribuisce a mantenere la temperatura del chip NAND sotto controllo.

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Samsung 990 PRO in offerta: sconto del 40% e risparmio di circa 143 euro

Per chi vuole aggiornare lo spazio di archiviazione di un PC o aggiungere un SSD compatibile alla PS5, il Samsung 990 PRO è proposto a 214,23 euro, con uno sconto del 40%. La riduzione corrisponde a un risparmio di circa 143 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale indicata. La capacità da 1TB e l’interfaccia PCIe 4.0 lo rendono una soluzione pensata per giochi e attività come l’editing video. Le informazioni disponibili non indicano dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi valutare il Samsung 990 PRO con lo sconto del 40%.

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L’SSD Samsung con interfaccia PCIe 4.0 e dissipazione termica

Se i tempi di attesa durante il caricamento dei giochi o il trasferimento dei file sono un ostacolo, un SSD veloce e compatibile con la propria piattaforma può fare la differenza. Ecco cosa offre questo modello:

  • Velocità in lettura fino a 7.450 MB/s: aiuta a ridurre i tempi di caricamento e attesa, un vantaggio utile per chi gioca o lavora con file video.
  • Velocità in scrittura fino a 6.900 MB/s: permette trasferimenti rapidi dei dati, secondo le velocità indicate per il prodotto.
  • Interfaccia PCIe 4.0 e formato M.2: è un SSD interno pensato per l’installazione in dispositivi compatibili; il prodotto è indicato come compatibile con PC e PS5.
  • Capacità da 1TB: offre spazio per installare giochi e conservare contenuti senza limitarsi a un’unità di dimensioni ridotte.
  • Gestione della temperatura: il dissipatore regola la temperatura del chip NAND e la tecnologia Dynamic Thermal Guard mantiene livelli termici ottimali, secondo le caratteristiche dichiarate.

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FAQ

Il Samsung 990 PRO da 1TB è compatibile con PS5?

Sì, le informazioni del prodotto indicano la compatibilità con PS5 e PC.

Quali velocità raggiunge il Samsung 990 PRO?

La velocità dichiarata arriva fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura.

Che capacità ha questo SSD?

Questa versione del Samsung 990 PRO ha una capacità di 1TB.

Il Samsung 990 PRO dispone di gestione termica?

Sì. Include un dissipatore di calore e la tecnologia Dynamic Thermal Guard per gestire la temperatura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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