L’SSD Samsung 990 EVO Plus oggi è in offerta a metà prezzo
Il Samsung 990 EVO Plus, SSD interno da 2 terabyte compatibile con PC e con velocità fino a 7.250 MB/s è in sconto del 49%.
Quando lo spazio sul computer non basta o le applicazioni impiegano troppo a caricarsi, un SSD interno capiente può aiutare a gestire meglio i file e i flussi di lavoro. Il Samsung 990 EVO Plus è disponibile con uno sconto del 49%.
Questa versione offre 2 TB di capacità ed è pensata per l’uso con PC. La velocità sequenziale dichiarata arriva fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.300 MB/s in scrittura: caratteristiche utili per velocizzare caricamento delle applicazioni e attività di rendering, mantenendo a disposizione spazio per i propri contenuti.
Samsung 990 EVO Plus SSD da 2 TB con sconto del 49%
Per chi cerca un’unità interna capiente e compatibile con PC, il Samsung 990 EVO Plus da 2 TB è proposto a 326,99 euro, con uno sconto del 49%. La scheda indica velocità sequenziali fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.300 MB/s in scrittura; non sono specificati un prezzo di confronto, la possibilità di pagare a rate, la disponibilità di coupon, la scadenza della promozione o i dettagli di consegna e reso. Puoi consultare la scheda del Samsung 990 EVO Plus con sconto del 49% per verificare le condizioni applicate al momento dell’acquisto.
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L’SSD Samsung con interfaccia PCIe e velocità sequenziali elevate
Se vuoi ridurre i tempi di caricamento e avere spazio per file e applicazioni, questo SSD combina una capacità da 2 TB con specifiche orientate alle prestazioni. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:
- Capacità di 2 TB: consente di archiviare una quantità consistente di contenuti e applicazioni su un’unica unità interna.
- Lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s e scrittura fino a 6.300 MB/s: velocità dichiarate utili per caricamenti delle applicazioni e tempi di rendering più rapidi.
- Compatibilità con PC e NVMe 2.0: l’unità è indicata per l’installazione in un PC compatibile; prima dell’acquisto è opportuno verificare che il sistema supporti il formato e l’interfaccia previsti.
- PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2: la doppia indicazione dell’interfaccia permette di valutare la compatibilità con la configurazione del proprio computer.
- Controller rivestito in nichel: secondo le informazioni del prodotto, aumenta del 73% i MB/s per watt a disposizione, mantenendo la stessa potenza ed evitando il surriscaldamento.
La confezione comprende l’SSD interno da 2 TB in nero, le istruzioni di montaggio e il manuale utente. La capacità di questa versione è da distinguere dal dato di famiglia, che indica la disponibilità di tagli fino a 4 TB: il modello qui proposto è quello da 2 TB.
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FAQ
Sì, la scheda del prodotto lo indica come compatibile con PC.
Le velocità sequenziali dichiarate arrivano fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.300 MB/s in scrittura.
La versione proposta è da 2 TB.
La confezione comprende l’SSD interno da 2 TB, le istruzioni di montaggio e il manuale utente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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