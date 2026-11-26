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Il Samsung 990 EVO Plus, SSD interno da 2 terabyte compatibile con PC e con velocità fino a 7.250 MB/s è in sconto del 49%.

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Quando lo spazio sul computer non basta o le applicazioni impiegano troppo a caricarsi, un SSD interno capiente può aiutare a gestire meglio i file e i flussi di lavoro. Il Samsung 990 EVO Plus è disponibile con uno sconto del 49%.

Questa versione offre 2 TB di capacità ed è pensata per l’uso con PC. La velocità sequenziale dichiarata arriva fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.300 MB/s in scrittura: caratteristiche utili per velocizzare caricamento delle applicazioni e attività di rendering, mantenendo a disposizione spazio per i propri contenuti.

Samsung 990 EVO Plus SSD da 2 TB con sconto del 49%

Per chi cerca un’unità interna capiente e compatibile con PC, il Samsung 990 EVO Plus da 2 TB è proposto a 326,99 euro, con uno sconto del 49%. La scheda indica velocità sequenziali fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.300 MB/s in scrittura; non sono specificati un prezzo di confronto, la possibilità di pagare a rate, la disponibilità di coupon, la scadenza della promozione o i dettagli di consegna e reso. Puoi consultare la scheda del Samsung 990 EVO Plus con sconto del 49% per verificare le condizioni applicate al momento dell’acquisto.

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L’SSD Samsung con interfaccia PCIe e velocità sequenziali elevate

Se vuoi ridurre i tempi di caricamento e avere spazio per file e applicazioni, questo SSD combina una capacità da 2 TB con specifiche orientate alle prestazioni. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Capacità di 2 TB : consente di archiviare una quantità consistente di contenuti e applicazioni su un’unica unità interna.

: consente di archiviare una quantità consistente di contenuti e applicazioni su un’unica unità interna. Lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s e scrittura fino a 6.300 MB/s : velocità dichiarate utili per caricamenti delle applicazioni e tempi di rendering più rapidi.

: velocità dichiarate utili per caricamenti delle applicazioni e tempi di rendering più rapidi. Compatibilità con PC e NVMe 2.0 : l’unità è indicata per l’installazione in un PC compatibile; prima dell’acquisto è opportuno verificare che il sistema supporti il formato e l’interfaccia previsti.

: l’unità è indicata per l’installazione in un PC compatibile; prima dell’acquisto è opportuno verificare che il sistema supporti il formato e l’interfaccia previsti. PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 : la doppia indicazione dell’interfaccia permette di valutare la compatibilità con la configurazione del proprio computer.

: la doppia indicazione dell’interfaccia permette di valutare la compatibilità con la configurazione del proprio computer. Controller rivestito in nichel: secondo le informazioni del prodotto, aumenta del 73% i MB/s per watt a disposizione, mantenendo la stessa potenza ed evitando il surriscaldamento.

La confezione comprende l’SSD interno da 2 TB in nero, le istruzioni di montaggio e il manuale utente. La capacità di questa versione è da distinguere dal dato di famiglia, che indica la disponibilità di tagli fino a 4 TB: il modello qui proposto è quello da 2 TB.

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FAQ Il Samsung 990 EVO Plus da 2 TB è compatibile con PC? Sì, la scheda del prodotto lo indica come compatibile con PC. Quali velocità raggiunge questo SSD Samsung? Le velocità sequenziali dichiarate arrivano fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.300 MB/s in scrittura. Quanta capacità offre il modello in offerta? La versione proposta è da 2 TB. Che cosa è incluso nella confezione? La confezione comprende l’SSD interno da 2 TB, le istruzioni di montaggio e il manuale utente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.