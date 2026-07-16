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Samsung T7 Portable SSD da 1 TB, unità esterna USB 3.2 Gen 2 ultraveloce e compatta per backup e montaggio video in sconto del 47%.

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File di lavoro pesanti, librerie foto e video in 4K, backup che non finiscono mai: se ti riconosci in questo scenario, un’unità veloce fa davvero la differenza. Oggi il Samsung T7 Portable SSD da 1 TB è proposto con uno sconto del 47%, permettendoti di avere uno spazio di archiviazione rapido e tascabile per lavorare e spostare dati in pochi secondi.

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Questo SSD esterno è pensato per chi ha bisogno di un supporto affidabile e compatto da usare ogni giorno con più dispositivi. Le alte velocità di trasferimento rendono lo spostamento di grandi progetti video o librerie foto molto più rapido rispetto ai dischi tradizionali, mentre il formato leggero e robusto ti permette di portarlo sempre con te senza timori per urti o cadute. In più, la protezione con password e la crittografia hardware aiutano a tenere al sicuro i tuoi dati personali e professionali.

Samsung T7 Portable SSD in offerta su Amazon con sconto del 47%

Il Samsung T7 Portable SSD da 1 TB scende a 159,00€ grazie allo sconto del 47%, una cifra molto competitiva per un SSD esterno ad alte prestazioni. Rispetto ad altri prodotti della stessa fascia, offre una velocità nettamente superiore a molti hard disk portatili tradizionali, restando comunque compatto e resistente. La compatibilità con numerosi dispositivi ti consente di usarlo sia in ambito personale sia professionale senza adattatori aggiuntivi: puoi tranquillamente valutare l’acquisto mentre lo Samsung T7 Portable SSD è disponibile con uno sconto del 47%. Se l’articolo è indicato come idoneo a Prime, potrai beneficiare di spedizioni rapide e dei relativi vantaggi, oltre ai consueti tempi di reso previsti da Amazon.

Il drive esterno con la velocità USB 3.2 Gen 2 e la scocca resistente

Chi lavora spesso in mobilità o gestisce tanti contenuti multimediali ha bisogno di un’unità che unisca velocità, robustezza e compatibilità con più piattaforme. Questo SSD portatile risponde proprio a queste esigenze.

Velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s con l’interfaccia USB 3.2 Gen 2: sposti progetti video, librerie foto e backup completi in pochi istanti, riducendo i tempi morti rispetto a un HDD tradizionale fino a 9,5 volte.

con l’interfaccia USB 3.2 Gen 2: sposti progetti video, librerie foto e backup completi in pochi istanti, riducendo i tempi morti rispetto a un HDD tradizionale fino a 9,5 volte. Compatibilità ampia con iPhone, Mac, videocamere, Windows (PC e laptop), PS5, Xbox, smartphone e tablet: usi un solo drive per lavoro, gaming e creatività, senza dover cambiare supporto ogni volta.

con iPhone, Mac, videocamere, Windows (PC e laptop), PS5, Xbox, smartphone e tablet: usi un solo drive per lavoro, gaming e creatività, senza dover cambiare supporto ogni volta. Fino a 4 TB di spazio nella gamma T7 e versione da 1 TB in questa offerta: puoi registrare e archiviare video in 4K direttamente dallo smartphone e poi passare al montaggio su laptop o PC mantenendo tutto sullo stesso dispositivo.

e versione da 1 TB in questa offerta: puoi registrare e archiviare video in 4K direttamente dallo smartphone e poi passare al montaggio su laptop o PC mantenendo tutto sullo stesso dispositivo. Design leggero e compatto con scocca in metallo che resiste a cadute fino a 2 metri: lo infili in tasca o nello zaino e lo porti ovunque senza preoccuparti troppo di urti accidentali.

che resiste a cadute fino a 2 metri: lo infili in tasca o nello zaino e lo porti ovunque senza preoccuparti troppo di urti accidentali. Protezione con password opzionale e crittografia hardware AES 256 bit : mantieni sicuri documenti di lavoro, foto personali e file sensibili anche in caso di smarrimento.

: mantieni sicuri documenti di lavoro, foto personali e file sensibili anche in caso di smarrimento. Cavi inclusi USB tipo C-C e USB tipo C-A: colleghi subito l’SSD alla maggior parte dei dispositivi senza dover acquistare ulteriori accessori.

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FAQ Con quali dispositivi è compatibile il Samsung T7 Portable SSD? Il Samsung T7 Portable SSD è compatibile con iPhone, Mac, videocamere, PC e laptop Windows, PS5, Xbox, smartphone e tablet. Quanto è veloce il Samsung T7 Portable SSD rispetto a un hard disk tradizionale? Il Samsung T7 Portable SSD raggiunge fino a 1.050 MB/s ed è circa 9,5 volte più veloce di un hard disk tradizionale. Il Samsung T7 Portable SSD è resistente agli urti? Sì, il Samsung T7 Portable SSD ha una scocca in metallo che resiste a cadute fino a 2 metri di altezza. Il Samsung T7 Portable SSD offre funzioni di sicurezza per i dati? Sì, il Samsung T7 Portable SSD supporta protezione con password opzionale e crittografia hardware AES 256 bit.