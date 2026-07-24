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Samsung, crolla al minimo storico l’SSD da 1TB resistente e portatile

Samsung T7 1TB, SSD esterno portatile USB 3.2 Gen 2 con velocità fino a 1.050 MB/s e scocca resistente alle cadute è in offerta al 47% di sconto.

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SSD esterno Samsung T7 da 1 TB grigio titanio Amazon

Ti capita spesso di aspettare minuti interminabili per copiare video, progetti o backup su vecchi hard disk lenti e rumorosi? Con un SSD esterno veloce puoi spostare in pochi istanti interi archivi di lavoro o contenuti multimediali: oggi il Samsung T7 da 1 TB è proposto con uno sconto del 47% che rende l’upgrade decisamente più accessibile.

Questo SSD portatile unisce prestazioni elevate e grande praticità: grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2 arriva fino a 1.050 MB/s, risultando molto più rapido dei classici HDD. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, da iPhone e Mac fino a PC Windows, console come PS5 e Xbox, smartphone, tablet e videocamere. Il design è compatto e leggero, pensato per essere portato ovunque, mentre la scocca in metallo resiste a cadute fino a 2 metri e può essere protetta con password e crittografia hardware AES a 256 bit. Nella confezione trovi già i cavi USB-C/USB-C e USB-C/USB-A, pronti per ogni scenario d’uso.

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Samsung T7 in offerta su Amazon: sconto del 47% e 1 TB di spazio tascabile

In questo momento il Samsung T7 da 1 TB in colorazione grigio titanio è proposto a 159,99€ con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto aggressiva per un SSD esterno di questa fascia. Considerando le velocità offerte e la compatibilità con tanti dispositivi diversi, si posiziona tra le soluzioni più interessanti del segmento consumer, ideale sia per chi lavora con video e foto in alta risoluzione sia per chi vuole espandere in modo rapido lo spazio su console e laptop. Se cerchi un’unità affidabile e veloce, il Samsung T7 è disponibile con uno sconto del 47% che lo rende particolarmente appetibile.

L’SSD esterno Samsung con la velocità USB 3.2 Gen 2 e la scocca resistente

Se temi di perdere dati importanti a causa di supporti fragili o troppo lenti, un SSD esterno come questo può diventare il tuo alleato quotidiano, sia per il lavoro sia per il tempo libero.

  • Velocità fino a 1.050 MB/s: grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2, i trasferimenti sono fino a 9,5 volte più rapidi rispetto a un HDD tradizionale, così puoi copiare progetti pesanti, librerie foto e video 4K in una frazione del tempo.
  • Capacità da 1 TB: lo spazio è sufficiente per archiviare collezioni di film, serie TV, giochi, backup di sistemi e interi cataloghi di scatti in alta risoluzione senza dover scegliere cosa cancellare.
  • Ampia compatibilità: funziona con iPhone, Mac, PC Windows, laptop, PS5, Xbox, smartphone, tablet e videocamere, così puoi usare un’unica unità di archiviazione esterna per tutti i tuoi dispositivi, riducendo cavi e accessori diversi.
  • Design compatto e resistente: la scocca in metallo è pensata per resistere a cadute fino a 2 metri, quindi puoi portarlo nello zaino o in borsa senza troppe preoccupazioni quando sei in viaggio o in ufficio.
  • Sicurezza avanzata: la crittografia hardware AES 256 bit con protezione tramite password ti aiuta a tenere al sicuro file riservati, documenti di lavoro e dati sensibili anche se l’unità viene smarrita.
  • Cavi inclusi: in confezione trovi i cavi USB tipo C-C e USB tipo C-A, così puoi collegarlo subito a dispositivi recenti o più datati senza dover acquistare adattatori separati.

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Samsung T7, approfitta subito dell’offerta lampo al 47% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

A quali dispositivi posso collegare l’SSD esterno Samsung T7 da 1TB?

L’SSD Samsung T7 è compatibile con iPhone, Mac, PC Windows, laptop, PS5, Xbox, smartphone, tablet e videocamere.

Quanto è veloce il Samsung T7 rispetto a un hard disk tradizionale?

Il Samsung T7 raggiunge fino a 1.050 MB/s tramite USB 3.2 Gen 2, circa 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale.

Il Samsung T7 è resistente agli urti e alle cadute?

Sì, la scocca in metallo del Samsung T7 è progettata per resistere a cadute fino a 2 metri di altezza.

Come posso proteggere i dati salvati sul Samsung T7?

Puoi attivare la protezione con password e sfruttare la crittografia hardware AES 256 bit integrata nell’SSD.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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