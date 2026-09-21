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Un'analisi del genoma dello squalo della Groenlandia condotta da ricercatori italiani svela la mappa genetica dietro la sua eccezionale durata di vita, tra riparazione del DNA e proteine uniche.

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Lo squalo della Groenlandia, capace di vivere fino a quattro secoli, rappresenta un caso unico tra i vertebrati marini.

Il suo genoma, enorme e ricco di sequenze ripetitive, rivela una particolare architettura genetica legata alla stabilità cellulare nel tempo.

La presenza di geni per la riparazione del DNA e di una p53 mutata offre indizi preziosi contro invecchiamento e tumori.

Un’analisi del genoma dello squalo della Groenlandia condotta da ricercatori italiani svela la mappa genetica dietro la sua eccezionale durata di vita, tra riparazione del DNA e proteine uniche.

Un gigante dei mari glaciali che sfida il tempo

Sotto i ghiacci dell’emisfero settentrionale, a profondità che sfiorano i 2.600 metri, nuota in totale tranquillità un vertebrato straordinario.

Il suo nome scientifico è Somniosus microcephalus, ma è universalmente noto come squalo della Groenlandia.

Questo predatore, in grado di raggiungere una lunghezza di sei metri e mezzo, detiene un record biologico assoluto: è il vertebrato più longevo finora conosciuto, con un’aspettativa di vita stimata che può toccare la soglia dei quattro secoli.

Un singolo esemplare oggi in vita potrebbe essere stato testimone dei primi passi della scienza moderna ai tempi di Galileo Galilei.

Le informazioni sul suo comportamento naturale sono sempre state ridotte al minimo a causa di un habitat remoto e impervio.

I filmati sottomarini mostrano una creatura dai movimenti estremamente calmi e flemmatici, elemento che rende ancora avvolta nel mistero la sua capacità di cacciare e cibarsi di prede veloci come le foche.

Cacciato a lungo in passato per ricavarne olio di fegato, l’animale ha visto diminuire la pressione dell’uomo solo con l’avvento dei prodotti sintetici.

Oggi torna al centro dell’attenzione globale per ragioni medico-scientifiche. Una ricerca internazionale, che vede la collaborazione italiana del CNR-IBF e della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha analizzato gli aspetti molecolari alla base di una longevità dei vertebrati mai vista prima.

La mappa genetica più vasta tra gli squali

Il lavoro dei ricercatori, reso disponibile sulla piattaforma BioRxIv, ha fatto luce sulla particolare struttura del DNA di questo animale.

La sequenza del genoma dello squalo si è rivelata monumentale: conta circa 6,5 miliardi di coppie di basi, una dimensione pari al doppio di quella dell’essere umano e la più estesa mai mappata tra i pesci cartilaginesi.

A sorprendere gli studiosi è la composizione di questo patrimonio genetico. Più del 70% del codice è formato da elementi ripetitivi. In ambito biologico, tali sequenze vengono comunemente definite “egoiste” poiché non veicolano informazioni strutturali per le proteine e rischiano persino di danneggiare la stabilità dei geni funzionali.

Nello squalo della Groenlandia, al contrario, tali porzioni sembrano svolgere un ruolo costruttivo nel mantenere l’integrità cellulare nel corso dei secoli, ribaltando la classica reputazione negativa di questi tratti di DNA.

Riparazione cellulare e prevenzione dei tumori

L’analisi approfondita della mappa genetica mette in evidenza un’alta presenza di geni duplicati dedicati al contrasto dei danni cellulari. Poiché il materiale genetico subisce costanti lesioni nel corso della vita quotidiana, possedere strumenti di manutenzione cellulare iper-esecutivi permette di limitare il degrado biologico legato al tempo.

Un altro tassello cruciale riguarda la proteina p53, definita dalla comunità scientifica “la guardiana del genoma” per la sua azione di soppressione dei tumori e di regolazione cellulare.

Gli studiosi hanno individuato una specifica mutazione strutturale della p53 all’interno di questo grande pesce sottomarino. Tale alterazione potrebbe spiegare l’efficienza nel neutralizzare lo sviluppo di patologie degenerate.

Come evidenziato dal neurobiologo Alessandro Cellerino della Scuola Normale Superiore di Pisa, comprendere queste strategie di sopravvivenza offre prospettive inedite nello studio dei processi di invecchiamento, aprendo scenari di approfondimento per contrastare le malattie legate all’età.