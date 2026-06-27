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Il ritrovamento di un giovane squalo bianco al largo della Spagna riapre il dibattito sulla presenza della specie nel Mediterraneo.

Uno studio su segnalazioni dal 1862 al 2023 mostra avvistamenti rari ma continui, suggerendo una «popolazione fantasma» difficile da osservare.

Per chiarire distribuzione e riproduzione servono programmi di monitoraggio a lungo termine e tecnologie come il tracciamento satellitare.

Il ritrovamento di un giovane esemplare di squalo bianco nelle acque del Mediterraneo ha riacceso l’attenzione su uno dei più grandi enigmi della fauna marina della regione. L’incontro è avvenuto nel 2023 al largo della costa orientale della Spagna, dove alcuni pescatori hanno catturato accidentalmente un esemplare lungo circa 2,1 metri e dal peso compreso tra 80 e 90 chilogrammi. Un episodio raro che ha spinto un gruppo di ricercatori a ricostruire oltre 160 anni di segnalazioni per capire se questo grande predatore abbia davvero abbandonato il Mediterraneo o se continui a viverci lontano dagli occhi dell’uomo.

Squali nel Mediterraneo: predatori che continuano a sfuggire agli studiosi

Lo studio, pubblicato sulla rivista Acta Ichthyologica et Piscatoria, ha preso in esame le segnalazioni raccolte tra il 1862 e il 2023. Il quadro che emerge è sorprendente. Gli avvistamenti restano eccezionali, ma non si sono mai interrotti del tutto. Per questo gli studiosi definiscono quella mediterranea una “popolazione fantasma”: presente, ma estremamente difficile da osservare.

La natura altamente migratoria dello squalo bianco rende infatti complesso stimare quanti individui vivano realmente nel Mediterraneo e quali aree frequentino. Ogni avvistamento confermato rappresenta quindi un tassello prezioso per comprendere meglio la distribuzione della specie.

Perché il ritrovamento di un giovane esemplare è così importante?

L’aspetto che ha maggiormente attirato l’attenzione dei ricercatori riguarda l’età dello squalo catturato. Secondo José Carlos Báez, autore principale dello studio, la presenza di un individuo giovane solleva una domanda cruciale: è possibile che la riproduzione della specie avvenga ancora nel Mediterraneo?

Lo studio non fornisce una risposta definitiva, ma apre un’ipotesi che richiederà ulteriori conferme. Se esistessero aree riproduttive ancora attive, significherebbe che gli squali bianchi non attraversano soltanto queste acque durante le loro migrazioni, ma potrebbero mantenere una presenza stabile nella regione.

Una specie vulnerabile e ancora poco conosciuta

Lo squalo bianco è classificato come specie vulnerabile nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Le sue popolazioni sono considerate in diminuzione e proprio per questo diventa fondamentale raccogliere nuove informazioni sulla loro distribuzione e sul loro comportamento.

Gli studiosi sottolineano inoltre che questi grandi predatori svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi marini. Occupando il vertice della catena alimentare, contribuiscono all’equilibrio delle popolazioni di altre specie e, grazie ai loro lunghi spostamenti, partecipano anche alla redistribuzione di energia e nutrienti negli oceani.

Per comprendere meglio il futuro dello squalo bianco nel Mediterraneo saranno necessari programmi di monitoraggio a lungo termine e tecnologie come il tracciamento satellitare. Intanto, il ritrovamento del giovane esemplare aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza di un animale che continua a rimanere uno degli abitanti più enigmatici del Mare Nostrum.

Gli squali bianchi sono pericolosi?

Lo squalo bianco è probabilmente il predatore marino più famoso al mondo, ma la sua reputazione è stata alimentata anche da film e racconti che ne hanno accentuato l’immagine di animale aggressivo.

La scarsa conoscenza della specie ha contribuito alla diffusione di numerosi falsi miti. Approfondirne la biologia e l’ecologia è il modo migliore per sostituire paure e convinzioni infondate con una conoscenza più accurata. Comprendere meglio la presenza degli squali bianchi nel Mediterraneo e il loro ruolo negli ecosistemi marini rappresenta quindi un passo importante verso una percezione corretta di uno dei predatori più affascinanti degli oceani.