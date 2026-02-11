Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo spyware ZeroDayRAT può colpire iPhone e smartphone Android, permettendo agli hacker di monitorare l'utente, rubare informazioni e prendere il controllo dello smartphone

123RF

Gli smartphone sono tra i dispositivi più a rischio quando si parla di sicurezza informatica. I motivi sono molteplici e l’utilizzo costante da parte degli utenti spinge gli hacker a concentrare le risorse sullo sviluppo di software in grado di colpire, in modo particolare, proprio gli smartphone.

L’ultima novità in ordine di tempo si chiama ZeroDayRAT. Questa minaccia viene identificata come uno spyware in grado di garantire il controllo da remoto completo del telefono (o del tablet).

Si tratta di una soluzione che, come confermano i ricercatori dell’azienda specializzata iVerify, può diventare molto pericolosa, anche per via della sua capacità di poter colpire praticamente qualsiasi smartphone.

Una minaccia per Android e iOS

ZeroDayRAT è apparso su Telegram, dove spesso hacker e sviluppatori di soluzioni di questo tipo “pubblicizzano” i loro prodotti. Uno degli aspetti principali di questo spyware è la sua versatilità.

Secondo le prime informazioni disponibili, infatti, ZeroDayRAT può essere utilizzato per colpire dispositivi Android, dalla versione 5 alla versione 16, e anche iPhone, fino al più recente iOS 26, con un supporto completo a tutte le ultime versioni dei sistemi operativi di Google e Apple.

Potenzialmente, quindi, tutti gli utenti sono a rischio. A rendere ancora più problematico questo spyware è la sua duttilità. Il software è in grado di colpire i telefoni causando non pochi problemi agli utenti.

Uno spyware molto pericoloso

Gli spyware sono soluzioni software che consentono di monitorare il dispositivo della vittima, recuperando tutte le informazioni utili per un tracciamento completo (dati di utilizzo, posizione, messaggi etc.). In aggiunta, possono assumere il controllo, effettuando azioni potenzialmente pericolose per l’utente.

Tutte queste caratteristiche le ritroviamo in ZeroDayRAT che, stando ai dettagli disponibili, mette a disposizione degli utilizzatori un vero e proprio pannello di controllo per la gestione e il monitoraggio dei dispositivi colpiti. Si tratta di uno spyware pensato per consentire a un hacker di tenere sotto controllo più dispositivi in contemporanea.

Lo spyware è in grado di accedere a tutte le informazioni principali del dispositivo, ai dettagli della SIM, alla posizione (con la possibilità di un tracciamento in tempo reale della posizione tramite GPS) e ai dati delle varie app. Per la vittima, quindi, l’esposizione è completa e i rischi sono molto elevati.

ZeroDayRAT permette il controllo da remoto dello smartphone, con la possibilità di accesso alla fotocamera, al microfono, alla registrazione dello schermo (per recuperare le password inserite, ad esempio) e l’accesso anche agli SMS, per “bucare” sistemi di sicurezza come l’accesso a due fattori. Stando alle prime informazioni, è utilizzabile anche per furti finanziari avanzati, come ad esempio le criptovalute.

iVerify lo ha definito come “un kit completo di compromissione mobile” e ritiene che sia al momento molto difficile individuare gli autori. Lo spyware viene pubblicizzato in più lingue tramite Telegram, senza riferimenti precisi a livello geografico.