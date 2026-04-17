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Zasmira Slow Juicer, lo spremiagrumi ad estrazione lenta con orifizio 120 mm e filtri 0,1 mm è oggi in sconto del 45%: scopri la promo

Amazon

Se stai cercando uno slow juicer affidabile per frutta e verdura, oggi il Zasmira Slow Juicer è protagonista di una promo con uno sconto del 45%. Un’occasione che rende questo modello particolarmente interessante per portare in casa succhi freschi ogni giorno senza complicazioni.

Zasmira Slow Juicer

Nell’uso quotidiano spiccano semplicità d’uso e rumorosità contenuta, con succhi gustosi pronti in poco tempo. La capienza consente di inserire pezzi grandi, rendendo più rapida la preparazione. La pulizia è alla portata, sebbene qualcuno segnali che gli accessori possano richiedere qualche minuto in più. Da segnalare anche un’assistenza reattiva nel fornire ricambi quando necessario.

Zasmira Slow Juicer in offerta su Amazon: sconto del 45%, risparmi 85,49 euro

L’offerta attuale applica uno sconto del 45% e porta il prezzo a 104,49€, con un risparmio di circa 85,49€ rispetto al listino. Se vuoi approfittarne subito, puoi portarti a casa il Zasmira Slow Juicer a soli 104,49€. Le unità in sconto potrebbero terminare senza preavviso, quindi conviene muoversi per tempo.

Lo slow juicer con l’orifizio di carico da 120 mm e i filtri ultrafini da 0,1 mm

Questo modello utilizza la spremitura lenta a freddo per preservare gusto e nutrienti, limitando ossidazione e schiuma. L’ampio orifizio di carico da 120 mm consente di inserire frutta e verdura anche in pezzi grandi, riducendo i tempi di preparazione.

La vite a spirale a 6 stadi, abbinata a un motore ad alto coppio, incrementa la resa e riduce blocchi e aggrovigliamenti. Il risultato è un’estrazione efficiente, con una quantità di succo generosa anche da ingredienti più fibrosi.

Il sistema di separazione succo/polpa con filtri ultrafini da 0,1 mm migliora la limpidezza, riduce i sedimenti e aiuta a ottenere bevande più omogenee e piacevoli. Nel complesso, è una soluzione pratica per chi desidera integrare succhi freschi nella routine quotidiana senza rinunciare alla qualità del risultato in bicchiere.

Zasmira Slow Juicer

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