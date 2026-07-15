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H.Koenig AGR88, spremiagrumi elettrico professionale in acciaio inox verde con motore da 160 W, funzionamento silenzioso e design antigoccia è in sconto del 60%.

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Fare il pieno di succo fresco ogni mattina spesso significa sporcare mezzo piano di lavoro e perdere tempo a spremere a mano grandi quantità di agrumi. Con lo H.Koenig AGR88 puoi semplificarti la vita: oggi è proposto con uno sconto del 60%, così porti in cucina un modello professionale a un prezzo molto più accessibile.

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Questo spremiagrumi elettrico da 160 W abbina una leva professionale a un funzionamento silenzioso, quindi puoi preparare arance, limoni e pompelmi in serie senza sforzo e senza rumore fastidioso. Il corpo in acciaio inox senza BPA è pensato per durare, il beccuccio con sistema antigoccia integrato mantiene il piano pulito e tutte le parti amovibili sono lavabili in lavastoviglie, così la pulizia è rapida e immediata. A completare il quadro c’è una garanzia di 2 anni con assistenza in Italia.

H.Koenig AGR88 in offerta su Amazon: sconto del 60%

Se cerchi uno spremiagrumi solido e potente a un prezzo intelligente, questa promo merita attenzione: il H.Koenig AGR88 oggi costa 39,99€ grazie allo sconto del 60%. Parliamo di una cifra decisamente competitiva per un modello con leva professionale, motore da 160 W e struttura in acciaio inox, più vicina a quella degli entry level che non degli apparecchi professionali.

In questa fascia di prezzo è raro trovare uno spremiagrumi così potente e al tempo stesso silenzioso. Se vuoi fare un salto di qualità rispetto ai modelli base, il H.Koenig AGR88 è disponibile con uno sconto del 60%, permettendoti di portare in casa un prodotto più robusto e comodo da usare senza sforare il budget.

Lo spremiagrumi H.Koenig con la potenza di 160 W e il sistema antigoccia

Se ogni colazione si trasforma in una lotta con bucce, schizzi e semi, uno spremiagrumi progettato bene può cambiare la routine quotidiana.

Potenza di 160 W con leva professionale : la combinazione di motore potente e leva ti permette di estrarre il succo velocemente e senza affaticare il polso, ideale se prepari più bicchieri ogni giorno o spremute per tutta la famiglia.

: la combinazione di motore potente e leva ti permette di estrarre il succo velocemente e senza affaticare il polso, ideale se prepari più bicchieri ogni giorno o spremute per tutta la famiglia. Sistema antigoccia integrato : il beccuccio è pensato per bloccare il flusso quando alzi il contenitore, così il piano di lavoro rimane pulito e non devi passare tempo extra a pulire dopo ogni utilizzo.

: il beccuccio è pensato per bloccare il flusso quando alzi il contenitore, così il piano di lavoro rimane pulito e non devi passare tempo extra a pulire dopo ogni utilizzo. Funzionamento silenzioso : puoi preparare le spremute al mattino presto o la sera tardi senza disturbare chi dorme in casa, mantenendo l’ambiente tranquillo e piacevole.

: puoi preparare le spremute al mattino presto o la sera tardi senza disturbare chi dorme in casa, mantenendo l’ambiente tranquillo e piacevole. Design in acciaio inox senza BPA : la struttura solida resiste meglio all’usura quotidiana, l’effetto opaco verde arreda il bancone e l’assenza di BPA offre maggiore tranquillità a chi è attento ai materiali a contatto con gli alimenti.

: la struttura solida resiste meglio all’usura quotidiana, l’effetto opaco verde arreda il bancone e l’assenza di BPA offre maggiore tranquillità a chi è attento ai materiali a contatto con gli alimenti. Parti lavabili in lavastoviglie : smonti i componenti a contatto con il succo e li metti direttamente in lavastoviglie, riducendo al minimo la fatica di pulizia e incentivando l’uso quotidiano dell’apparecchio.

: smonti i componenti a contatto con il succo e li metti direttamente in lavastoviglie, riducendo al minimo la fatica di pulizia e incentivando l’uso quotidiano dell’apparecchio. Garanzia di 2 anni con assistenza in Italia: hai un margine di copertura più ampio in caso di problemi e puoi contare su un servizio post-vendita localizzato.

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FAQ Lo spremiagrumi H.Koenig AGR88 è adatto a grandi quantità di agrumi? Sì, grazie al motore da 160 W e alla leva professionale è indicato anche per spremere più agrumi in serie senza sforzo. Il H.Koenig AGR88 è rumoroso durante il funzionamento? No, il funzionamento è descritto come silenzioso, quindi adatto anche all’uso al mattino presto o la sera. Le parti dello spremiagrumi H.Koenig AGR88 si possono lavare in lavastoviglie? Sì, le parti amovibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida e pratica. Lo spremiagrumi H.Koenig AGR88 è realizzato con materiali senza BPA? Sì, il design è in acciaio inox senza BPA, pensato per un uso sicuro e duraturo in cucina.