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Lo spremiagrumi Ariete Breakfast oggi costa pochissimo: lo paghi solo 10 euro

Lo spremiagrumi elettrico Ariete Breakfast 418 è in offerta con uno sconto del 27% e costa solo 10 euro. Dotato di due coni e si adatta a qualsiasi agrume.

4 min di lettura

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Redazione

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Ariete Spremiagrumi Breakfast 418 beige Amazon

La colazione con spremuta fresca ogni mattina spesso richiede tempo, fatica e un piano di lavoro pieno di schizzi. Con uno sconto del 27%, Ariete Spremiagrumi Breakfast 418 rende tutto più semplice: un elettrodomestico compatto, elettrico e facile da usare che ti aiuta a ottenere velocemente il succo dei tuoi agrumi preferiti.

Questo spremiagrumi elettrico è pensato per adattarsi a diverse esigenze in cucina: grazie ai due coni intercambiabili puoi gestire sia i frutti grandi sia quelli più piccoli, mentre il beccuccio salvagoccia e il coperchio antipolvere ti aiutano a mantenere il piano di lavoro ordinato. La struttura compatta con avvolgicavo integrato lo rende pratico da riporre e perfetto per chi cerca un alleato quotidiano per una colazione più sana e veloce.

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Ariete Spremiagrumi Breakfast 418 in offerta: sconto del 27%

Con Ariete Spremiagrumi Breakfast 418 puoi preparare succhi di arancia, pompelmo, limone e altri agrumi senza sforzo, sfruttando il motore da 40W che automatizza la spremitura. Lo spremiagrumi Ariete Breakfast 418 è disponibile a 10,39€, una cifra contenuta per un piccolo elettrodomestico elettrico con beccuccio salvagoccia e piedi antiscivolo, pensato per integrarsi facilmente in qualsiasi angolo della cucina grazie al suo design compatto e alla linea Breakfast.

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Lo spremiagrumi Ariete con i due coni e il beccuccio salvagoccia

Se vuoi portare in tavola una spremuta fresca ogni giorno senza riempire il bancone di bucce e gocce di succo, questo spremiagrumi elettrico punta tutto su praticità e ordine in cucina.

  • Due coni per frutti grandi e piccoli: il cono grande in acciaio inossidabile è ideale per arance e pompelmi, mentre quello piccolo con perno di blocco ti consente di spremere senza difficoltà anche limoni e agrumi di dimensioni ridotte, sfruttando al massimo ogni frutto.
  • Beccuccio salvagoccia: pensato per evitare sprechi e schizzi sul piano di lavoro, ti aiuta a mantenere la cucina pulita e a versare direttamente nel bicchiere il succo appena spremuto.
  • Coperchio antipolvere e avvolgicavo: il coperchio protegge lo spremiagrumi quando non lo usi, mentre l’avvolgicavo integrato nella base rende più ordinato lo spazio e facilita la sistemazione anche in cucine piccole.
  • Piedini antiscivolo: garantiscono stabilità durante la spremitura, così puoi usare lo spremiagrumi in sicurezza senza che si muova sul piano di lavoro.
  • Linea Ariete Breakfast: la finitura beige si abbina agli altri piccoli elettrodomestici della gamma Breakfast, pensata per dare un tocco elegante e coordinato a diverse tipologie di cucina.

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FAQ

Lo spremiagrumi Ariete Breakfast 418 è adatto sia ad arance sia a limoni?

Sì, grazie ai due coni per frutti grandi e piccoli permette di spremere facilmente sia arance e pompelmi sia limoni e agrumi più piccoli.

Il beccuccio dello spremiagrumi Ariete Breakfast 418 evita le gocce sul piano di lavoro?

Sì, il beccuccio è di tipo salvagoccia ed è pensato per ridurre al minimo gli schizzi e lo spreco di succo.

Lo spremiagrumi Ariete Breakfast 418 è facile da riporre in una cucina piccola?

Sì, è compatto, ha un avvolgicavo integrato nella base e un coperchio antipolvere che lo rendono pratico da riporre anche in spazi ridotti.

Lo spremiagrumi Ariete Breakfast 418 resta stabile durante l’uso?

Sì, è dotato di piedini antiscivolo che migliorano la stabilità sul piano di lavoro durante la spremitura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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