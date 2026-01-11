Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Spotify è più social e interattiva: l’impatto dell’introduzione di nuove funzioni come Listening Activity e Request to Jam mette gli utenti al centro dell’esperienza

123RF

Sembra proprio che Spotify si stia evolvendo verso un’identità che la rende molto più di una piattaforma per lo streaming musicale. Negli ultimi mesi l’esperienza d’uso di Spotify è diventata maggiormente sociale e interattiva. Le novità introdotte puntano a far vivere la musica insieme agli amici, trasformando l’ascolto in un’attività condivisa. Ecco come funziona il nuovo lato social di Spotify e cosa significa per chi ama scoprire e condividere brani e playlist.

Spotify diventa più social: le novità principali

La piattaforma ha recentemente ampliato la sezione Messaggi, l’area dedicata alle conversazioni tra utenti, con due funzioni chiave: Listening Activity e Request to Jam.

Listening Activity permette di vedere in tempo reale cosa stanno ascoltando i propri amici. Attivando l’opzione nelle impostazioni, sotto “Privacy & Social”, l’attività musicale comparirà in cima alle chat. Da lì è possibile aprire direttamente il brano, salvarlo nella libreria personale o reagire con un’emoji, trasformando la condivisione in un gesto immediato e coinvolgente.

La funzione Request to Jam, invece, permette di avviare sessioni di ascolto collaborativo: un utente Premium, in sostanza, può invitare un amico a partecipare a una “Jam”, diventando host e aggiungendo brani alla coda condivisa. Gli utenti Free possono unirsi se invitati, pur senza la possibilità di creare la sessione. Entrambe le funzioni puntano a rendere la piattaforma davvero interattiva, andando oltre il semplice streaming individuale.

Come attivare Listening Activity

Per iniziare a usare Listening Activity basta qualche semplice passaggio:

Apri l’app di Spotify su iOS o Android.

Come anticipato, vai su Impostazioni > Privacy & Social.

Attiva l’opzione “Mostra attività di ascolto”.

Una volta attivata, l’elenco dei brani ascoltati dai tuoi amici apparirà nella parte superiore della chat. Da qui, con un tocco, puoi ascoltare lo stesso brano o salvarlo nella tua libreria. La funzione è operativa con tutti gli utenti che hanno accesso a Messaggi e offre una panoramica immediata dei gusti musicali del proprio network.

Request to Jam: musica condivisa in tempo reale

Request to Jam è pensata per chi ama vivere la musica insieme agli amici. Sarà sufficiente inviare una richiesta affinché l’altro utente riceva un invito a unirsi alla sessione. Se accetta, entrambi diventano host e possono modificare la coda, aggiungendo nuovi brani.

La sincronizzazione è totale: ogni partecipante ascolta la musica nello stesso momento, come se tutti fossero in una stanza insieme.

Questa funzione rende Spotify più “social” perché integra il concetto di collaborazione musicale direttamente nella chat, senza dover usare link esterni o app di messaggistica terze. Al momento, è riservata agli utenti dai 16 anni in su e viene rilasciata gradualmente su iOS e Android.

Un nuovo passo verso la musica condivisa e connessa

Il debutto di Listening Activity e Request to Jam segna un cambio di regime significativo per Spotify, che fino ad oggi si era limitata a consentire la condivisione tramite link esterni. Con questa strategia, l’azienda mira a creare un’esperienza più immersiva e sociale, con l’obiettivo di trasformare l’ascolto individuale in un’attività condivisa.

L’approccio resta però controllato: i messaggi possono essere inviati solo a utenti con cui è già avvenuta un’interazione precedente, come playlist collaborative, Jam o Blend condivisi. La piattaforma sottolinea che i messaggi sono cifrati durante trasmissione e archiviazione, anche se non è prevista la crittografia end-to-end.

Spotify dimostra di voler spostare il confine tra streaming musicale e social networking, dedicando ai propri utenti strumenti pensati per chi vuole condividere emozioni, scoperte e momenti musicali in tempo reale.