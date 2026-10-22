Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Spotify ha deciso di rafforzare i controlli sugli abbonamenti Premium Family, perché aumentare i prezzi non bastava. È stato così introdotto un nuovo sistema di verifica basato su un codice QR temporaneo. L’obiettivo è limitare la condivisione dell’abbonamento tra persone che non vivono sotto lo stesso tetto.

Considerando il costo del servizio, è facile capire quanti utenti sfruttino questa scappatoia. Sarà però sempre più difficile portare a casa il risparmio. Chi riceve la richiesta di verifica avrà 7 giorni per completarla. In caso contrario sarà escluso dal piano e non potrà aderire a un abbonamento Family o Duo per 12 mesi. Una novità pesante, che si aggiunge al controllo dell’indirizzo di residenza già richiesto ai membri dei piani condivisi.

Come funziona la verifica con il codice QR

Il nuovo sistema ruota intorno al gestore dell’abbonamento, cioè la persona che effettivamente paga il piano Family. Sul suo smartphone, nella sezione “Gestisci” alla voce “Il tuo account Premium”, comparirà un codice QR che gli altri membri del piano, fino a un massimo di 5 persone, dovranno inquadrare con la fotocamera del proprio telefono. La procedura si può completare esclusivamente tramite l’app mobile di Spotify.

Il dettaglio chiave è questo: il gestore e i membri devono trovarsi fisicamente nello stesso luogo nel momento in cui il codice viene scansionato. Il QR code, infatti, è dinamico e si rinnova nel giro di pochi secondi, così da rendere inutile l’invio di uno screenshot. L’obiettivo è dimostrare che chi usa il piano condivide davvero la stessa abitazione.

Un problema per chi condivide l’app con persone, amici o parenti, che vivono in un’altra città o Paese. Un ostacolo invece facilmente superabile tra chi si trova a “breve distanza”. Avendo vari giorni per completare l’operazione, è facile pensare di trovare il modo di “rassicurare” Spotify.

Cosa succede se non si completa la verifica

Dal momento in cui ricevono la notifica, gli utenti hanno 7 giorni di tempo per portare a termine la procedura. Trascorsa la settimana senza verifica, l’account viene escluso dal piano Family e riportato alla versione gratuita di Spotify, con limitazioni e pubblicità.

A ciò si aggiunge il fatto che per un intero anno l’utente non potrà iscriversi di nuovo a un piano Family né a un piano Duo. Ciò anche nel caso in cui venga invitato da un altro gestore. Resta comunque possibile sottoscrivere un abbonamento individuale.

I tentativi di aggirare il controllo

Online, tra forum e social, sono già comparsi i primi racconti di utenti che hanno cercato di aggirare il sistema. Secondo alcune testimonianze pubblicate su Reddit, qualcuno sarebbe riuscito a completare la verifica a distanza ricorrendo a videochiamate o alla condivisione dello schermo, con più dispositivi utilizzati contemporaneamente.

Ciò può bastare? Si tratta di soluzioni macchinose, tutt’altro che alla portata di tutti (pensate alle competenze di una certa generazione). Con ogni probabilità, poi, si tratta di una soluzione temporanea. Non è escluso, infatti, che Spotify intervenga per chiudere queste scappatoie o renda il controllo frequente, almeno per i profili che fanno registrare posizioni insolite.